طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن مثل سمبوسة شاورما دجاج بالخطوات

طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن ، من أبرز وأشهر طرق حشوة دجاج مفروم لذيذة، وهي أشهر سمبوسة دجاج هندية، على الرغم من انتشارها في العديد من الدول بمنطقتنا العربية، إلا أنها واحدة من أشهر المعجنات ذات الحشوات المختلفة، ويمكن إعدادها بطرق متعددة، منها طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن، وحشوة سمبوسة دجاج بالبطاطس، حشوة صدور دجاج للسمبوسه، وسمبوسة شاورما دجاج، وهي ليست مشابهة بالفعل لتنفيذ طريقة شاورما دجاج بالمكسرات، لن يمكنك عملها في المنزل، بالحشوات التي ذكرناها سواء باللحم أو الخضروات أو بالمكسرات، أو حتى بالبطاطس والموزاريلا وغيرها، ويتم عملها مثل طريقة عمل ستيك الدجاج المقلي في المنزل، فلا تحتاجين إلى طهيها بالفرن، والسر دائمًا في حشوة دجاج رهيبة ولذيذة تمنحك المذاق المطلوب. حشوة صدور دجاج للسمبوسه كيلو واحد من صدور الدجاج الفيليه، مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

½ كوب من عصير الليمون.

ملعقة طعام من الثوم المهروس جيدًا.

6 ملاعق من صوص الهلابينو.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

250 جرام من الزبادي.

2 كوب جبن شيدر مبشور.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

½ كوب من فلفل الهلابينو المقطع، أو حبة فلفل واحدة كبيرة مقطعة إلى شرائح ومفرومة.

3 قطعة سمبوسة جاهزة. طريقة عمل سمبوسة شاورما دجاج أحضري مقلاة عميقة وواسعة، وضعي بها الدجاج للتشويح مع البهارات والهلابينو والفلفل الشرائح. أضيفي القليل من المياه، ثم غطي المقلاة واتركي الدجاج حتى ينضج. ابدئي في إضافة الجبن مع الفلفل والخضروات. بعد أن ينضج الدجاج، ويبرد في درجة حرارة الغرفة، ضعي كل المكونات والخليط في الثلاجة. أحضري قطع السمبوسة، وقومي بطيها لتحصلي على شكل مثلث سمبوسة. قومي بحشو السمبوسة بالدجاج والجبن، ثم أغلقيها جيدًا حتى لا يقع منها، حشو سمبوسة شاورما الدجاج. كرري الخطوة السابقة، مع كل قطع السمبوسة لديك. قومي بوضع كل قطع السمبوسة لديك، في وعاء محكم الغلق واحفظيها في الثلاجة. عند استخدام السمبوسة، ضعي زيت على نار متوسطة الحرارة، وعندما تتأكدين من أنها ساخنة، قومي بوضع سمبوسة الدجاج والجبن في الزيت، حتى تبدأ في الحصول على لون ذهبي جميل. بعد رفع السمبوسة عن النار، اتركيها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت، ثم قدميها ساخنة مقرمشة لأسرتك وبألف هناء. الوسوم

طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن ، من أبرز وأشهر طرق حشوة دجاج مفروم لذيذة، وهي أشهر سمبوسة دجاج هندية، على الرغم من انتشارها في العديد من الدول بمنطقتنا العربية، إلا أنها واحدة من أشهر المعجنات ذات الحشوات المختلفة، ويمكن إعدادها بطرق متعددة، منها طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن، وحشوة سمبوسة دجاج بالبطاطس، حشوة صدور دجاج للسمبوسه، وسمبوسة شاورما دجاج، وهي ليست مشابهة بالفعل لتنفيذ طريقة شاورما دجاج بالمكسرات، لن يمكنك عملها في المنزل، بالحشوات التي ذكرناها سواء باللحم أو الخضروات أو بالمكسرات، أو حتى بالبطاطس والموزاريلا وغيرها، ويتم عملها مثل طريقة عمل ستيك الدجاج المقلي في المنزل، فلا تحتاجين إلى طهيها بالفرن، والسر دائمًا في حشوة دجاج رهيبة ولذيذة تمنحك المذاق المطلوب. حشوة صدور دجاج للسمبوسه كيلو واحد من صدور الدجاج الفيليه، مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

½ كوب من عصير الليمون.

ملعقة طعام من الثوم المهروس جيدًا.

6 ملاعق من صوص الهلابينو.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

250 جرام من الزبادي.

2 كوب جبن شيدر مبشور.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

½ كوب من فلفل الهلابينو المقطع، أو حبة فلفل واحدة كبيرة مقطعة إلى شرائح ومفرومة.

3 قطعة سمبوسة جاهزة. طريقة عمل سمبوسة شاورما دجاج أحضري مقلاة عميقة وواسعة، وضعي بها الدجاج للتشويح مع البهارات والهلابينو والفلفل الشرائح. أضيفي القليل من المياه، ثم غطي المقلاة واتركي الدجاج حتى ينضج. ابدئي في إضافة الجبن مع الفلفل والخضروات. بعد أن ينضج الدجاج، ويبرد في درجة حرارة الغرفة، ضعي كل المكونات والخليط في الثلاجة. أحضري قطع السمبوسة، وقومي بطيها لتحصلي على شكل مثلث سمبوسة. قومي بحشو السمبوسة بالدجاج والجبن، ثم أغلقيها جيدًا حتى لا يقع منها، حشو سمبوسة شاورما الدجاج. كرري الخطوة السابقة، مع كل قطع السمبوسة لديك. قومي بوضع كل قطع السمبوسة لديك، في وعاء محكم الغلق واحفظيها في الثلاجة. عند استخدام السمبوسة، ضعي زيت على نار متوسطة الحرارة، وعندما تتأكدين من أنها ساخنة، قومي بوضع سمبوسة الدجاج والجبن في الزيت، حتى تبدأ في الحصول على لون ذهبي جميل. بعد رفع السمبوسة عن النار، اتركيها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت، ثم قدميها ساخنة مقرمشة لأسرتك وبألف هناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن مثل سمبوسة شاورما دجاج بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.