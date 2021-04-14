أفكار متنوعة لوجبات السحور والإفطار خلال شهر رمضان 

أفكار متنوعة لوجبات السحور والإفطار في شهر رمضان، بعد ثبوت هلال شهر رمضان في كل عام، تكثر التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء خلال هذا الشهر الكريم، لذا تبدأ ربة المنزل في التفكير في أصناف مختلفة من الطعام وأفكار متنوعة حتى تقوم بتحضير سفرة بها كل ما لذ وطاب من الطعام لتكون وجبة مشبعة تعين المسلم على إكمال الصيام أو أداء الصلوات طوال ساعات الصيام، حيث تقع في حيرة أثناء تحضير وجبة السحور أو وجبة الإفطار، لذا سنقدم لكي أفكار متنوعة لوجبات السحور والإفطار.

أفكار متنوعة لوجبة السحور

تعد وجبة السحور من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان، والتي تساعد المسلم في التغلب على ساعات الصيام طوال اليوم وكذلك العطش، لذا يجب أن تكون مكتملة العناصر الغذائية، وتوجد أفكار كثيرة غير تقليدية لوجبة السحور، مثل:

الفول بالزبادي والطحينة مع شكشوكة البيض.

الفول بالسلطة مع جبنة بالطماطم والخيار.

فول بالحمص ولبن رائب.

فول بالبيض المسلوق.

اومليت الجبن.

فول بالسجق.

بيض بالجبن القريش.

فول وبيض مدحرج.

بيض مسلوق وسلطة متنوعة الخضروات.

أفكار متنوعة لوجبة الإفطار

وجبة الإفطار في رمضان ينتظرها الجميع من لحظة السحور، حيث يتطلع أن تكون مليئة بجميع المأكولات اللذيذة، لذا قدمنا لكي أفكار متنوعة لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان.