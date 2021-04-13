طريقة عمل سلطة الطحينة سلطة المشويات في البيت مثل المحلات

طريقة عمل سلطة الطحينة ، تعتبر من أفضل السلطات التي تقدم إلي جانب المشويات والأسماك والكثير من الوجبات، لا غني عنها في سفرة الغداء ولذيذة جداً، في المقالة نقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة سلطة المشويات في البيت وبطعم مثل المحلات وأحلى، ستقومين بتحضيرها علي سفرة الإفطار في رمضان، يعتبر طابق جانبي لذيذ ومن أنواع السلطات التي تنال إعجاب الكثيرين.



طريقة عمل سلطة الطحينة

سنقوم بتقديم أكثر من نوع ل تحضير سلطه الطحينة بمكونات مختلفة وطعم رائع في كل وصفة تحضير سلطة الطحينة، إليك مكونات سلطة الطحينة:

1/2 كوب طحينة.

1/2 كوب زبادي.

1/2 كوب ماء.

1/8 كوب خل.

ملعقة كبيرة من تتبيلة السمك ( ثوم، لمون، خل، ملح، كزبرة ناشفة، فلفل أخضر مطحون).

2 ملعقة من المايونيز اختياري.

قومي بإضافة الطحينة والزبادي وإضافة الماء تدريجياً مع التقليب المستمر، وقومي بإضافتها في أطباق التقديم، وقومي بتزيين طبق سلطة الطحينة برشة من الشطة، والآن نقدم طبق البابا غنوج بالباذنجان اللذيذة بمكونات سهلة ورائعة قي البيت.

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سلطة البابا غنوج

طريقة سهلة تقدم جانب العديد من الأكلات ويمكنك تناوله ك طبق رئيسي؛ لاحتوائه علي الباذنجان الغني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، إليك مكونات سلطة البابا غنوج.

1 من الباذنجان كبيرة .

نص كوب طحينة.

دقة.

3 ملاعق شبت مفروم.

ملعقتين كبار عصير ليمون.

ملعقة فلفل احمر مفروم.

ملعقة كمون صغيرة.

زيت زيتون.

طريقة عمل سلطة الزبادي اللذيذة بطرق مختلفة وسهلة.

قومي بإدخال الشوكة وعمل خطوط في الباذنجان، وفي صاج علي النار أشوي الباذنجان، وقومي بتقليبها كل فترة حتى تستوي من كل الاتجاهات وتطري، ثم ارفعيها من علي النار واتركيها تبرد، ثم قومي بتقشيرها بسهولة وضعيها في طبق و تحضير سلطة الطحينة.

ضعي نص كوب من الطحينة مع عصير الليمون والكمون والفلفل الأحمر المطحون و 3 ملاعق من الدقة و 1/4 كوب ماء، واخلطيهم جيداً معاً.

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ضيفي خليط سلطة الطحينة علي الباذنجان واهرسيهم معاً، أو ضعي جميع مكونات سلطة البابا غنوج في الكبة أو الخلاط، ولكن لا تخلطيهم كثيراً فقط ضربة أو ضربتين، حتى تحتفظ بقوام وقطع من الباذنجان، وبذلك نكون قدمنا أكثر من طريقة مختلفة طريقة عمل سلطة الطحينة.