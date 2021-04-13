طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بكل سهولة وبألذ وأشهى لقيمات وأحلى من الجاهزة

لقمة القاضي ، من ألذ وأشهى الحلويات الشرقية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. وتسمى بعدة أسماء كاللقيمات والعوامة والزلابية حسب اختلاف البلدان ولهجتها. كما تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، وتحظى بإقبال الكثير. مما يلجأ الجميع إلى شرائها باستمرار من المحلات وخاصة في شهر رمضان الكريم، لما تتمتع به من مذاق لذيذ ومميز وقرمشة رائعة، وكنافة رمضان، وقطايف بالقشطة أيضا، مما يكلف شرائهم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل لقمة القاضي ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم. كما يمكنكم تجهيزها وحفظها في علبة محكمة الغلق بعدما تبرد وأكلها عند الرغبة، فتدوم قرمشتها ومذاقها اللذيذ لفترة طويلة. وتتميز لقمة القاضي بمذاقها الأكثر من رائع والشهي فهي مميزة ومختلفة عن باقي الحلويات فلا تخلو من مائدة في رمضان. كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، وغير مكلفة أيضا. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير لقمة القاضي لكي تحضرها لأفراد سرتها بدلا من شرائها من الخارج، ولضمان جودتها ونظافتها، وللاستمتاع بمذاقها الجميل والطيب. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات لقمة القاضي وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة.

مكونات لقمة القاضي

تتكون لقمة القاضي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب نشا.

ربع كوب سكر بودرة.

400 مل حليب دافئ.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 كوب ونصف دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

مقادير القطر (الشربات)

2 كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ماء ورد أو فانيليا حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير لقمة القاضي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر بولة ونضيف إليها السكر والنشا والحليب الدافئ والزبادي والزيت والفانيليا والخميرة الفورية ونخلطهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.

نضيف الدقيق على دفعتين ونقلب جيدا حتى يختفي الدقيق وتتجانس المكونات.

نضيف الكمية المتبقية من الدقيق والملح ونخلطهم جيدا، ثم نعجن بطريقة خبط العجين بسباتولا ليختفي كل الدقيق ويصبح القوام مطاطي (كما في الصورة).

نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعة لكي تختمر.

بعد اختمارها نقلبها لمدة دقيقة، ثم نغطيها مرة ثانية ونتركها لمدة ربع ساعة.

بعد مرور ربع ساعة نقلب العجينة لكي نفرغ منها الهواء لتصبح بهذا الشكل.

نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.

نسكب العجينة في كيس ونقطع طرف الكيس بالحجم المطلوب، ثم نحضر ملعقة (ومن الممكن استخدام ملعقة معيارية) وطبق صغير به زيت بارد.

نبلل الملعقة بالزيت البارد، ثم نقوم بقطع اللقيمات على الملعقة وقليها في الزيت.

نقوم بتقليب اللقيمات وعندما تبدأ تأخذ لون نخفض النار ونستمر في التقليب حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا.

نرفع اللقيمات من على النار ونضعها في الشربات البارد مباشرة حتى تتشرب الشربات.

نصفي لقمة القاضي من الشربات ونضعهم في طبق التقديم (ومن الممكن حفظهم في علبة محكمة الغلق بعدما تبرد تماما).

ثم تقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نحضر حلة ونضيف إليها السكر والماء، ونضعها على النار ونترك الخليط يغلي، بعد الغليان نضيف عصير الليمون ونخفض النار ونغطي الحلة، ونترك الخليط يغلي لمدة 8 دقائق، ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها ماء الورد ونقلب جيدا، ثم نسكب الشربات في طبق واسع ونتركه يبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام.