أخصائية التغذية جمانة جلال لـ "دوت الخليج": أفكار لسفرة صحية في رمضان

في شهر رمضان المبارك يتغير النظام الغذائي ومواعيد الوجبات وحتى عادات الأكل، وتلك الأمور تؤثر على صحة الجسم بشكل عام، وتؤثر على عمل أجهزة الجسم والوزن وغيرها، وحتى يكون ذلك التأثير إيجابي، من المهم أن تكون سفرة رمضان صحية..

أخصائية التغذية جمانة جلال تعرفنا على مجموعة من الأفكار التي يساهم تطبيقها في جعل سفرة رمضان صحية، ونستفيد من شهر رمضان بتحسين الصحة العامة وخسارة الوزن، والأهم الوقاية من أي اضطرابات صحية يكثر الإصابة بها في رمضان، كل ذلك في التالي:

أفكار لسفرة صحية في رمضان:

تشتهر السفر الرمضانية بتنوع الأطباق بها، إلا أنه وللأسف كثير من تلك الأطباق الرمضانية ليست صحية أو تعد بطريقة غير صحية، في التالي نصائح لتحويل سفرة رمضان من سفرة عادية إلى سفرة صحية دون حرمان..

بداية يجب تناول الطعام في رمضان في ثلاث وجبات دوت الخليج الإفطار و العشاء و السحور..

وجبة الإفطار:

تناول 3 حبات من التمر فقط، وعدم الزيادة حتى لا يسبب التمر تلبك معوي، و الإفراط في تناول التمر يزيد الوزن.

بعد تناول التمر يمكن شرب أي من السوائل الصحية بمقدار كوب واحد مثل اللبن أو العصير الطازج.

تناول الشوربة مهم في رمضان لتهيئة المعدة، ويجب اختيار نوع صحي من الشروبات مثل شوربة الخضار وشوربة الشوفان.

السمبوسة من أكثر أنواع الأطعمة المتواجدة في سفرة رضمان، وحتى تكون صحية من المهم عدم قليها في الزيت ويمكن طبخها في القلاية الهوائية، ويمكن استخدام الدقيق الأسمر في إعدادها.

السلطة من أهم الأصناف التي يجب إضافتها في سفرة رمضان، وهي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائها على الألياف، كما تعمل على الوقاية من اضطراباته التي تحدث نتيجة تغير مواعيد الطعام في رمضان.

الحلويات من أكثر الأصناف التي يكثر تناولها في رمضان بعد وجبة الإفطار، وقد تكون سبب في زيادة الوزن وما بها من سكريات ودهون يضر الصحة العامة، لذلك يجب تناولها باعتدال دون حرمان، ويمكن تناول قطعة صغيرة، واستبدال سائل التحلية بالعسل، وإضافة الفواكه الطبيعة لها.

القهوة من المشروبات التي يكثر من شربها في رمضان بعد الإفطار مباشرة رغبة في تحفيز الدماغ، إلا أن القهوة الغنية بالكافيين خطر على صحة القلب ولها أضرار أخرى، لذلك يمكن استبدالها بقهوة صحية مثل قهوة الشعير التي لها فوائد مهمة لصحة الجسم.

وجبة العشاء:

تناول وجبة العشاء مكونة من البروتين المعد بطريقة صحية سواء سمك أو دجاج أو لحم ويمكن طهوها بملقة واحدة من الزيت الصحي، ومقدار قبضة اليد من الكربوهيدرات الصحية مثل الخضار والحبوب الكاملة و الخبز الأسمر.

وجبة السحور:

يجب أن تحتوي أطعمة السحور على عنصر البوتاسيوم الذي يعزز الشبع ويقي من العطش ويساعد على النوم، ومن أمثلته الكيوي، البطاطا الحلوة، التمر، الشوفان، ودمج هذه الأطعمة مع أي منتج من منتجات الألبان لتكوين وجبة متكاملة صغيرة ومشبعة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.