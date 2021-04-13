طريقة عمل البط بالبرتقال لرمضان بطريقة سريعة وشهية في المنزل

يعد البط بالبرتقال من الأكلات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، ايضاً تعد من الأكلات الحديثة حيث يتم عملها بفاكهة البرتقال، والكثيرين لا يعرفون طعامتها، وهنا سوف نقدمها بطريقة شهية وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بشكل مختلف وطعم مختلف دون الحاجة إلى شراءها من المطاعم، ايضاً تحتوي على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بصوص البرتقال، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البط بالبرتقال في المنزل. مقادير عمل البط بالبرتقال مقادير عمل البط بالبرتقال يحتوي البط بالبرتقال على مقادير بسيطة متوفرة هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- بطة كبيرة الحجم.

كوب من عصير البرتقال.

جزر مقطع.

ملعقة من أوراق الريحان المفرومة.

حبة من البرتقال.

كوب من العسل.

كوب من الزبدة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وسريعة لعمل البط بالبرتقال في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بغسل البطة جيداً مع وقتها بالماء مع وضع الخل والملح والليمون وملعقة كبيرة من الدقيق لمدة ساعة ثم نشطفه جيداً بالماء. بعد ذلك نحضر إناء ونقوم بخلط الجزر و البرتقال المبشور والبصل والملح والفلفل والزنجبيل ونحشي بنصفهم داخل البطة والنصف الآخر في الصينية. نحضر وعاء ونقوم بخلط عصير الليمون مع البرتقال مع إضافة القليل من الملح والفلفل ونسكب الخليط على البطة. بعد ذلك نضعها في صينية مع وضع نصف الخلطة تحتها ونغطيها بورق فويل وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٣ ساعات. ونضيف نصف كوب ماء من فترة لفترة وقبل أن نخرج البطة بنصف ساعة ندهنها بالعسل ونضع عليها الصوص ونتركها لتحمر وبهذا تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة وبالهنا والشفاء. الوسوم

يعد البط بالبرتقال من الأكلات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، ايضاً تعد من الأكلات الحديثة حيث يتم عملها بفاكهة البرتقال، والكثيرين لا يعرفون طعامتها، وهنا سوف نقدمها بطريقة شهية وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بشكل مختلف وطعم مختلف دون الحاجة إلى شراءها من المطاعم، ايضاً تحتوي على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بصوص البرتقال، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البط بالبرتقال في المنزل. مقادير عمل البط بالبرتقال مقادير عمل البط بالبرتقال يحتوي البط بالبرتقال على مقادير بسيطة متوفرة هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- بطة كبيرة الحجم.

كوب من عصير البرتقال.

جزر مقطع.

ملعقة من أوراق الريحان المفرومة.

حبة من البرتقال.

كوب من العسل.

كوب من الزبدة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وسريعة لعمل البط بالبرتقال في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بغسل البطة جيداً مع وقتها بالماء مع وضع الخل والملح والليمون وملعقة كبيرة من الدقيق لمدة ساعة ثم نشطفه جيداً بالماء. بعد ذلك نحضر إناء ونقوم بخلط الجزر و البرتقال المبشور والبصل والملح والفلفل والزنجبيل ونحشي بنصفهم داخل البطة والنصف الآخر في الصينية. نحضر وعاء ونقوم بخلط عصير الليمون مع البرتقال مع إضافة القليل من الملح والفلفل ونسكب الخليط على البطة. بعد ذلك نضعها في صينية مع وضع نصف الخلطة تحتها ونغطيها بورق فويل وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٣ ساعات. ونضيف نصف كوب ماء من فترة لفترة وقبل أن نخرج البطة بنصف ساعة ندهنها بالعسل ونضع عليها الصوص ونتركها لتحمر وبهذا تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة وبالهنا والشفاء.

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