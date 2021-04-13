طريقة عمل الكنافة بالكريمة والمكسرات للشيف هبة أبو الخير بأقل مكونات واسرع وصفة

طريقة عمل الكنافة بالكريمة ، تعد الكنافة من أنواع الحلويات التي يرتبط اسمها بشهر رمضان المبارك، فدائماً نقوم بشرائها وتحضيرها في المنزل حتي نتناولها بعد الإفطار، وفي بعض الأحيان نأخذها كهدايا في شهر رمضان، فمعظم الحلويات يرتبط اسمها بشهر رمضان مثل الكنافة والقطايف، وتختلف طرق تحضير الكنافة من بلد لأخري وهنا سنعرض لكم خطوات طريقة عمل الكنافة بالكريمة.طريقة عمل الكنافة بالكريمة
تنوعت أصناف الكنافة وطرق تحضيرها حيث أن المطبخ السوري من اكثر الطرق التي لاقت إعجاباً وإقبال من جميع الناس، وانتشرت طريقة عمل الكنافة النابلسية في جميع البلدان ولها العديد من المعجبين، كما انهم يستخدمون الجبن كحشو للكنافة بدل المكسرات، ولكن اليوم سنعرض لك الطريقة المصرية الأصلية في تحضير الكنافة بالكريمة.مكونات الكنافة بالكريمة
- للشربات: 3 أكواب سكر وكوبين من الماء وزعفران.
- 1/2 كيلو كنافة بدرجة حرارة الغرفة.
- 4 ملاعق كبيرة سكر بودر.
- كوب سمنة سائلة.
- كريمة الحشو: 3 أكواب حليب سائل و3 ملاعق كبار نشا وملعقة كبيرة دقيق وعلبة قشطه 170 جرام وللنكهة ماء ورد أو فانيليا.
إليك في مقالة سابقة طريقة عمل الزبادي في البيت لسحور رمضان.خطوات التحضير
- لإعداد الشربات أو سيرم الحلويات، ضعي 3 أكواب السكر معهم كوبين من الماء والقليل من الزعفران في وعاء، وضعيه علي النار، واتركي السيرم حتي يغلي، وضيفي إليه عصير نصف ليمون، ثم اتركي الشربات لمدة 15 دقيقة علي نار هادئة، واتركيه حتي يبرد تماماً.
- في قالب، قومي بفصل الكنافة بيديك وتقطيعها، وأضيفي إليها السكر البودر، وقومي بتقليبهم معاً.
- قومي بسكب السمن السائلة علي الكنافة، وقومي بفرك الكنافة جيداً حتي تتغلغل السمن في جميع أجزاء الكنافة وهذه خطوة هامة جداً في طريقة عمل الكنافة بالكريمة.
يمكنك مشاهدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.
- اقسمي الكنافة إلي 1/3 و2/3، بحيث يكون 2/3 للقاعدة والجوانب و1/3 لوجه الكنافة.
- في قالب ألومنيوم أو ستيل مقاس 28، قومي بدهنها بالقليل من السمن وضعي كمية الكنافة التي ذكرناها اعلي، وقومي بتوزيعها جيداً، واحضري مقاس قالب اصغر وقومي بالضغط علي الكنافة وتثبيت الجوانب بيديك.
- في وعاء، ضعي الحليب وأضيفي عليه باقي مكونات كريمة الحشو التي ذكرناها بالأعلى، قومي بالخفق والتقليب جيداً حتي تذوب جميع المكونات معاً، ثم ضعي الوعاء علي النار وانتظري حتي يصبح القوام كريمي ليس متماسك.
- ضعي كريمة الحشو التي قمنا بتحضيرها فوق قالب الكنافة بالكريمة ووزعيها جيداً.
قدمنا في مقالتنا طريقة عمل سلطة الطحينة سلطة المشويات في البيت زي المحلات.
- ضعي باقي كمية الكنافة (1/3) وغلفي وجه الكريمة ووزعيها بشكل جيد، رشي القليل من السمن علي وجه الكنافة بالكريمة.
- ضعي قالب الكنافة بالكريمة في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 في الرف الأوسط، بعد أن تنضج الكنافة بالكريمة قومي بفتح الشواية واغلقي النار من فوق حتي يصبح الوجه باللون الذهبي.
- اتركي قالب الكنافة حتي يبرد لمدة 5 دقائق، بعدها ضيفي الشربات أو سيرم الحلويات الذي قمنا بتحضيره مسبقاً.
- يمكنك تقديم الكنافة بالكريمة وتزيينها بالمكسرات أو أي شئ تريدينه حسب رغبتك وبالهناء وبلك قد نكون قدمنا طريقة عمل الكنافة بالكريمة.
الوسوم
طريقة عمل الكنافة بالكريمة ، تعد الكنافة من أنواع الحلويات التي يرتبط اسمها بشهر رمضان المبارك، فدائماً نقوم بشرائها وتحضيرها في المنزل حتي نتناولها بعد الإفطار، وفي بعض الأحيان نأخذها كهدايا في شهر رمضان، فمعظم الحلويات يرتبط اسمها بشهر رمضان مثل الكنافة والقطايف، وتختلف طرق تحضير الكنافة من بلد لأخري وهنا سنعرض لكم خطوات طريقة عمل الكنافة بالكريمة.طريقة عمل الكنافة بالكريمة
تنوعت أصناف الكنافة وطرق تحضيرها حيث أن المطبخ السوري من اكثر الطرق التي لاقت إعجاباً وإقبال من جميع الناس، وانتشرت طريقة عمل الكنافة النابلسية في جميع البلدان ولها العديد من المعجبين، كما انهم يستخدمون الجبن كحشو للكنافة بدل المكسرات، ولكن اليوم سنعرض لك الطريقة المصرية الأصلية في تحضير الكنافة بالكريمة.مكونات الكنافة بالكريمة
- للشربات: 3 أكواب سكر وكوبين من الماء وزعفران.
- 1/2 كيلو كنافة بدرجة حرارة الغرفة.
- 4 ملاعق كبيرة سكر بودر.
- كوب سمنة سائلة.
- كريمة الحشو: 3 أكواب حليب سائل و3 ملاعق كبار نشا وملعقة كبيرة دقيق وعلبة قشطه 170 جرام وللنكهة ماء ورد أو فانيليا.
إليك في مقالة سابقة طريقة عمل الزبادي في البيت لسحور رمضان.خطوات التحضير
- لإعداد الشربات أو سيرم الحلويات، ضعي 3 أكواب السكر معهم كوبين من الماء والقليل من الزعفران في وعاء، وضعيه علي النار، واتركي السيرم حتي يغلي، وضيفي إليه عصير نصف ليمون، ثم اتركي الشربات لمدة 15 دقيقة علي نار هادئة، واتركيه حتي يبرد تماماً.
- في قالب، قومي بفصل الكنافة بيديك وتقطيعها، وأضيفي إليها السكر البودر، وقومي بتقليبهم معاً.
- قومي بسكب السمن السائلة علي الكنافة، وقومي بفرك الكنافة جيداً حتي تتغلغل السمن في جميع أجزاء الكنافة وهذه خطوة هامة جداً في طريقة عمل الكنافة بالكريمة.
يمكنك مشاهدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.
- اقسمي الكنافة إلي 1/3 و2/3، بحيث يكون 2/3 للقاعدة والجوانب و1/3 لوجه الكنافة.
- في قالب ألومنيوم أو ستيل مقاس 28، قومي بدهنها بالقليل من السمن وضعي كمية الكنافة التي ذكرناها اعلي، وقومي بتوزيعها جيداً، واحضري مقاس قالب اصغر وقومي بالضغط علي الكنافة وتثبيت الجوانب بيديك.
- في وعاء، ضعي الحليب وأضيفي عليه باقي مكونات كريمة الحشو التي ذكرناها بالأعلى، قومي بالخفق والتقليب جيداً حتي تذوب جميع المكونات معاً، ثم ضعي الوعاء علي النار وانتظري حتي يصبح القوام كريمي ليس متماسك.
- ضعي كريمة الحشو التي قمنا بتحضيرها فوق قالب الكنافة بالكريمة ووزعيها جيداً.
قدمنا في مقالتنا طريقة عمل سلطة الطحينة سلطة المشويات في البيت زي المحلات.
- ضعي باقي كمية الكنافة (1/3) وغلفي وجه الكريمة ووزعيها بشكل جيد، رشي القليل من السمن علي وجه الكنافة بالكريمة.
- ضعي قالب الكنافة بالكريمة في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 في الرف الأوسط، بعد أن تنضج الكنافة بالكريمة قومي بفتح الشواية واغلقي النار من فوق حتي يصبح الوجه باللون الذهبي.
- اتركي قالب الكنافة حتي يبرد لمدة 5 دقائق، بعدها ضيفي الشربات أو سيرم الحلويات الذي قمنا بتحضيره مسبقاً.
- يمكنك تقديم الكنافة بالكريمة وتزيينها بالمكسرات أو أي شئ تريدينه حسب رغبتك وبالهناء وبلك قد نكون قدمنا طريقة عمل الكنافة بالكريمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة بالكريمة والمكسرات للشيف هبة أبو الخير بأقل مكونات واسرع وصفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.