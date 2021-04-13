طريقة عمل الدجاج التندوري بخلطة الهندية العجيبة بدون فرن

الدجاج التندوري بالخلطة الهندية العجيبة ، من أشهر الأطباق العربية المشهورة في جميع أنحاء العالم، وهو طبق غني بالبروتينات التي يحتاجها الجسم، وهو يقدم دائماً بجانب الخبز النان المسطح وشرائح الليمون والبصل، وطعمه طيب ولذيذ ومذاقه مختلف عن باقي أنواع الأكلات الأخرى، ويمتلك العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الدجاج التندوري بخلطة هندية عجيبة بدون فرن بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات الدجاج التندوري الشهي

سوف نتعرف على مكونات هذه الوجبة اللذيذة وهى كما يلي:-

كوب من الزبادي. ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة من القرفة. ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون. نصف ملعقة من الثوم المفروم. نصف ملعقة من البابريكا. نصف ملعقة من الكمون المطحون. ملعقة من الكزبرة المطحونة. دجاجة مقطعة إلي ثمانية أجزاء. ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الدجاج التندوري بدون فرن بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر طبق ونضع به الزبادي، والقرفة، والزنجبيل، والملح، والفلفل، ونقلبهم مع بعض.

نضيف الثوم، والبابريكا، والكمون، إلي الخليط السابق ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بغسل قطع الدجاج بالملح والليمون والخل ثم نغسلهم جيداً بالماء.

نقوم بتنشيف قطع الدجاج جيداً حتى نتخلص من الماء كله.

نضع قطع الدجاج في الخليط السابق، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

نحضر طاسة عالية الحواف ونضع بها كمية من الزيت ونضعها على نارهادئة.

نقوم بوضع قطع الدجاج في الطاسة ونتركها لمدة ساعة مع التقليب من حين لأخر حتى تتحمر جيداً.

نخرج قطع الدجاج من الطاسة ونقدمها ساخنة بجانب الأرز والسلطة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل أرز التندوري بالفراخ

سوف نتعرف على طريقة تحضير الأرز وهى كما يلي:-