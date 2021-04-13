المكون العجيب في تكثيف وتطويل الرموش والحواجب في أسرع وقت لن تصدقي النتيجة

تكثيف وتطويل الرموش والحواجب فقط من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام واليوم نقدم لكم ابسط وأضمن الطرق لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش والحواجب وتكثيفهم وإكسابهم كثافة ورونقا جذابا مطلب جميع الفتيات والسيدات علي حد سواء في كافة العصور والأزمنة خاصة أولئك الذين يمتلكون حواجب ورموش خفيفة، ولمعرفة كيفية تكثيف الحواجب وتطويل الرموش عليكم متابعة هذا المقال والحرص علي انهاؤه حتي تكتمل لديكم المعلومات والاستفادة.

تكثيف وتطويل الحواجب

زيت الزيتون

ويعتبر استخدام زيت الزيتون من أقدم وأفضل أساليب تكثيف الحواجب لما له من دور فعال في تغذية بصيلات شعر الحواجب نفسه مما يؤدي إلي غزارته وملء الفراغات فيؤدي ذلك لإكساب الحاجب مظهرا كثيفا متألقا وجذابا، ويفضل دهن الحاجبين بالقليل منه باستخدام قطنة أو منديل ليلا قبل النوم مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً.

يتمتع زيت الخروع بقدرته الفائقة علي تطهير وتنظيف منطقة الحاجب بشكل عام وجذور شعر الحاجب بشكل خاص، مما يعطي الشعر مزيدا من الحافز لنموه وكثافته بحرية متخلصا من بعض الكائنات المجهرية التي تعيق نموه، يتم غسل الوجه جيداً وتطبيق الزيت علي الحاجبين باستخدام قطنة نظيفة مرتين الي ثلاث مرات أسبوعياً.

يحتوي صفار البيض على نسبة مرتفعة من البروتين والفيتامينات التي من شأنها تكثيف وتسريع نمو شعر الحواجب وذلك لأصحاب الحواجب الخفيفة، ويفضل دهن الحاجبين باستخدام قطنة مبللة بصفار البيض وتطبيقها قبل النوم مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً على وجه نظيف.

في هذه الطرق يفضل وضع الوصفات داخل عبوات ماسكرا فارغة ونظيفة ومن أبرز طرق تكثيف الرموش في ٣ ايام:

وتتم عن طريق خلط كمية مناسبة ومتعادلة من زيت الزيتون والخروع داخل الماسكرا الفارغة وتطبيقها يوميا على الرموش.

نقوم باحضار ماسكارا فارغة ونظيفة ونضع بداخلها قليل من الفازلين وزيت جوز الهند ونقوم بتطبيق تلك الخلطة مرتين يوميا علي الرموش وستلاحظين الفرق.