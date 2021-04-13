طريقة تحضير سمبوسه بمكونات بسيطة وسهلة ويمكن عملها بطرق مختلفة وعديدة، حيث يمكن حشوها باللحم والبصل أو بالبطاطا أو يتم قليها بالجبنة أو يتم خبزها بالفرن وحشيها جبنة، يمكن كذلك حشوها بالشوكولاتة أو حشوها بالمكسرات أو بالخضار، وسوف نذكر في مقالنا هذا وصفات السمبوسك اللذيذة والمتعددة. طريقة تحضير سمبوسه بمكونات بسيطة وسهلة طريقة تحضير سمبوسه بمكونات بسيطة وسهلة المكونات كمية من الرقائق.

نصف كيلو جرام بطاطا أو 4 حبات ذات حجم متوسط.

ملعقة كبيرة فلفل ناعم حار.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

بيضة واحدة.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير سلق البطاطا وعندما تصبح جاهزة يتم تقشيرها، ثم هرسها.

يتم إضافة البهارات الملح والفلفل والكمون مع البطاطا ليتم خلطهم جيدًا.

ثم تقطع الرقائق على شكل مربعات، ثم تقطيعها لمستطيلات عرضها ضيق.

في كل قطعة من الرقائق يتم وضع كمية من الحشو السابق.

يتم لف قطعة الرقائق على الحشوة على شكل مثلثات من أجل الحصول على سمبوسك ويغلق على الحشو.

يتم خفق البيضة وتستخدم من أجل لصق أطراف السمبوسك.

يتم تكرار الخطوات السابقة من أجل إنهاء كمية الرقائق والحشوة.

يتم تسخين الزيت في مقلاة، يتم قلي الرقائق حتى يصبح لونها ذهبي.

ترفع من الزيت ثم توضع على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد. طريقة عمل سمبوسة بالجبن طريقة عمل سمبوسة بالجبن المكونات نصف كيلو جرام جبنة بلدي.

بيضة مخفوقة.

نصف كوب بقدونس ناعم.

2 ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة سمسم.

رشة فلفل أسود ناعم.

نصف كيلوجرام عجينة سمبوسك جاهزة. طريقة التحضير يتم هرس الجبنة أو القيام بتقطيعها وإضافة البقدونس والسمسم وحبة البركة إليها.

وإضافة الفلفل من أجل الحصول على خليط متجانس.

في كل قطعة من عجينة السمبوسك سيتم وضع الحشوة ولف العجينة بالشكل المعروف.

ثم يتم وضع بعض من البيض من أجل إغلاق العجينة بشكل محكم.

يتم تسخين زيت نباتي في مقلاة على النار.

يتم وضع قطع السمبوسك به ويتم تقليبها حتى تأخذ اللون الذهبي من كافة الاتجاهات.

وترفع عن الزيت وتوضع على ورق لامتصاص كميات الزيت الزائدة. إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم. الوسوم

طريقة تحضير سمبوسه بمكونات بسيطة وسهلة ويمكن عملها بطرق مختلفة وعديدة، حيث يمكن حشوها باللحم والبصل أو بالبطاطا أو يتم قليها بالجبنة أو يتم خبزها بالفرن وحشيها جبنة، يمكن كذلك حشوها بالشوكولاتة أو حشوها بالمكسرات أو بالخضار، وسوف نذكر في مقالنا هذا وصفات السمبوسك اللذيذة والمتعددة. طريقة تحضير سمبوسه بمكونات بسيطة وسهلة طريقة تحضير سمبوسه بمكونات بسيطة وسهلة المكونات كمية من الرقائق.

نصف كيلو جرام بطاطا أو 4 حبات ذات حجم متوسط.

ملعقة كبيرة فلفل ناعم حار.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

بيضة واحدة.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير سلق البطاطا وعندما تصبح جاهزة يتم تقشيرها، ثم هرسها.

يتم إضافة البهارات الملح والفلفل والكمون مع البطاطا ليتم خلطهم جيدًا.

ثم تقطع الرقائق على شكل مربعات، ثم تقطيعها لمستطيلات عرضها ضيق.

في كل قطعة من الرقائق يتم وضع كمية من الحشو السابق.

يتم لف قطعة الرقائق على الحشوة على شكل مثلثات من أجل الحصول على سمبوسك ويغلق على الحشو.

يتم خفق البيضة وتستخدم من أجل لصق أطراف السمبوسك.

يتم تكرار الخطوات السابقة من أجل إنهاء كمية الرقائق والحشوة.

يتم تسخين الزيت في مقلاة، يتم قلي الرقائق حتى يصبح لونها ذهبي.

ترفع من الزيت ثم توضع على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد. طريقة عمل سمبوسة بالجبن طريقة عمل سمبوسة بالجبن المكونات نصف كيلو جرام جبنة بلدي.

بيضة مخفوقة.

نصف كوب بقدونس ناعم.

2 ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة سمسم.

رشة فلفل أسود ناعم.

نصف كيلوجرام عجينة سمبوسك جاهزة. طريقة التحضير يتم هرس الجبنة أو القيام بتقطيعها وإضافة البقدونس والسمسم وحبة البركة إليها.

وإضافة الفلفل من أجل الحصول على خليط متجانس.

في كل قطعة من عجينة السمبوسك سيتم وضع الحشوة ولف العجينة بالشكل المعروف.

ثم يتم وضع بعض من البيض من أجل إغلاق العجينة بشكل محكم.

يتم تسخين زيت نباتي في مقلاة على النار.

يتم وضع قطع السمبوسك به ويتم تقليبها حتى تأخذ اللون الذهبي من كافة الاتجاهات.

وترفع عن الزيت وتوضع على ورق لامتصاص كميات الزيت الزائدة. إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم.

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