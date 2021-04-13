طريقة عمل الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة لسحور رمضان

- 1/2
- 2/2
يعد الزبادو ، من المشروبات الخفيفة على المعدة في سحور رمضان، ويحتوي على نكهات عديدة مثل نكهة الخوخ ونكهة الموز و الفراولة، وهو مشروب سريع التحضير ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، فهو مشروب صحي يقبل عليه الكثير من الأطفال والكبار، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان، فهو مصدر جيد للبروتينات والكالسيوم المفيدة للعظام والأسنان، ويعالج اضطرابات المعدة، وهو مصدر هامة للبكتيريا النافعة التي تعزز من مناعة الجسم، ويعالج التوتر والقلق ويساعد على استرخاء الأعصاب، ويحسن من عملية الهضم ويعالج الإمساك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات الزبادو البيتي بطعم الفراولة
يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من الزبادي.
- كوب من الحليب السائل.
- كوب من الفراولة المسلوقة.
- ربع كوب من السكر.
- كيس من عصير الفراولة فروتي.
- ثلاث مكعبات من الثلج.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضيف جميع المكونات مع بعض ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة السائلة.
- نحضر أكواب الزبادو، ثم نسكب الخليط داخلها ونقدمها بجانب قطع الفواكه الطازجة بالهناء والشفاء.
طريقة عمل زبادو بطعم الخوخ
سوف نتعرف على طريقة عمل الزبادو بالمنزل بكل سهولة في الخلاط وهى كما يلي:-
- نحضر الخلاط ونضع الخوخ والزبادي والسكر ونخلطهم مع بعض.
- ثم نضيف كوب من الحليب، وكيس من عصير فروتي المجفف، ونخفق مرة ثانية.
- ثم نضيف مكعبات من الثلج ونخفقهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نقوم بتقديم المشروب بارد بجانب قطع الفواكه الطازجة.
الوسوم
يعد الزبادو ، من المشروبات الخفيفة على المعدة في سحور رمضان، ويحتوي على نكهات عديدة مثل نكهة الخوخ ونكهة الموز و الفراولة، وهو مشروب سريع التحضير ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، فهو مشروب صحي يقبل عليه الكثير من الأطفال والكبار، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان، فهو مصدر جيد للبروتينات والكالسيوم المفيدة للعظام والأسنان، ويعالج اضطرابات المعدة، وهو مصدر هامة للبكتيريا النافعة التي تعزز من مناعة الجسم، ويعالج التوتر والقلق ويساعد على استرخاء الأعصاب، ويحسن من عملية الهضم ويعالج الإمساك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات الزبادو البيتي بطعم الفراولة
يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من الزبادي.
- كوب من الحليب السائل.
- كوب من الفراولة المسلوقة.
- ربع كوب من السكر.
- كيس من عصير الفراولة فروتي.
- ثلاث مكعبات من الثلج.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضيف جميع المكونات مع بعض ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة السائلة.
- نحضر أكواب الزبادو، ثم نسكب الخليط داخلها ونقدمها بجانب قطع الفواكه الطازجة بالهناء والشفاء.
طريقة عمل زبادو بطعم الخوخ
سوف نتعرف على طريقة عمل الزبادو بالمنزل بكل سهولة في الخلاط وهى كما يلي:-
- نحضر الخلاط ونضع الخوخ والزبادي والسكر ونخلطهم مع بعض.
- ثم نضيف كوب من الحليب، وكيس من عصير فروتي المجفف، ونخفق مرة ثانية.
- ثم نضيف مكعبات من الثلج ونخفقهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نقوم بتقديم المشروب بارد بجانب قطع الفواكه الطازجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الزبادو البيتي بطعم الفراولة اللذيذة لسحور رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.