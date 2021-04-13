افضل طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل وحشوات القطايف المختلفة

لنتعرف علي طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل والبعض من حشوات القطايف اللذيذة، تعرف القطايف بانها اشهر الحلويات الرمضانية في جميع الدول العربية، وأصبحت من العناصر الأساسية علي المائدة في رمضان، إن القطايف من ألذ واروع الحلويات الرمضانية التي تقدم بالعديد من الحشوات المختلفة، ويمكن شراء العجينة الجاهزة ثم حشوها ما ترغبين به مثل المكسرات او الشكولاته او القشدة، او يمكن تحضير العجينة بأبسط الطرق، وتحضير العجينة في المنزل أرخص واكثر أمان. طريقة تحضير عجينة القطايف طريقة تحضير عجينة القطايف المكونات كوبان ونص من الماء.

3 كوب من الدقيق.

2 معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة.

كيس بيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير خلط الدقيق مع السكر في إناء. إضافة البيكنج بودر والملح مع التقليب. إضافة الماء الي الخليط والتقليب جيدا للحصول علي عجينة سائلة. وضع مقلاه بها زيت علي النار وتسخين الزيت. وضع وحدات من العجين باستخدام علقة وتترك علي النار حتي تحمر من الأسفل فقط. يتم التكرار حتي انتهاء العجين. طريقة عمل القطايف بالمكسرات طريقة عمل القطايف بالمكسرات المقادير نصف كيلو من القطايف.

جوز هند.

زبيب.

سوداني مقشر.

بندق حسب الرغبة. طريقة التحضير وضع إناء علي النار به ماء وسكر مع التقليب حتي يذوب السكر لتحضير الشربات. عند البدء في الغليان وضع القليل من قطرات الليمون لكي يتماسك قليلا. يتم طحن السوداني وخلطة مع جوز الهند والزبيب والبندق والتقليب. حشو القطايف بالمكسرات وغلقها من الأطراف جيدا. وضع مقلاه علي النار بها زيت. عندما يتم تسخين الزيت، وضع القطايف المحشية بالمكسرات به حتي تصبح لونها ذهبي. تسقي القطايف بالشربات وتوضع في الأطباق وتصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل القطايف بالقشدة طريقة عمل القطايف بالقشدة المقادير نصف كيلو من القطايف.

كوبان من الحليب.

4 ملاعق نشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

فانيليا.

كوب من الكريمة السائلة. طريقة التحضير وضع إناء علي النار ونضع فيه الحليب ويضاف إليه السكر والفانيليا. تقليب المكونات جيدا للحصول علي خليط سميك. يتم إطفاء النار ويترك ليبرد تماما. حشو القطايف بخليط القشدة اللذيذ وغلق الأطراف جيدا. رص القطايف علي الأطباق ويمكن إضافة القليل من المكسرات حسب الرغبة وتصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

لنتعرف علي طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل والبعض من حشوات القطايف اللذيذة، تعرف القطايف بانها اشهر الحلويات الرمضانية في جميع الدول العربية، وأصبحت من العناصر الأساسية علي المائدة في رمضان، إن القطايف من ألذ واروع الحلويات الرمضانية التي تقدم بالعديد من الحشوات المختلفة، ويمكن شراء العجينة الجاهزة ثم حشوها ما ترغبين به مثل المكسرات او الشكولاته او القشدة، او يمكن تحضير العجينة بأبسط الطرق، وتحضير العجينة في المنزل أرخص واكثر أمان. طريقة تحضير عجينة القطايف طريقة تحضير عجينة القطايف المكونات كوبان ونص من الماء.

3 كوب من الدقيق.

2 معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة.

كيس بيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير خلط الدقيق مع السكر في إناء. إضافة البيكنج بودر والملح مع التقليب. إضافة الماء الي الخليط والتقليب جيدا للحصول علي عجينة سائلة. وضع مقلاه بها زيت علي النار وتسخين الزيت. وضع وحدات من العجين باستخدام علقة وتترك علي النار حتي تحمر من الأسفل فقط. يتم التكرار حتي انتهاء العجين. طريقة عمل القطايف بالمكسرات طريقة عمل القطايف بالمكسرات المقادير نصف كيلو من القطايف.

جوز هند.

زبيب.

سوداني مقشر.

بندق حسب الرغبة. طريقة التحضير وضع إناء علي النار به ماء وسكر مع التقليب حتي يذوب السكر لتحضير الشربات. عند البدء في الغليان وضع القليل من قطرات الليمون لكي يتماسك قليلا. يتم طحن السوداني وخلطة مع جوز الهند والزبيب والبندق والتقليب. حشو القطايف بالمكسرات وغلقها من الأطراف جيدا. وضع مقلاه علي النار بها زيت. عندما يتم تسخين الزيت، وضع القطايف المحشية بالمكسرات به حتي تصبح لونها ذهبي. تسقي القطايف بالشربات وتوضع في الأطباق وتصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل القطايف بالقشدة طريقة عمل القطايف بالقشدة المقادير نصف كيلو من القطايف.

كوبان من الحليب.

4 ملاعق نشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

فانيليا.

كوب من الكريمة السائلة. طريقة التحضير وضع إناء علي النار ونضع فيه الحليب ويضاف إليه السكر والفانيليا. تقليب المكونات جيدا للحصول علي خليط سميك. يتم إطفاء النار ويترك ليبرد تماما. حشو القطايف بخليط القشدة اللذيذ وغلق الأطراف جيدا. رص القطايف علي الأطباق ويمكن إضافة القليل من المكسرات حسب الرغبة وتصبح جاهزة للتقديم.

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