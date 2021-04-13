طريقة السمبوسة الهندية بالكاري لشهر رمضان

السمبوسة الهندية بالكاري، تتعدد طرق تحضير السمبوسة باختلاف حشوة السمبوسة التي نحبها ونفضلها فيمكن حشو السمبوسة بالجبن أو الخضروات أو اللحم أو الدجاج حسب الرغبة ويزداد تناولها بشهر رمضان كواحدة من الأكلات الرمضانية وفي رمضان هذا العام جربي وصفة جديدة من السمبوسة وهي السمبوسة الهندية بالكاري وهي من المطبخ الهندي المتميز بأطيب الوصفات وألذها. مكونات السمبوسة الهندية بالكاري مكونات السمبوسة الهندية بالكاري تحتاج مقادير عجينة السمبوسة إلى: 4 ملاعق حجمها كبير زيت زيتون.

كوبان كاملان دقيق منخول.

2 ملعقة حجمها كبير ملح خشن.

مقدار حسب الحاجة ماء. مقادير حشو السمبوسة 3 حبات بصل مقطعة صغيرة.

3 حبات بطاطس حجمها متوسط مسلوقة ومهروسة.

2 ملعقة حجمها صغير زيت طعام نباتي.

3 فصوص ثوم مفروم.

حبتان فلفل أحمر حار حجمه صغير ويقطع صغيرًا.

ملعقة حجمها صغير كزبرة خضراء مفرومة.

كوبان زيت طعام نباتي للقلي.

ملعقة حجمها صغير كاري أصفر مطحون.

نصف كوب بسلة خضراء.

ملعقة حجمها صغير ملح خشن.

ملعقة حجمها صغير زنجبيل فريش. خطوات عمل السمبوسة الهندية بالكاري مقادير حشو السمبوسةخطوات عمل السمبوسة الهندية بالكاري قد تتجه بعض الأمهات لشراء السمبوسة من الجاهزة وحشوها بالمنزل بالحشو المفضل ولكن من الأفضل عمل عجينة السمبوسة في المنزل لنتائج أفضل وأضمن وتحتاج أكلة السمبوسة الهندية بالكاري إلى 60 دقيقة وتصبح جاهزة وتناسب عدد 4 حتى 5 أفراد: قومي أولًا بتحضير عجينة السمبوسة من خلال وضع الدقيق مع الماء ونضيف إليهما الملح الخشن مع الزيت النباتي. نخلط مكونات العجينة بالأيدي أو بالملعقة أو بمضرب يدوي حتى يصبح القوام لينًا. نحضر قطعة قماش نظيفة لتغطية وعاء العجين وبعد مرور من ربع ساعة حتى نصف ساعة نبدأ باستخدام العجين عندما يختمر. أثناء مدة التخمير نحضر حشوة السمبوسة فنضع الزيت على النار حرارتها هادئة. وعندما يسخن نضيف بالتدريج الثوم المفروم ومن ثم البصل المقطع وعندما يصبحا بلون ذهبي نضيف البطاطس المهروسة والبسلة والفلفل الأخضر مع مقدار الزنجبيل المفروم. نستمر في تقليب جميع الخضروات من 3 حتى 5 دقائق لتمتزج ببعضها ومن ثم نضيف التوابل المتبقية الكاري والملح ومعهم الكزبرة المفرومة. عندما تنضج الخضروات نرفعها عن النار وتترك حتى تهدأ حرارتها. نعيد العجين ونقطعه لدوائر حجمها صغير ونضع الحشوة بالداخل ومن ثم نغلقها مثل المثلث من الأطراف وتوضع في الزيت الساخن حتى تنضج. الوسوم

السمبوسة الهندية بالكاري، تتعدد طرق تحضير السمبوسة باختلاف حشوة السمبوسة التي نحبها ونفضلها فيمكن حشو السمبوسة بالجبن أو الخضروات أو اللحم أو الدجاج حسب الرغبة ويزداد تناولها بشهر رمضان كواحدة من الأكلات الرمضانية وفي رمضان هذا العام جربي وصفة جديدة من السمبوسة وهي السمبوسة الهندية بالكاري وهي من المطبخ الهندي المتميز بأطيب الوصفات وألذها. مكونات السمبوسة الهندية بالكاري مكونات السمبوسة الهندية بالكاري تحتاج مقادير عجينة السمبوسة إلى: 4 ملاعق حجمها كبير زيت زيتون.

كوبان كاملان دقيق منخول.

2 ملعقة حجمها كبير ملح خشن.

مقدار حسب الحاجة ماء. مقادير حشو السمبوسة 3 حبات بصل مقطعة صغيرة.

3 حبات بطاطس حجمها متوسط مسلوقة ومهروسة.

2 ملعقة حجمها صغير زيت طعام نباتي.

3 فصوص ثوم مفروم.

حبتان فلفل أحمر حار حجمه صغير ويقطع صغيرًا.

ملعقة حجمها صغير كزبرة خضراء مفرومة.

كوبان زيت طعام نباتي للقلي.

ملعقة حجمها صغير كاري أصفر مطحون.

نصف كوب بسلة خضراء.

ملعقة حجمها صغير ملح خشن.

ملعقة حجمها صغير زنجبيل فريش. خطوات عمل السمبوسة الهندية بالكاري مقادير حشو السمبوسةخطوات عمل السمبوسة الهندية بالكاري قد تتجه بعض الأمهات لشراء السمبوسة من الجاهزة وحشوها بالمنزل بالحشو المفضل ولكن من الأفضل عمل عجينة السمبوسة في المنزل لنتائج أفضل وأضمن وتحتاج أكلة السمبوسة الهندية بالكاري إلى 60 دقيقة وتصبح جاهزة وتناسب عدد 4 حتى 5 أفراد: قومي أولًا بتحضير عجينة السمبوسة من خلال وضع الدقيق مع الماء ونضيف إليهما الملح الخشن مع الزيت النباتي. نخلط مكونات العجينة بالأيدي أو بالملعقة أو بمضرب يدوي حتى يصبح القوام لينًا. نحضر قطعة قماش نظيفة لتغطية وعاء العجين وبعد مرور من ربع ساعة حتى نصف ساعة نبدأ باستخدام العجين عندما يختمر. أثناء مدة التخمير نحضر حشوة السمبوسة فنضع الزيت على النار حرارتها هادئة. وعندما يسخن نضيف بالتدريج الثوم المفروم ومن ثم البصل المقطع وعندما يصبحا بلون ذهبي نضيف البطاطس المهروسة والبسلة والفلفل الأخضر مع مقدار الزنجبيل المفروم. نستمر في تقليب جميع الخضروات من 3 حتى 5 دقائق لتمتزج ببعضها ومن ثم نضيف التوابل المتبقية الكاري والملح ومعهم الكزبرة المفرومة. عندما تنضج الخضروات نرفعها عن النار وتترك حتى تهدأ حرارتها. نعيد العجين ونقطعه لدوائر حجمها صغير ونضع الحشوة بالداخل ومن ثم نغلقها مثل المثلث من الأطراف وتوضع في الزيت الساخن حتى تنضج.

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