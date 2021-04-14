القطايف بالجبنة الكيري حضري ألذ وصفة والأنسب لشهر رمضان المبارك

تعد القطايف من أشهى المعجنات التي تحضر في شهر رمضان ويحب الجميع تناولها بعد الفطور بحشوات مختلفة منها القطايف بالجبنة الكيري والقطايف بشراب العسل أو بالشوكولاتة، وتعد الطريقة الأولى من أشهى الطرق التي يمكنك عمل القطايف بها ولهذا فقط وفرنا لك في هذا المقال الخطوات التفصيلية لعمل تلك المعجنات الرمضانية الشهية فتابعينا لتعرفي كل ما تحتاجينة والطريقة بالتفصيل. القطايف بالجبنة الكيري المقادير اللازمة لتحضير العجينة: كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

نصف كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ثلاث اكواب من الماء. القطايف بالجبنة الكيري المقادير اللازمة لتحضير العجينة: للحشو: كوب من الجبنة الكيري.

نصف كوب من السكر البودر.

كمية من الفستق الحلبي المطحون خشن. خطوات تحضير القطايف بالجبنة الكيري: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي السميد إلى الدقيق وقلبي. يضاف البيكنج بودر والسكر والخميرة وتقلب المكونات معاً. قومي بإضافة الماء بشكل تدريجي مع التقليب حتى لا تتكون تكتلات في العجين. استمري في إضافة الماء إلى أن تتكون عجينة القطايف الشبه سائلة. أضيفي البيكنج صودا وقلبي. اتركي العجين مغطى لمدة نصف ساعة حتى يرتاح. سخني طاسة لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت مع مسحة من الزيت. استخدمي مغرفة لإضافة كمية مناسبة من العجين في الطاسة لتشكل دائرة. اتركي العجينة تنضج وتحمر من جهة ثم اقلبيها على الجانب الآخر. كرري الخطوات مع كل العجينة حتى تنتهي من كل كمية القطايف. لتحضير الحشو قومي بخلط السكر مع الجبنة الكيري في الخلاط. ضعي كمية من الحشو في كل عجين ثم زينيها برشة من الفستق المطحون خشن. خطوات تحضير القطايف بالجبنة الكيري: الوسوم

تعد القطايف من أشهى المعجنات التي تحضر في شهر رمضان ويحب الجميع تناولها بعد الفطور بحشوات مختلفة منها القطايف بالجبنة الكيري والقطايف بشراب العسل أو بالشوكولاتة، وتعد الطريقة الأولى من أشهى الطرق التي يمكنك عمل القطايف بها ولهذا فقط وفرنا لك في هذا المقال الخطوات التفصيلية لعمل تلك المعجنات الرمضانية الشهية فتابعينا لتعرفي كل ما تحتاجينة والطريقة بالتفصيل. القطايف بالجبنة الكيري المقادير اللازمة لتحضير العجينة: كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

نصف كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ثلاث اكواب من الماء. القطايف بالجبنة الكيري المقادير اللازمة لتحضير العجينة: للحشو: كوب من الجبنة الكيري.

نصف كوب من السكر البودر.

كمية من الفستق الحلبي المطحون خشن. خطوات تحضير القطايف بالجبنة الكيري: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي السميد إلى الدقيق وقلبي. يضاف البيكنج بودر والسكر والخميرة وتقلب المكونات معاً. قومي بإضافة الماء بشكل تدريجي مع التقليب حتى لا تتكون تكتلات في العجين. استمري في إضافة الماء إلى أن تتكون عجينة القطايف الشبه سائلة. أضيفي البيكنج صودا وقلبي. اتركي العجين مغطى لمدة نصف ساعة حتى يرتاح. سخني طاسة لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت مع مسحة من الزيت. استخدمي مغرفة لإضافة كمية مناسبة من العجين في الطاسة لتشكل دائرة. اتركي العجينة تنضج وتحمر من جهة ثم اقلبيها على الجانب الآخر. كرري الخطوات مع كل العجينة حتى تنتهي من كل كمية القطايف. لتحضير الحشو قومي بخلط السكر مع الجبنة الكيري في الخلاط. ضعي كمية من الحشو في كل عجين ثم زينيها برشة من الفستق المطحون خشن. خطوات تحضير القطايف بالجبنة الكيري:

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