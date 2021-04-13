افكار لتحضير وصفات حلي رمضان 2021 جديدة وسهلة وبسيطة

وصفات حلي رمضان اللذيذة التي يشتهر بها شهر رمضان المبارك مانتشوق إليها بعد الصلاة، ومع تنوع الوصفات بات من الصعب اعتماد وصفة كاملة ولكن الآن يمكن الاعتماد على دليل الوصفات طوال شهر رمضان ولذلك سوف نتعرف على طريقة صنع حلي رمضان من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ومميزة.

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الطحين الابيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا، او ماء الزهر.

ملعقتين من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة مع نصف ملعقة من السكر.

ملعقتين من السميد والحليب البودرة.

تحضر الخميرة أولا عبر مزج كلا من الخميرة، السكر والماء سويا حتى تظهر فقاعات صغيرة من الماء.

عبر مزج كلا من الخميرة، السكر والماء سويا تظهر فقاعات صغيرة من الماء. اضافة كلا من السميد الي الطحين مع الحليب والماء بالخميرة وخلطها جيدا حتي يمتزج الخليط.

متابعة التحريك واضافة الفانيلا.

تحضير مقلاة علي النار ومن ثم وضع القليل من عجينة القطايف ربع كوب صغير على النار والانتظار قليلا مع مراقبتها.

النار والانتظار قليلا مع مراقبتها. قلب القطايف إلى الجهة الأخرى وتسويتها علي نار هادية.

الجهة وتسويتها علي نار هادية. تحضير الحشوة في ذلك الوقت ويخلط كلا من القشطة والفواكه مع بعضهم ، او المكسرات مثل الفستق الحلبي.

وضع القليل من العسل مع الحشو علي سطح القطايف ومن ثم تقديمها باردة.

كوب ونصف من الطحين.

ربع كوب من الجبن الكريمي ،والزبدة والسكر.

ريع ملعقة صغيرة من الملح الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من اللوز المقطع الي شرائح.

مكونات الحشو

بيضة.

نصف كوب جبن كريمي سكر.

برش ليمون مع ملعقة من عصير الليمون.

حبتان من التفاح المقطع.

رشة صغيرة من القرفة والملح.

نقوم بتحضير الفرن على درجة حرارة 180 قبل البدء في التحضير.

توضع كلا الزبدة ،والسكر ، والجبن الكريمي،والفانيلا،والسكر في الخلاط علي سرعة متوسطة.

تضاف نصف كمية اللوز إلى خليط الدقيق، ومن ثم يفرش على صينية ويوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة.

تحضر الحشوة عبر خلط جميع المكونات سويا ومن ثم وضعها علي العجينة ووضع باقي كمية اللوز.

توضع العجينة مرة أخرى في الفرن لمدة 30 دقيقة بعد إضافة الحشوة وتقدم باردة.

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بالرغم من ان الوصفات التقليدية للحلي في رمضان مفضلة ومحببه جدا بالنسبة للكثير من الاشخاص الا ان التجديد واجب خلال 30 يوم لذلك سوف نتعرف علي طرق جديدة ومميزة لصنع حلي رمضان المبارك من خلال هذا المقال.

كوب من الطحين.

صفار بيضة صغيرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة ملح .

كوب من العجوة.

قرنفل مطحون.

ربع ملعقة من القرفة.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

تجمع المكونات مع بعضها وتعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة.

نقوم بتحضير الحشوة عبر مزج مكوناتها سويا.

نفرد العجينة ومن ثم نضيف طبقة خفيفة من الحشو.

توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيا.

تقدم باردة بعد إضافة السكر على جميع جهات الحلوي.

كوب كبير من الحليب.

ربع كوب من السميد.

ملعقة من السكر الابيض.

يوضع الحليب مع السكر ويقلب جيدا.

توضع المكونات على درجة حرارة متوسطة حتى تصل لمرحلة الغليان.

ترفع المكونات من علي الحرارة ومن ثم يضاف السميد حتى يكثف.

نسكب الحلي في كاسات وتقدم باردة بالفستق الحلبي وجوز الهند.

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نحتاج في رمضان إلى صنع حلي سهلا وسريعا نظرا لأن الوقت يضيق مقسما على الطاعات والوجبات الأخرى الأساسية وأيضا المشروبات لذلك سوف نتعرف معكم على طريقة صنع الحلويات بطريقة سهلة وسريعة من خلال هذا المقال.

اللقيمات بالسكر.

150 غرام طحين.

35 غرام من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح والبيكنج باودر.

بيضة.

200 غرام من الزبادي كامل الدسم.

25 غرام من كريمة الخفق.

زيت نباتي للقلي.

قرفة وسكر ناعم للتزيين.

في قدر نضع جميع المكونات الجافة الطحين ،السكر، الملح والبيكنج باودر.

باستخدام وعاء اخر نخلط الزبادي مع الكريمة وايضا البيضة.

نقوم باضافة الخليط الجتف الي اللبن برفع الي ان تتجانس المكونات.

يوضع الخليط في الثلاجة حتى يتخمر ليلة كاملة.

في اليوم التالي نقوم بتسخين المقلاة ومن ثم صنع لقيمات صغيرة ووضعها في الزيت.

ننتظر دقائق حتى يتغير لونها الي الذهبي وترفع من على النار.

تقدم في طبق مناسب مع القرفة والسكر البودر مع الشاي او المشروبات الباردة.

كوب من الفستق الحلبي.

كوب من اللوز.

6 ملاعق من جوز الهند.

ملعقة من القرفة.

كوب كبير من القشطة.

نقوم بتكسير الفستق واللوز حتي نحصل علي خليط مفروم ومتجانس.

نخلط جميع المكونات سويا بشكل جيد ومن ثم نحضر كرات صغيرة من الخليط.

نضع الكرات في الثلاجة ومن ثم نقدم بارة مع العصائر الطازجة او القهوة العربية.

نصف كوب من اللوز المقشر.

3 اكواب من السميد.

ملعقة من بيكربونات الصودا.

كوب من جوز الهند المجروش.

كوب وربع من الزبدة.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

كوب من السكر.

مكونات الشيرة

كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة من عصير الليمون ومن ماء الزهر.

تحضير الشيرة عبر وضع المكونات سويا علي النار لمدة 8 دقائق.

نقوم بخلط كل من اللوز مع السكر في وعاء الي ان يصبح مزيج متجانس.

نضيف السميد البيكربونات الروب الزبدة المذابة وماء الزهر.

نخلط المكونات جيدا ومن ثم نضعها في القالب مع مراعاة ان يكون السطح متساوي.

تقطع البسبوسة الي مثلثات وتوضع بكل واحدة نصف لوزة.

نضع الخليط في الفرن علي درجة حرارة 189 مئوية 30 دقيقة.

نضيف الشيرة وهي ساخنة وتقدم باردة.

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