طريقة عمل العصيدة السعودية بالتمر بطريقة بسيطة وسريعة

تعتبر العصيدة السعودية من الأكلات الشعبية المشهورة بالمملكة كما تعد أحد الأكلات التراثية القديمة وتنتشر العصيدة في بعض من الدول الأخري وتختلف طريقة تحضيرها وتتنوع من مكان لآخر وتقدم العصيدة في المناسبات والاحتفالات المختلفة ومن الممكن أن تقدم في شهر رمضان المبارك كنوع من الحلويات ومع دخول شهر رمضان المبارك سوف نقدم لكم طريقة عمل العصيدة السعودية بالتمر كما نقدم لكم طريقة أخري لعمل العصيدة مع اللبن هذا وتعد العصيدة من الأكلات بسيطة التكاليف وسريعة التحضير لذلك يفضل الكثير من الناس إعدادها. طريقة عمل العصيدة السعودية بالتمر طريقة عمل العصيدة السعودية بالتمر أولاً: المكونات نصف كيلو جرام من التمر منزوع النوي.

كوب إلا ربع من الطحين المنخول.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثلاثة أكواب من الماء.

رشه قليلة من الملح والفلفل الأسود والزعفران. ثانياً: طريقة التحضير احضري الخلاط الكهربائي ثم ضيفي التمر والماء وشغلي الخلاط حتي يمتزج المكونات مع بعضها. في إناء على النار ضيفي فيه مزيج التمر والماء ثم ضعي الزبدة وحركي المزيج بشكل مستمر أثناء التحريك يتم إضافة الطحين على فترات ثم ضعي رشه الملح والفلفل الأسود والزعفران وحركي حتي تتجانس جميع المكونات واتركيه على نار متوسطة لمدة ساعة إلا ربع. طريقة عمل العصيدة باللبن أولاً: المكونات واحد كوب من اللبن البودرة.

واحد كوب من الطحين المنخول.

كوب إلا ربع من السمن.

اثنان كوب من الماء. ثانياً: طريقة التحضير ذوبي لبن البودرة في الماء وذوبي معهم السكر جيداً. في إناء على النار ضعي السمن ثم ضعي الطحين بالتدريج مع التحريك المستمر حتي يتحول الطحين للون البني الفاتح وبعدها ضيفي مزيج اللبن والماء والسكر على الطحين مع التحريك المستمر. اتركيه على نار متوسطة حتي تحصلي على القوام المناسب وتقدم ساخنة. الوسوم

تعتبر العصيدة السعودية من الأكلات الشعبية المشهورة بالمملكة كما تعد أحد الأكلات التراثية القديمة وتنتشر العصيدة في بعض من الدول الأخري وتختلف طريقة تحضيرها وتتنوع من مكان لآخر وتقدم العصيدة في المناسبات والاحتفالات المختلفة ومن الممكن أن تقدم في شهر رمضان المبارك كنوع من الحلويات ومع دخول شهر رمضان المبارك سوف نقدم لكم طريقة عمل العصيدة السعودية بالتمر كما نقدم لكم طريقة أخري لعمل العصيدة مع اللبن هذا وتعد العصيدة من الأكلات بسيطة التكاليف وسريعة التحضير لذلك يفضل الكثير من الناس إعدادها. طريقة عمل العصيدة السعودية بالتمر طريقة عمل العصيدة السعودية بالتمر أولاً: المكونات نصف كيلو جرام من التمر منزوع النوي.

كوب إلا ربع من الطحين المنخول.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثلاثة أكواب من الماء.

رشه قليلة من الملح والفلفل الأسود والزعفران. ثانياً: طريقة التحضير احضري الخلاط الكهربائي ثم ضيفي التمر والماء وشغلي الخلاط حتي يمتزج المكونات مع بعضها. في إناء على النار ضيفي فيه مزيج التمر والماء ثم ضعي الزبدة وحركي المزيج بشكل مستمر أثناء التحريك يتم إضافة الطحين على فترات ثم ضعي رشه الملح والفلفل الأسود والزعفران وحركي حتي تتجانس جميع المكونات واتركيه على نار متوسطة لمدة ساعة إلا ربع. طريقة عمل العصيدة باللبن أولاً: المكونات واحد كوب من اللبن البودرة.

واحد كوب من الطحين المنخول.

كوب إلا ربع من السمن.

اثنان كوب من الماء. ثانياً: طريقة التحضير ذوبي لبن البودرة في الماء وذوبي معهم السكر جيداً. في إناء على النار ضعي السمن ثم ضعي الطحين بالتدريج مع التحريك المستمر حتي يتحول الطحين للون البني الفاتح وبعدها ضيفي مزيج اللبن والماء والسكر على الطحين مع التحريك المستمر. اتركيه على نار متوسطة حتي تحصلي على القوام المناسب وتقدم ساخنة.

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