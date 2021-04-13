لطالما كانت الكيكة المنزلية من أقرب المأكولات الخفيفة الشهية التي يحبها أفراد الأسرة كبار وصغار خوصوا بجوار الشاي ، ورغم الطريقة التقليدية التي تم إعداد الكيكة بها إلا أن هناك طريقة جديدة يمكن أن نقدمها لكم من خلال مقالنا وهي طريقة عمل الكيكة بدون حليب حيث يتم إعداد الكيكة بدون الحاجة لحليب وتتكون من الزبدة والدقيق والسكر والبيض و الفانيليا مع إضافات التوت الأحمر أو مقبلات الطعم الأخري حسب اختيارك الخاص، وتقدم الكيكة بعد الوجبات بساعة أو اثنين وخاصة مع الشاي ويمكن الاستغناء بها عن الحلويات أو بجوار طبق من البسبوسة خفيفة السعرات صديقة مرضي السكري والتي شرحنا لكم طريقتها سابقاً.

مقادير طريقة عمل الكيكة بدون حليب

لإعداد الكيكة بدون حليب عليكم بتحضير بعض المقادير السهلة المتاحة في معظم المحال التجارية كالآتي :

كم مناسب من الزبدة حسب الحاجة.

كم مناسب من الدقيق حسب الحاجة.

مقدار ربع كوب من السكر البودر.

مقدار كوب من التوت الأحمر.

مقدار 120 غرام من الدقيق.

مقدار 120 غرام من السكر.

عدد أربعة حبات من البيض كبير الحجم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ومن الوجبات الخفيفة التي يمكن تنفيذها وجبة سلطة الأفوكادو بالبروكلي والبيض والتي شرحناها لكم مسبقاً ويمكن تقديمها علي الإفطار.

طريقة التحضير

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 170 درجة ، ونقوم بتحضير قالب تشكيل الكيكة ونقوم بدهنه بالزبدة ثم نضع رشه دقيق عليها، ونحضر وعاء آخر لخلط كل من البيض والسكر والملح مع الفانيليا ونقوم بالخفق لمدة عشرون دقيقة باستخدام أداة خفق يدوية أو كهربية ، ثم نقوم برش الدقيق فوق المزيج ونحرك بالملعقة الخشبية حتي يتحول المزيج لعجين ناعم ولين الملمس، نقوم بعد ذلك بسكب العجين وتشكيله في القالب السابق إعداده ، ثم نقوم بوضع القالب بالعجين داخل الفرن الساخن لمدة من 30 إلي 40 دقيقة حتي ينضج، ثم نطفي النار وننتظر ل 10 دقائق حتي يبرد الكيك ثم نخرجه علي طبق تقديم ونزين سطحه بالتوت والسكر الناعم ونقدمه، ومن الممكن استخدام هذا الكيك بعد الإفطار بساعة في شهر رمضان الكريم كوجبة تحليه مناسبة يمكن التحكم في كم السعرات بها.

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