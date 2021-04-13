طريقة عمل القطايف وعجينتها الهشة الخفيفة في البيت أفضل من الجاهزة

طريقة عمل القطايف، القطايف من حلويات رمضان المشهورة جداً، وهي عبارة عن معجنات هلالية الشكل ومحشية بأكثر من حشوة مثل القشطة ا والمكسرات أو الشوكولاتة، يتم قليها في الزيت وبعد ذلك توضع في القطر اللذيذ ويمكن عمل صينة كنافة في البيت ، ويشتري الكثير من ربات البيوت عجينة القطايف، اعتقادا منهم أنها صعبة التحضير، لكن يمكن الاعتماد على الطريقة التالية لتحضير العجينة في المنزل بكل سهولة:

طريقة عمل وعجينتها الهشة والخفيفة

مكونات عجينة القطايف

كوبين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السميد الناعم.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات السابقة ونخلطها جيداً حتى يتكون خليط سائل ومتجانس، نترك الخليط جانباً لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعدها نحضر صاج أو مقلاة سميكة ونضعها على نار متوسطة حتى تسخن، نوزع من عجينة القطايف في المقلاة باستخدام مغرفة أشكال دائرية صغيرة، بعد مرور دقيقتين نقوم بقلب دوائر القطايف على الجهة الاخرى، ثم نرفعها بعد مرور دقيقتين، نكرر الخطوات السابقة مع كل الكمية حتى ننتهي منها جميعاً، يجب وضع القطايف على فوطة جافة حتى تبرد تماماً وبعد ذلك يتم حشوها.

حشوة القطايف

خليط من المكسرات المجروشة مثل الفستق واللوز والجوز والبندق وعين الجمل، يضاف لهم الزبيب أوجوز الهند حسب الرغبة، شوكولاتة نوتيلا، قشطة.

بعد حشو القطايف يتم إغلاقها جيداً، وبعد ذلك نسخن كمية من الزيت الغزير ونقلي فيها القطايف حتى تكتسب اللون الذهبي، وبعد ذلك نرفعها من الزيت ونضعها في القطر البارد ثم نتركها على مصفاة قبل التقديم، وللعلم فإنه يمكن تفريز القطايف بعد حشوها في الفريزر لعدة أسابيع واستخدامها عند الحاجة.

كيفية تحضير القطايف البيتي

يمكن استبدال خطوة قلي القطايف في الزيت الغزير بإدخالها الفرن، وهذا لجعلها أقل في السعرات الحرارية، ويتم ذلك عن طريق تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعدها يتم إحضار صينية فرن ونضع عليها ورق زبدة، ثم نقوم بدهن حبات القطايف بالزبدة من كل الجهات، ثم نرص حبات القطايف في الصينية وندخلها، ثم نقوم بإخراجها بمجرد اكتسابها للون الذهبي، حيث يتم وضعها في القطر مباشرة، وبعد ذلك نتركها في مصفاة قبل تزينها وتقديمها.