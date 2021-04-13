نصائح هامة لتجنب جفاف الجلد في شهر رمضان

يعاني العديد من الأشخاص من جفاف الجلد في رمضان، حيث بدأ الكثيرون في البحث عن أهم النصائح والعلاجات من أجل تجنب تلك المشكلة التي تؤرق الكثيرون خلال الشهر الكريم، ومن جانبه أوضح استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور مصطفى زيدان عدد من النصائح الهامة للصائمين من أجل تجنب جفاف الجلد، وأكد على ضرورة شرب المياه بكميات كافية خلال فترات الإفطار، وذلك من أجل الحفاظ على وظائف الجسم الحيوية

نصائح للتخلص من جفاف الجلد في رمضان وأهم أعراضه

أشار ” زيدان” أن الجسم يتعرض خلال فترة الصيام للإصابة بالجفاف في حال امتناعه عن شرب المياه بكميات كافية قبل الصيام، وأن ذلك يسبب لهذا الشخص الصداع والدوار والإرهاق وكذلك الخمول، مؤكداً أن الجفاف للصائم ليس فقط الشعور بالعطش بل بجفاف الجلد وتجعده، مما يؤثر عليه كثيراً ويُفقده التركيز ويؤدي إلى الضعف العام في الجسد، والإفراط في النوم، كما أنه يؤدي إلى الإمساك وقلة إدرار البول.

وأوضح استشاري المراض الجلدية أن جفاف الجلد في رمضان أمر وارد، حيث أن الصائم معرض بنسبة كبيرة إلى الإصابة بالجفاف وخاصة خلال فترات الصيام مع ارتفاع درجات الحرارة والعمل المرهق مع وجود ساعات صيام طويلة، لذلك يجب على الصائم الحصول على كمية كافية من المياه بعد يوم كامل من الصيام والتخلص من جميع الأعراض والمشاكل السابقة، وأكد على أن الماء أفضل طريقة لترطيب الجسم ومنع الإصابة بجفاف الجلد، ونصح باستهلاك من 8 غلى 12 كوب من الماء خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، ويمكنك اتباع عادات صحية في رمضان تُساعد على حرق الدهون والتخسيس.

كما نصح الدكتور زيدان بضرورة استهلاك الماء الفاتر لأن استقباله في الجسم يكون سهل، مع تناول الفواكه والخضروات التي بها نسب عالية من الماء، مثل البطيخ والخيار والعنب وغيرها لأنها تُحد من العطش بسبب ما تحتويه من ماء يُساعد على ترطيب الجسم والجلد، كما انها تمنع الشعور بالعطش وكذلك الجفاف خلال ساعات الصيام في نهار رمضان.