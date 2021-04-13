أفضل سحور في رمضان بالمكونات وطريقة التحضير

تحاول السيدات في كل مكان في العالم توفير أفضل سحور في رمضان من خلال تقديم وجبات صحية تقي الصائمين من الجوع والعطش طوال ساعات الصوم، حيث تقوم بانتقاء أفضل خيارات السحور والبدء في إعدادها وتجهيزها لأهلها قبيل ميعاد السحور بوقت كافي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل سحور في رمضان.

أفضل سحور في رمضان

تتعدد الأطعمة بقائمة أفضل سحور في رمضان وهذا ما يجعل العديد من السيدات يتحيرن في اختيار الوجبات التي تلائم أسرتها حيث تريد أن يكون أفضل سحور ما يعطش كما أنها تريد تلبية رغبات من يرغب في سحور صحي للرجيم ومن أهم اكلات السحور ما يلي:

وجبة البيض بالمشروم

تعتبر هذه الوجبة من الوجبات المتميزة في السحور والتي من خلالها يتم إمداد الجسم بالبروتينات والدهون وتتكون من:

عدد 4 بيضات.

حبة واحدة متوسطة من البصل.

كمية مناسبة من المشروم.

ملح وفلفل أسود حسب الطلب.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تسخين الزيت في وعاء على نار هادئة، ومن ثم يتم إضافة البصل بعد تقطيعه وكذلك المشروم ويضاف إليه الملح والفلفل ويقلب جيدًا حتى ينضج، بعد ذلك يرفع من على النار ويتم خفق البيض جيدًا وإضافة الملح والفلفل له ومن ثم يتم وضع المشروم إليه قبل وضعه مباشرة في زيت الزيتون.

وجبة الجبن بالطماطم

تمد الجبنة الجسم بالعديد من العناصر والمعادن المختلفة التي يحتاجها على مدار اليوم ولذا يتم تحضير الجبن بالطماطم كإحدى الأطباق الأساسية في وجبة السحور، وتتكون من:

عدد أربع حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

نصف كوب من الجبنة البيضاء.

ملح وفلفل أسود حسب الطلب.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة ومن ثم يتم إضافة الجبنة إليها وتقلب جيدًا ويتم إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ومن ثم توزيع بعض من زيت الزيتون أعلى الجبنة ويقلب مرة أخري ويترك قبل الاستخدام لمدة ربع ساعة لكي يتم اكساب النكهة من جميع المكونات ومن ثم الحصول على الطعم المرغوب.