طريقة عمل الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة لسحور رمضان

يعد الزبادو ، من المشروبات الخفيفة على المعدة في سحور رمضان، ويحتوي على نكهات عديدة مثل نكهة الخوخ ونكهة الموز و الفراولة، وهو مشروب سريع التحضير ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، فهو مشروب صحي يقبل عليه الكثير من الأطفال والكبار، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان، فهو مصدر جيد للبروتينات والكالسيوم المفيدة للعظام والأسنان، ويعالج اضطرابات المعدة، وهو مصدر هامة للبكتيريا النافعة التي تعزز من مناعة الجسم، ويعالج التوتر والقلق ويساعد على استرخاء الأعصاب، ويحسن من عملية الهضم ويعالج الإمساك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات الزبادو البيتي بطعم الفراولة

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الزبادي. كوب من الحليب السائل. كوب من الفراولة المسلوقة. ربع كوب من السكر. كيس من عصير الفراولة فروتي. ثلاث مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضيف جميع المكونات مع بعض ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة السائلة.

نحضر أكواب الزبادو، ثم نسكب الخليط داخلها ونقدمها بجانب قطع الفواكه الطازجة بالهناء والشفاء.

طريقة عمل زبادو بطعم الخوخ

سوف نتعرف على طريقة عمل الزبادو بالمنزل بكل سهولة في الخلاط وهى كما يلي:-