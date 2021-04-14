هوت شوكلت اسبريسو مشروب لذيذ ودافئ لخريه بنفسك في مطبخك

يعد مشروب الهوت شوكيت من أشهى وألذ المشرزبات الدافئة التي يمكنك تناولها على الإطلاق ويعد مشرزب هوت شوكلت بنكهة اسبريسو من ألذ الكهات التي يمكنك تحضير هذا المشروب بها ،يحضر هذا المشروب في أفخم الكافيهات لذلك بدلاً من شراءه من الخارج يمكنك بخطوات بسيطة ومقادير متوفرة تحضيره في منزلك بنفسك فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. هوت شوكلت اسبريسو المقادير اللازمة لتحضير المشروب: هوت شوكلت اسبريسو المقادير اللازمة لتحضير المشروب: تحتاجين إلى: كوب ونصف من اللبن الحليب السائل.

ملعقة ونصف صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الشوكولاتة الخام المبشورة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ربع كوب من القهوة الاسبرسو الجاهزة. خطوات تحضير هوت شوكلت اسبريسو: قومي بخلط القرفة في الحليب ثم ضعي الخليط على نار متوسطة في إبريق. بعد أن تلاحظي ظهور رائحة القرفة أضيفي الشوكولاتة المبشورة والسكر. قلبي المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم أضيفي القهوة وقلبي. اتركي المزيج على النار حتى يكون متجانس. ارفعي الخليط من على النار ثم وزعي المشروب على أكواب التقديم. يقدم المشروب ساخن في الصباح أو المساء. مشروب الهوت تشوكليت بالبندق: خطوات تحضير هوت شوكلت اسبريسو:مشروب الهوت تشوكليت بالبندق: تحتاجين إلى: خطوات تحضير المشروب: قومي بخلط اللبن مع الكاكاو حتى يتجانس.

ضعي اللبن على النار حتى يسخن.

أضيفي الشوكولاتة واتركيها تذوب.

اتركي المشروب على النار حتى تسخن المكونات.

يمكنك إضافة القليل من السكر أو عسل النحل إذا شعرت أن المشروب بحاجة إلى ذلك.

ضعي المشروب في كوب التقديم.

زيني الكوب برشة من الكاكاو أو الشوكولاتة المبشورة ناعم أو حتى القرفة المطحونة.

يقدم المشروب ساخن مع البسكويت. الوسوم

يعد مشروب الهوت شوكيت من أشهى وألذ المشرزبات الدافئة التي يمكنك تناولها على الإطلاق ويعد مشرزب هوت شوكلت بنكهة اسبريسو من ألذ الكهات التي يمكنك تحضير هذا المشروب بها ،يحضر هذا المشروب في أفخم الكافيهات لذلك بدلاً من شراءه من الخارج يمكنك بخطوات بسيطة ومقادير متوفرة تحضيره في منزلك بنفسك فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. هوت شوكلت اسبريسو المقادير اللازمة لتحضير المشروب: هوت شوكلت اسبريسو المقادير اللازمة لتحضير المشروب: تحتاجين إلى: كوب ونصف من اللبن الحليب السائل.

ملعقة ونصف صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الشوكولاتة الخام المبشورة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ربع كوب من القهوة الاسبرسو الجاهزة. خطوات تحضير هوت شوكلت اسبريسو: قومي بخلط القرفة في الحليب ثم ضعي الخليط على نار متوسطة في إبريق. بعد أن تلاحظي ظهور رائحة القرفة أضيفي الشوكولاتة المبشورة والسكر. قلبي المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم أضيفي القهوة وقلبي. اتركي المزيج على النار حتى يكون متجانس. ارفعي الخليط من على النار ثم وزعي المشروب على أكواب التقديم. يقدم المشروب ساخن في الصباح أو المساء. مشروب الهوت تشوكليت بالبندق: خطوات تحضير هوت شوكلت اسبريسو:مشروب الهوت تشوكليت بالبندق: تحتاجين إلى: خطوات تحضير المشروب: قومي بخلط اللبن مع الكاكاو حتى يتجانس.

ضعي اللبن على النار حتى يسخن.

أضيفي الشوكولاتة واتركيها تذوب.

اتركي المشروب على النار حتى تسخن المكونات.

يمكنك إضافة القليل من السكر أو عسل النحل إذا شعرت أن المشروب بحاجة إلى ذلك.

ضعي المشروب في كوب التقديم.

زيني الكوب برشة من الكاكاو أو الشوكولاتة المبشورة ناعم أو حتى القرفة المطحونة.

يقدم المشروب ساخن مع البسكويت.

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