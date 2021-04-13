أشهى طريقة لعمل السجق المشوي بالجبن في خبز التورتيلا

يلزم أولا تجهيز المقادير اللازمة لعمل خبز التورتيلا وهي عبارة عن 4 أكواب من الدقيق المنخول , بالاضافة إلى 1 كوب من اللبن أو الزبادي أو الماء ونصف كوب زيت و2 ملعقة من الماء وربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من السكر وملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ويتم تحضير ماكينة العجين ويُضاف إليه مقدار الدقيق والملح والسكر والبيكينج بودر ثم يتم خلط المزيج , وأثناء الخلط يُضاف مقدار الزيت , ثم يُضاف مقدار اللبن رويدا رويدا ثم يتم إضافة مقدار الماء إلى أن يتم الحصول علي القوام المطلوب , ثم يُترك العجين لمدة ربع ساعة. بعد ذلك يتم تكوير العجين علي شكل كِور صغيرة , ثم يتم فرد الكِور , وعلي صاج كريب يُوضع العجين علي نار متوسطة بعد أن تم تسخين الصاج جيدا , ويُترك لمدة خمس دقائق حتى يأخذ من اعلي اللون الذهبي.

ولتحضير تتبيلة السجق يتم تجهيز عدد من المكونات وهي نصف كيلو جرام سجق و3 حبات من الطماطم و1 حبة بصل و4 فصوص من الثوم المفروم , بالاضافة إلى 2 ملعقة صويا صوص غامق و1 معلقة من الزبدة و2 ملعقة زيت وملح حسب الرغبة وفلفل اسود وبابريكا وشطه ومكعب مرقة وثوم بودر , ويتم تقطيع حبات الطماطم قطع صغيرة بالطول ثم يتم بَشر البصل , وفي وعاء يتم وضع كل هذه المكونات مع السجق وأيضا البهارات ويتم خلط المزيج جيدا ثم يُترك المزيج لمدة نصف ساعة.

يتم تحضير وعاء للطهي ويُوضع به مزيج السجق ويُترك علي نار متوسطة لمدة نصف ساعة ويتم تقليب المزيج كل فترة حتي يتم تسبيك الطماطم وتحويلها الي صوص.

يتم تحضير جبن مودزاريلا وخيار مخلل ومايونيز.

يُوضع السجق في الخبز , ويُوضع عليه الجبن , وقطع من الخيار المخلل , ومايونيز ثم يتم لف الخبز.

يُحضر وعاء للطهي ويُوضع فيه الخبز لمدة دقيقة ثم يُقلب علي الوجه الآخر حتي يتغير لون الخبز ويُقدم.

تحضير السجق المشوي بخبز التورتيلا

ولعمل أسرع طريقة السجق الاسكندراني يمكنك تحضير عدد 2 فص ثوم مفروم و 500 جرام من السجق مع شرائح فلفل الألوان المُقطع، وإضافة ملح وفلفل أسود وكزبرة وشطة وبابريكا، وفي إناء قابل للطهي يتم وضع ملعقة من السمن أو الزبدة مع القليل من الزيت ويُترك يسخن ثم يُضع السجق، ويُترك حتى يتم تشويحه ثم إضافة الثوم والفلفل والبهارات حتى تمام التسوية.