تعرف طريقة عمل الفطير المشلتت السادة وبالسكر على أصوله

الفطير المشلتت من أشهى المخبوزات الشرقية التي تتميز بمذاق رائع وجذاب مما يجعله في المقام الأول، وجميع الأشخاص يفضلون تناوله سواء كان في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء مع طبق من العسل أو طبق من الجبن، غير أنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد الغذائية المفيدة له ويحتوى على سعرات حرارية، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة عدم الإكثار من تناوله، بالإضافة إلى أنه خفيف وسهل الهضم، وسوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الفطير المشلتت.

طريقة عمل الفطير المشلتت:

لكي نقوم بتجهيز الفطير المشلتت سوف نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، غير انه مضمون نظافته وهذه المكونات كالآتي:

إحضار نصف كوب من الزيت.

إحضار ملعقتين صغيرتين من السكر.

إحضار ربع ملعقة كبيرة من الملح.

إحضار أربعة أكواب من الدقيق الابيض المنخول.

إحضار نصف كوب من السمن الذائبة.

إحضار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

إحضار كوب من الماء.

طريقة تجهيز الفطير المشلتت:

لكى نحصل على الفطير المشتلتت كل ما نفعله إتباع الآتي:

نقوم بإحضار إناء غويط، ونقوم بوضع الدقيق والسكر ونقلبهم جيدا.

نقوم بخلط الليمون والماء والملح ونقلب جميع المكونات جيدا.

نقوم بعجنها لحين الحصول على عجينة لينه الملمس.

نقوم بتقطيع العجينة إلى عشرة قطع ذات حجم متساوي، ونشكلها على هيئة كرات دائرية.

نضع كرات العجين في صينية مدهونة بالزيت، ونغطيها لمدة ثلاثون دقيقة.

نقوم بخلط الزيت مع السمن ونضع قليل منه على الرخامة.

نقوم بفرد العجين لحين الحصول على سمك رفيع.

نقوم بدهنها بالزيت والسمن، ثم نفرد طبقة أخرى ونضعها عليها.

نقوم بدهنها أيضاً ونكرر هذه الخطوة لحين الإنتهاء من كرات العجين.

نقوم بالضغط عليها بلطف من الأطراف للحين الحصول على عجينة دائرية.

نحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع العجينة فيها.

ندهن وجه العجين بالسمن والزيت.

نضعها في الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة مرتفعة حوالى 200 درجة مئوية.

نتركها لمدة عشرون دقيقة لحين حصولها على اللون الذهبي الفاتح، ثم نطفى الفرن.

يمكنك الآن تقديمها لأسرتك وبجانبها العسل أو الجبن القديمة وألف هنا.

أنواع الفطير المشلتت:

هناك العديد من ربات البيوت يفضلون تناول الفطير بالجبن القديمة أو العسل وأيضا منهم من يفضل تناول الفطير المشلتت بالسكر البودرة، كما يمكن عمل الفطير بالكاستر الحلو.

لكن ايضا منهم من يقول بإضافة اللحم المفروم داخل الفطير، وأيضا يمكن إضافة السجق أو البسطرمة هذا بالنسبة للفطائر الحادقة.