طريقة تحضير البسبوسة بالتوفى بطعم خيالي ومكونات بسيطة جربيها

تعتبر البسبوسة بالتوفي أحد أنواع البسبوسة التي تقدم على العديد من الموائد الرمضانية وتعد اضافة مميزة، حيث أنها تتمتع بمذاقها الرائع والمميز، وكثيرا منا ما يقوم بشراء البسبوسة بالتوفي لاعتقاده أن اعدادها بالمنزل صعب، وهذا غير صحيح، وللبسبوسة أنواع متعددة منها البسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالنوتيلا، والبسبوسة بالكريمة، وغير ذلك من الأنواع الأخري، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد البسبوسة بالتوفي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة تحضير البسبوسة بالتوفى، ومن الجدير بالذكر أن البسبوسة من الحلويات الشهية اللذيذة التي يعشقها الأطفال والكبار ومن خلال هذه المقالة نقدم نوع مختلف للأطفال وهو البسبوسة بطعم التوفي، البسبوسة من الحلويات الشرقية والغربية التي يبحث العديد من الدول العربية من أجل الطريقة بالخطوات لذا تابعونا.

مكونات البسبوسة بالتوفي

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات وطريقة تحضير البسبوسة بالتوفي.

4 أكواب من سميد البسبوسة الناعم.

مقدار كوب من اللبن الدافئ.

كوبين من الشربات.

كوبين من السكر.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

ملعقتين صغيرتين من البيكينج باودر.

8 ملاعق كبيرة من السمن.

نصف كيلو من الكريمة اللبانى.

جوز هند اختيارى

6 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

عبوتين من الحليب المكثف.

3 أكواب من اللبن.

8 ملاعق كبيرة من الماء.

نقوم بتشغيل الفرن قبل البدء في تحضير البسبوسة حتى نحصل على أفضل النتائج.

نقوم بوضع مقدار السميد في وعاء عميق ونضيف اليه السمن ونبدأ بفركها باليد حتى يصل السمن الى كل مقدار السميد.

نقوم باضافة مقدار الكريمة اللباني، وبعد ذلك نضيف اللبن بصورة تدريجية، مع التقليب مع السميد عن طريق البس وليس العجن وهذه الطريقة الصحيحة لتحضير البسبوسة.

نضيف على الخليط السابق البيكنج باودر، والفانيليا والسكر وجوز الهند، ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع هذا الخليط في صينية مدهونه بالزبد، ونساووى البسبوسة في الصينية ويمكن أضافة لوز عليها.

تدخل البسبوسة الى فرن على درجة حرارة 180 حتى تحصل على اللون الذهبي ثم نخرجها ونضيف الشربات وبعد ذلك نضيف خليط التوفي على البسبوسة من فوق.

ويتم تقطيعها واضافة المكسرات، وتقدم بألف هنا.

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