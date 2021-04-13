طريقة عمل بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة وطعم لذيذ وشهي

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يعد بسكويت جوز الهند ، من البسكوت اللذيذ الذي يمكن تقديمه للأسرة، يمتاز بمكوناته اللذيذة التي تكسبه مذاق لذيذ ومميز، ويعد هو من الحلويات التي تشتهر في مصر ويكثر تقديمه في الأعياد والمناسبات العائلية كالأفراح، تعد مكوناته بسيطة جداً وطريقة تحضيره أيضاً سهلة لا تحتاج إلى أي وقت أو مجهود، وهو من الأنواع التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار بجانب كوب الشاي أو الحليب، ويعد هو مفيد جداً ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية نظراً لاحتوائه على جوز الهند، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت جوز الهند بطريقة بسيطة جداً.مكونات عمل بسكويت جوز الهند
مكونات بسكوت جوز الهند سهلة جداً ولا تحتاج سوي هذه المقادير البسيطة:ـ
- كوب من الدقيق.
- 2 صفار بيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب سكر.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب من جوز الهند المبشور.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
يتم تحضير بسكويت جوز الهند بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نبدأ بخلط السكر مع الزبدة في وعاء متسع ونستمر في الخفق، حتي الحصول على قوام كريمي وهش.
- نقوم بإضافة البيض ثم نضيف الفانيليا، ونستمر في الخفق جيداً.
- يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات جيداً، ثم يضاف خليط الدقيق إلى الزبدة ونستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات.
- يضاف أخيراً جوز الهند ونخلط المكونات بطريقة جيدة بعدها يتم تشكيل البسكوت حسب الرغبة، يُفضل تشكيله على شكل كرات صغيرة.
- يتم تجهيز صينية متوسطة الحجم ونبطنها بورق الزبدة، ثم نضع قطع البسكوت داخلها.
- تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة أو حتي تمام النضج.
- نخرجه من الفرن ونتركه يبرد تماماً، يوضع في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.
ملاحظات عند عمل البسكويت
هناك بعض الملاحظات البسيطة عند عمل بسكوت جوز الهند وهي كما يلي:ـ
- يفضل أن تكون عجينة البسكوت متوسطة الليونة، حتي تحتفظ بشكلها عند التشكيل إلى كرات صغيرة.
- يمكن استخدام بيضة مع ملعقة من الحليب لدهن كرات البسكوت، ثم غمسها في جوز الهند كنوع من التزين.
- يمكن إضافة القليل من رقائق الشكولاتة إلى عجينة البسكوت، تعتبر هذه الخطوة إضافية.
الوسوم
يعد بسكويت جوز الهند ، من البسكوت اللذيذ الذي يمكن تقديمه للأسرة، يمتاز بمكوناته اللذيذة التي تكسبه مذاق لذيذ ومميز، ويعد هو من الحلويات التي تشتهر في مصر ويكثر تقديمه في الأعياد والمناسبات العائلية كالأفراح، تعد مكوناته بسيطة جداً وطريقة تحضيره أيضاً سهلة لا تحتاج إلى أي وقت أو مجهود، وهو من الأنواع التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار بجانب كوب الشاي أو الحليب، ويعد هو مفيد جداً ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية نظراً لاحتوائه على جوز الهند، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت جوز الهند بطريقة بسيطة جداً.مكونات عمل بسكويت جوز الهند
مكونات بسكوت جوز الهند سهلة جداً ولا تحتاج سوي هذه المقادير البسيطة:ـ
- كوب من الدقيق.
- 2 صفار بيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب سكر.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب من جوز الهند المبشور.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
يتم تحضير بسكويت جوز الهند بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نبدأ بخلط السكر مع الزبدة في وعاء متسع ونستمر في الخفق، حتي الحصول على قوام كريمي وهش.
- نقوم بإضافة البيض ثم نضيف الفانيليا، ونستمر في الخفق جيداً.
- يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات جيداً، ثم يضاف خليط الدقيق إلى الزبدة ونستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات.
- يضاف أخيراً جوز الهند ونخلط المكونات بطريقة جيدة بعدها يتم تشكيل البسكوت حسب الرغبة، يُفضل تشكيله على شكل كرات صغيرة.
- يتم تجهيز صينية متوسطة الحجم ونبطنها بورق الزبدة، ثم نضع قطع البسكوت داخلها.
- تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة أو حتي تمام النضج.
- نخرجه من الفرن ونتركه يبرد تماماً، يوضع في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.
ملاحظات عند عمل البسكويت
هناك بعض الملاحظات البسيطة عند عمل بسكوت جوز الهند وهي كما يلي:ـ
- يفضل أن تكون عجينة البسكوت متوسطة الليونة، حتي تحتفظ بشكلها عند التشكيل إلى كرات صغيرة.
- يمكن استخدام بيضة مع ملعقة من الحليب لدهن كرات البسكوت، ثم غمسها في جوز الهند كنوع من التزين.
- يمكن إضافة القليل من رقائق الشكولاتة إلى عجينة البسكوت، تعتبر هذه الخطوة إضافية.
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