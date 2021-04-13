اكلات رمضانية سهلة وسريعة ولذيذة بدون مجهود

تبحث السيدات خلال شهر رمضان المبارك عن اكلات رمضانية سهلة وسريعة ولذيذة وذلك لجعل جميع أفراد الأسرة يقبلون على الطعام الذي تقوم بتحضيره حيث تقوم بتحضير اكلات رمضانية خفيفة باستخدام وصفات رمضانية سهلة وسريعة وغير مكلفة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على اكلات رمضانية سهلة وسريعة ولذيذة.

اكلات رمضانية سهلة وسريعة ولذيذة

تحتاج السيدات في رمضان إلى اكلات رمضانية سهلة وسريعة ولذيذة ويتم تحضير هذه الأكلات في أوقات قصيرة لتوفير الوقت والمجهود على السيدات في رمضان لذا يتم اللجوء إلى أطباق رمضانية مكتوبة ومن أهم هذه الاطباق:

بطاطس محشية باللحمة المفرومة

وتعتبر من أفضل الأطباق التي يتم تقديمها على السفرة في الافطار ويقبل عليها جميع الأفراد كبارًا وصغارًا وتتكون من:

كيلو من البطاطس صغيرة الحجم.

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقة واحدة من الصلصة.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبة واحدة من البصل.

عدد أربعة فصوص ثوم.

بعض من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الطلب.

كمية مناسبة من جميع البهارات المستخدمة.

عدد 3 ملاعق من الزيت، وملعقة واحدة صغيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

يتم وضع قدر على نار متوسطة ومن ثم إضافة بعض من الثوم وكذلك البصل وكمية اللحم الموجودة، يتم إضافة الملح والفلفل وتقليب اللحم حتى يتغير لونه ومن ثم يترك على النار لمدة ثلث الساعة مع التقليب كل فترة.

يتم بعد ذلك غسل البطاطس وتقشيرها وإزالة القلب الداخلي لها، وعلى نار متوسطة توضع الزبدة والزيت ويتم تركهم حتى الذوبان ويتم وضع باقي الثوم مع التقليب لحين تغير لونه ومن ثم توضع الطماطم والصلصة والملح والفلفل حسب الرغبة، وتترك الصلصة حتى تغلي لمدة عشرون دقيقة، ويتم تشويح البطاطس على النار باستخدام زيت الزيتون المتبقي لحين تغير لونها، يتم بعدها حشو البطاطس باللحمة ووضعها بوعاء لدخولها الفرن ومن ثم يتم توزيع الصلصة على البطاطس من أعلى جيدًا، وتغطي وتوضع بالفرن لمدة نصف الساعة، ويتم إخراجها وإزالة ورق الفويل من أعلي الصينية وإعادة إدخالها مرة أخري لحين اكتسابها اللون الأحمر وتقدم بعد ذلك مباشرة مع الأرز أو المكرونة.