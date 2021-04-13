طريقة عمل الكنافة بالكريمة بوصفة أكبر المحلات والسر في لونها ومذاقها المميز، الحلويات الشرقية يوجد بها الكثير من الأنواع التي تتميز بمذاق لذيذ وشهي، ولكن علي الرغم من تنوع أصناف الحلويات في شهر رمضان الكريم إلا أن الكنافة هي ملكة الحلويات، والتي تشتهر بها كل البلاد العربية كما أنه قد تطورت وأصبحت بأكثر من طريقة وحشوات مختلفة، مثل الكنافة بالقشطة أو المكسرات أو المانجو، وكل نوع يختلف مذاقه عن الآخر مما يجعلك تستطيعين إرضاء جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة بخطوات سهلة في المنزل مثل المحلات

تعد الكنافة بالكريمة من أفضل أنواع الحلويات والتي لها مذاق مميز، حيث أنه يمكنك تقديمها في العديد من المناسبات وذلك لشكلها الرائع والشهي، وتعتبر الكنافة من الحلويات التي لا غني عنها خاصةً في شهر رمضان حيث تعد جزء لا يتجزأ عنه، وتجد الكثير من الأشخاص يقبلون علي شراؤها وذلك لأنها تضفي علي المنزل نوع من البهجة والسرور، ولذلك سوف أقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالكريمة وخطوات تحضيرها في المنزل بسهولة.

1/2 كيلو من الكنافة.

كوب كبير من السمن.

2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

ملعقة كبيرة من السكر.

3 أكواب من الحليب.

1/2 من الماء.

4 ملاعق من النشا.

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

1/2 كوب من عسل الجلوكوز.

عصير نصف ليمونه.

قومي بتحضير شربات الكنافة وهو وضع السكر والماء وعسل الجلوكوز، ونقلب المكونات ثم توضع علي نار هادئة حتي تغلي ونتركه لمدة 7 دقائق ثم نضيف عصير الليمون ويترك حتي يبرد تماماً. قومي بتحضير الكنافة من خلال تكسيرها ووضعها في وعاء عميق، ثم نسخن السمن فقط حتي الذوبان ثم نضيف عسل الجلوكوز ونقلب جيداً وبعد ذلك نغلف الكنافة بالسمن. نضع نصف الكمية في صينية مقاس 30 بطبقة رفيعة ويكون لها جانب، ثم نقوم بتحضير الكريمة وهي أن نضع الحليب في إناء حتي يغلي ثم نضيف الماء والنشا ونقلب بالمضرب السلك في اتجاه واحد حتي تصبح كريمي. نصب الكريمة علي طبقة الكنافة ونتركها حتي تبرد تماماً، ثم نضع الكمية المتبقية من الكنافة ونساويها جيداً من كل الجوانب وندخلها في فرن علي درجة حرارة 200 لمدة 30 دقيقة، حتي تأخذ اللون الذهبي وتوضع عليها الشربات وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل الكنافة بالكريمة في المنزلمكونات عمل الكريمةمكونات عمل شربات الكنافةطريقة تحضير الكنافة بالكريمة في المنزل والسر في لونها ومذاقها المميز