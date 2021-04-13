طريقة عمل كنافة بالنوتيلا فى المنزل بالخطوات

طريقة عمل كنافة بالمنزل، فى اول ايام شهر رمضان المبارك، ومع حرص كل ربة منزل فى تقديم افضل مائدة طعام الى افراد العائلة من اجمل واشهى الاطباق، تزداد عمليات البحث عن طرق تحضير افضل حلويات رمضان، فى المنزل بطرق بسيطة وغير مكلفة او تحتاج الى مجهود كبير، ورغبة كل ام فى تحضير افضل الحلويات فى المنزل بدلا من الشراء من المحلات باسعار باهظة.

كنافة بالنوتيلا، من اشهر حلويات رمضان هى الكنافة والقطايف، ويمكن تحضيرها باكثر من طريقة والتنوع فى تحضير الحشو الخاص بها، سفرة رمضان لا تخلو ابدا من الحلويات، كل يوم خلال 30 يوم من شهر رمضان سنقدم لكم وصفة من اجمل واسهل وصفات الحلويات الشهية التى يمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة.

طريقة تحضيرالكنافة بالنوتيلا

اليوم وعبر موقع ثقفنى سنقدم لكم وصفة تحضير الكنافة بالمنزل، يمكن تحضير كنافة بالمانجو، كنافة بالقشطة، كنافة بالمهلبية، كنافة بالمكسرات، كنافة بالموز، اليوم وصفة كنافة بالنوتيلا التى يعشقها الكثيرويفضلها، ومن الحلويات ايضا المفضلة عند الكثير البسبوسة.

مقادير الكنافة بالنوتيلا.

نص كيلو من الكنافة. 100جرام من الزبدة. شوكولاتة نوتيلا.

مقادير تحضير شربات الكنافة (القطر)

عصير نص ليمونة.

كوب ونص من الماء.

عدد2 كوب من السكر.

اولا نقوم بتقطيع شرائط الكنافة جيدا.

نحضر وعاء عميق ونضع مقدارالكنافة ونضيف اليها الزبدة السائحة.

نقلب الكنافة جيدا مع الزبدة جيدا.

نقوم بتحضير صنية الفرن ونضع طبقة بسيطة من الزبدة سائحة.

نقوم بتقسيم مقدار الكنافة بعد التحمير الى قسمين.

نضع القسم الاول من الكنافة فى صنية الفرن ونضغط عليها جيدا.

نحضر صنية فرن اخرى ونضع ايضا طبقة بسيطة من الزبدة ونضع القسم الاخر من الكنافة ونضغط ايضا عليها حتى يصبح قرص متساوى.

نقوم بادخال صوانى الكنافة الى الفرن حتى يصبح لون الكنافة ذهبى.

ثم نقوم باخراج الكنافة من الفرن.

نقوم بتحضيرشرابات الكنافة (القطر).

نضع وعاء على النار ونضع مقدار الماء ونضيف الية السكر ونتركة حتى الغليان ثم نضيف الية عصير الليمون.

ونتركة حتى يصبح اكثر كثافة.

ثم نضع الشربات على صوانى الكنافة بعد اخراجها من الفرن.

نقوم بتحضير طبق التقديم ونضع القرص الاول من الكنافة ونضع فوقها طبقة من شكولاتة نوتيلا ثم نضع الطبقة الاخرى، ويمكن وضع قطع من الفواكة او الكريمة.

طريقة عمل كنافة بالمنزل

كنافة بالنوتيلا، بطريقة بسيطة وسهلة فى المنزل.