طريقة عمل الكنافة بالكريمة والمكسرات للشيف هبة أبو الخير بأقل مكونات واسرع وصفة

طريقة عمل الكنافة بالكريمة ، تعد الكنافة من أنواع الحلويات التي يرتبط اسمها بشهر رمضان المبارك، فدائماً نقوم بشرائها وتحضيرها في المنزل حتي نتناولها بعد الإفطار، وفي بعض الأحيان نأخذها كهدايا في شهر رمضان، فمعظم الحلويات يرتبط اسمها بشهر رمضان مثل الكنافة والقطايف، وتختلف طرق تحضير الكنافة من بلد لأخري وهنا سنعرض لكم خطوات طريقة عمل الكنافة بالكريمة.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

تنوعت أصناف الكنافة وطرق تحضيرها حيث أن المطبخ السوري من اكثر الطرق التي لاقت إعجاباً وإقبال من جميع الناس، وانتشرت طريقة عمل الكنافة النابلسية في جميع البلدان ولها العديد من المعجبين، كما انهم يستخدمون الجبن كحشو للكنافة بدل المكسرات، ولكن اليوم سنعرض لك الطريقة المصرية الأصلية في تحضير الكنافة بالكريمة.

للشربات: 3 أكواب سكر وكوبين من الماء وزعفران.

1/2 كيلو كنافة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق كبيرة سكر بودر.

كوب سمنة سائلة.

كريمة الحشو: 3 أكواب حليب سائل و3 ملاعق كبار نشا وملعقة كبيرة دقيق وعلبة قشطه 170 جرام وللنكهة ماء ورد أو فانيليا.

مكونات الكنافة بالكريمة

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لإعداد الشربات أو سيرم الحلويات، ضعي 3 أكواب السكر معهم كوبين من الماء والقليل من الزعفران في وعاء، وضعيه علي النار، واتركي السيرم حتي يغلي، وضيفي إليه عصير نصف ليمون، ثم اتركي الشربات لمدة 15 دقيقة علي نار هادئة، واتركيه حتي يبرد تماماً. في قالب، قومي بفصل الكنافة بيديك وتقطيعها، وأضيفي إليها السكر البودر، وقومي بتقليبهم معاً. قومي بسكب السمن السائلة علي الكنافة، وقومي بفرك الكنافة جيداً حتي تتغلغل السمن في جميع أجزاء الكنافة وهذه خطوة هامة جداً في طريقة عمل الكنافة بالكريمة.

خطوات التحضير

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اقسمي الكنافة إلي 1/3 و2/3، بحيث يكون 2/3 للقاعدة والجوانب و1/3 لوجه الكنافة. في قالب ألومنيوم أو ستيل مقاس 28، قومي بدهنها بالقليل من السمن وضعي كمية الكنافة التي ذكرناها اعلي، وقومي بتوزيعها جيداً، واحضري مقاس قالب اصغر وقومي بالضغط علي الكنافة وتثبيت الجوانب بيديك. في وعاء، ضعي الحليب وأضيفي عليه باقي مكونات كريمة الحشو التي ذكرناها بالأعلى، قومي بالخفق والتقليب جيداً حتي تذوب جميع المكونات معاً، ثم ضعي الوعاء علي النار وانتظري حتي يصبح القوام كريمي ليس متماسك. ضعي كريمة الحشو التي قمنا بتحضيرها فوق قالب الكنافة بالكريمة ووزعيها جيداً.

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