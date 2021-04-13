اسرار طريقة زبادي السحور في 10 دقائق علي طريقة اشهر المحلات

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اسرار طريقة زبادي السحور في 10 دقائق هل علينا شهر رمضان الكريم ويكثر به الولائم والموائد وعلى الرغم من كل ذلك تظل وجبة السحور من أهم الوجبات التي قد أوصى نبينا الكريم بتناولها وعدم تفوتها عنه قوله صلة الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، كما أن وجبة السحور هي التي تساعدنا على ساعات الصيام، ويعتبر الزبادي من أهم الوجبات المليئة بالكثير من الفوائد ولها تأثير كبير على صحة الجسم، ويجب أن تكون متواجدة على مائدة السحور لما تحمله من فوائد جمة واليوم سوف نحرص أن نوفر لكم تجهيزات رمضان زبادي السحور لكي تقومي بإعدادها في المنزل.اسرار طريقة زبادي السحور في 10 دقائق
تحمل الزبادي البلدي الكثير من الفوائد التي يجب أن نتاولها ولن نجاهلها يومياً للاستفادة بما تحمله ويتم تحضيره كالآتي:المكونات:
- لتر من الحليب كامل الدسم.
- عبوة من الزبادي البلدي الجاهزة.
- في قدر معدني نضع لتر الحليب على النار ويترك حتى تمام الغليان بطريقة جيدة ومن ثم نقلل مستوى النار تماماً ومن ثم يرفع الحليب من على النار يترك حتى أن يهدأ.
- من ثم نرجع للنار الهادئة من جديد وهذا حتى أن يتم تكرار هذه الخطوة لعدة مرات حتى أن تتأكدي من أن الحليب قد تم غليانه بشكل جيد وصحي لأبنائك.
- يترك الحليب المغلي حتى أن يهدأ تماماً ونتخلص من الحرارة ويكون مثل دمعة العين وقومي بوضعه في الخلاط الكهربائي ويضاف له عبوة الزبادي البلدي ونشغل الخلاط على سرعة متوسطة حتى يخفق بشكل جيد ويتجانس اللبن مع الزبادي بطريقة جيدة.
- بهذا الوقت قومي بتشغيل فرن البوتاجاز على درجة حرارة هادئة ونحضر صينية كبيرة ونرص بها أكواي متوسطة ومن ثم نقوم بسكب خليط الزبادي السائل بكمية مناسبة.
- نقوم بسكب الماء المغلي بصينية ومن ثم نقوم بتغطيتها بصينية أخرى من الأعلى.
تدخل الصينية الفرن ونغلق النار وتترك الزبادي لمدة لا تقل عن سبع ساعات حتى تتماسك وتوضع بالثلاجة وبألف هنا وشفا.
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اسرار طريقة زبادي السحور في 10 دقائق هل علينا شهر رمضان الكريم ويكثر به الولائم والموائد وعلى الرغم من كل ذلك تظل وجبة السحور من أهم الوجبات التي قد أوصى نبينا الكريم بتناولها وعدم تفوتها عنه قوله صلة الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، كما أن وجبة السحور هي التي تساعدنا على ساعات الصيام، ويعتبر الزبادي من أهم الوجبات المليئة بالكثير من الفوائد ولها تأثير كبير على صحة الجسم، ويجب أن تكون متواجدة على مائدة السحور لما تحمله من فوائد جمة واليوم سوف نحرص أن نوفر لكم تجهيزات رمضان زبادي السحور لكي تقومي بإعدادها في المنزل.اسرار طريقة زبادي السحور في 10 دقائق
تحمل الزبادي البلدي الكثير من الفوائد التي يجب أن نتاولها ولن نجاهلها يومياً للاستفادة بما تحمله ويتم تحضيره كالآتي:المكونات:
- لتر من الحليب كامل الدسم.
- عبوة من الزبادي البلدي الجاهزة.
- في قدر معدني نضع لتر الحليب على النار ويترك حتى تمام الغليان بطريقة جيدة ومن ثم نقلل مستوى النار تماماً ومن ثم يرفع الحليب من على النار يترك حتى أن يهدأ.
- من ثم نرجع للنار الهادئة من جديد وهذا حتى أن يتم تكرار هذه الخطوة لعدة مرات حتى أن تتأكدي من أن الحليب قد تم غليانه بشكل جيد وصحي لأبنائك.
- يترك الحليب المغلي حتى أن يهدأ تماماً ونتخلص من الحرارة ويكون مثل دمعة العين وقومي بوضعه في الخلاط الكهربائي ويضاف له عبوة الزبادي البلدي ونشغل الخلاط على سرعة متوسطة حتى يخفق بشكل جيد ويتجانس اللبن مع الزبادي بطريقة جيدة.
- بهذا الوقت قومي بتشغيل فرن البوتاجاز على درجة حرارة هادئة ونحضر صينية كبيرة ونرص بها أكواي متوسطة ومن ثم نقوم بسكب خليط الزبادي السائل بكمية مناسبة.
- نقوم بسكب الماء المغلي بصينية ومن ثم نقوم بتغطيتها بصينية أخرى من الأعلى.
تدخل الصينية الفرن ونغلق النار وتترك الزبادي لمدة لا تقل عن سبع ساعات حتى تتماسك وتوضع بالثلاجة وبألف هنا وشفا.
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