طريقة عمل الزبادي في البيت لسحور رمضان للشيف هبة أبو الخير

طريقة عمل الزبادي، سهلة وبسيطة قوام كريمي وتجربة ناجحة من أول مرة، أحلي من الجاهز عند تحضيرها بلبن طبيعي جودة عالية، ستستغني عن شرائها من محلات الألبان، ونحن علي قدوم حلل شهر رمضان الكريم، نقدم طريقة عمل الزبادي في البيت لسحور رمضان علي طريقة الشيف هبة أبو الخير باستخدام الحليب الطازج فقط، كما نقدم ملاحظات هامة عن تحضير الزبادى في درجات الحرارة المختلفة، سواء كانت البيئة المحيطة باردة أو دافئ في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، نتمنى أن يكون المقال مفيد لكم .

طريقة عمل الزبادي

سنقدم طريقة عمل الزبادي في المنزل بسهولة، فقط أتبعي الخطوات والمقادير، وقومي بتطبيق جميع الملاحظات في آخر المقالة للحصول علي تجربة ناجحة، والتعرف علي فرق استخدام الحليب الطازج والحليب المعلب ودرجة حرارة تماسك الزبادي في البيت .

لتر حليب.

200 جرام من الزبادي الجاهز.

ملعقة ونصف من الحليب الباودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

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في حلة أضيفي لتر الحليب أو 5 أكواب الكوب الواحد مقدار 200 ملي.

إذا استخدمت حليب طازج في طريقة عمل الزبادي في البيت، قومي بغليانه أولاً وبعد الغليان، قومي بتهدئة النار، وضعي ملعقة خشبية علي الوجه، حتى لا يفور تماماً، واتركيه علي نار هادئة مدة 20 دقيقة، حتى يقل منسوب الحليب بمقدار عقلتين إصبع، ثم أطفي النار واتركيه يدفئ، حيث عند لمسك له تتحملين حرارته لمده 30 ثانية أو باستخدام الترمومتر عندما تصل درجة حرارته من 48-50 درجة مئوية. في حالة استخدام حليب معلب في طريقة عمل الزبادي، ضيفيه في حلة علي النار حتى يصل لدرجة 50 أو 48 أو دافئ.

طريقة التحضير

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في وعاء أضيفي 200 جرام من الزبادي، ملعقة ونص من الحليب الباودر، وملعقة كبيرة من السكر، أخلطيهم مع بعض جيداً.

ملعقة ونص من الحليب الباودر، وملعقة كبيرة من السكر، أخلطيهم مع بعض جيداً. ثم أضيفي ملعقتين من الحليب الدافئ إلي خليط الزبادي ، والحليب الباودر والسكر واخفقي حتى يذوب الزبادي ويصبح بدون تكتلات .

، والحليب الباودر والسكر واخفقي حتى يذوب ويصبح بدون تكتلات . ثم أضيفي خليط الزبادي علي حلة الحليب كاملة، وقلبيهم حتى تندمج مكونات الزبادي مع بعض .

علي حلة الحليب كاملة، وقلبيهم حتى تندمج مع بعض . قومي بصب خليط الزبادي في أكواب بالمقاسات المناسبة لكي سواء زجاجي أو طواجن فخار، وإليك ملاحظات عن طريقة عمل الزبادي والخطوة الأخيرة في تحضير الزبادي.

ملاحظات هامة في تحضير الزبادي

سبق وتكلمنا عن أهمية التعامل مع الحليب الطازج أو المعلب، والآن في طريقة عمل الزبادي عليك أن تلاحظي ذلك:

إذا كانت درجة حرارة عالية في الصيف، رصي أكواب الزبادي في صينية، وغطي الصينية بغطاء سميك مثل بطانية، واتركيها في مكان دافئ مغلق من 4 ل 6 ساعات، وبعد ما التماسك، قومي بتغطيته وإدخاله الثلاجة، ويمكنك تناوله في اليوم التالي من تحضير الزبادي.

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