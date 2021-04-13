أسهل طرق عمل كفتة الفراخ المشوية في الفرن

كفتة الفراخ المشوية ، من ألذ وأطعم الوجبات التي تستطيع كل سيدة منزل أن تقوم بعملها بكل سهولة، وهى وجبة خفيفة لا تحتوي على دهون وسعرات حرارية عالية ومفيدة لمرضى القلب وتصلب الشرايين، وهى من الوجبات الأساسية التي تقدم خلال شهر رمضان، لأنها تحتوي على نكهة ورائحة جميلة وطعم شهي ولذيذ، تجعل الكبار والصغار يعشقونها ويفضلون تناولها بكثرة، وهى من الوجبات السريعة التي لا تستغرق وقت ولا جهد في عملية تجهيزها بالمنزل، ومكوناتها سهله وبسيطة وتوجد في كل بيت، وتوجد منها ثلاثة أنواع، كفتة الدجاج المشوية، وكفتة الدجاج المقلية، وكفتة الدجاج بالصلصة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بالمنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تتوفر داخل كل منزل وهى كالآتي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

1 بصله كبيرة مفرومة.

طبق صغير من البقدونس المفروم.

طبق صغير من الكزبرة المفرومة.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

قرن من الفلفل الرومي المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

1 بيضة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية بالفرن وهى كالآتي:-

نحضر بولة كبيرة الحجم ونضع بها جميع المكونات السابقة مع بعضهم، ثم نقوم بعجنهم حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة. نضع عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك. نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نخرج الكفتة من الثلاجة ونقوم بتشكيلها على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم نقوم برصها في الصينية. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن تماماً، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر جيداً، ونقلبها من حين لأخر. نخرج الصينية من الفرن ونضعها في طبق التقديم، بجانب السلطة البيضاء، والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

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سوف نتعرف على طريقة عمل أرز كفتة الدجاج المشوية في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-