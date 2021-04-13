ملعقة واحدة فقط من المكون السحري يقضي تماماً على شعر العانه وشعر المناطق الحساسة

يقضي تماماً على شعر العانه وشعر المناطق الحساسة، يعتبر شعر الجسم من أكثر المشكلات تعقيدًا وتحتاج لحل جذري ونهائي والوصفات تكون الحل الأمثل لهذه المشكلة خاصة وإذا كانت هذه الوصفات من منزلك، فهي تكون طبيعية وغير ضارة.

الملح المكون السحري يقضى على شعر العانه وشعر المناطق الحساسة

سوف نوضح كيفية استخدام الملح وزيت الزيتون في التخلص من شعر الجسم

ملح خشن.

صابون زيت زيتون.

ماء بارد.

مكونات وصفة الملح لإزاله شعر الجسم كلهطريقة استخدام وتحضير وصفة الملح لإزالة شعر العانه والابط

في وعاء نضيف الملح الخشن مع مقدار من الصابون مع وضع كمية من الماء حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نختبر هذه الوصفة على أي منطقة صغير في الجيم حتى نتأكد من عدم وجود حساسية من مكوناتها.

نبدأ بوضع الخليط على الأماكن المراد إزالة الشعر الزائد منها وتركها لمدة من الوقت وبعدها نلاحظ تساقط الشعر من هذه المناطق فنبدأ بشطف هذه المناطق بالماء ثم ترطيبها بعد ذلك.

وصفة أخرى للملح

يعتبر الملح من أفضل المكونات لإزالة شعر العانه والإبط

ملعقة ملح.

ماء بارد.

نضيف الماء على الملح حتى تمام الذوبان وبعد إزالة الشعر نهائيًا يتم تدليك الجسم بهذه المياه وتركها على الجسم لمدة عشر دقائق.

يتم تدليك الجسم بهذه المياه وتركها على الجسم لمدة عشر دقائق. يتم شطف الجسم جيدًا بالماء ويتم تركيبة باستخدام المرطبات كأي مرطب أو ماء ورد.

يجب التأكد من عدم وجود حساسية من الملح قبل استخدام الوصفة.

مكونات وصفة الملح لإزالة الشعرطريقة تحضير واستخدام وصفة الملح لإزاله الشعر

ملعقة ملح.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ماء ورد.

نضع الملح مع زيت الزيتون حتى الحصول على خليط متجانس.

تدليك المنطقة المرادة جيدًا بالخليط ثم تركة لبعض من الوقت وغسلة جيدًا بالماء.

يتم ترطيب الجسم بعد ذلك بماء الورد.

وصفة الملح وزيت الزيتون وماء الورد مكونات الوصفةطريقة تحضير الوصفة

والآن سيدتي وبعد التعرف على الطرق السابقة يمكنك بمعلقه واحده من الملح تخلصي من شعر الجسم وبشكل سريع .



تعد ازالة الشعر بالشمع من أفضل الطرق في التخلص من شعر، فهي تعد من الطرق المؤلمة ولكنها الامثل في ازالة الشعر:-