أفكار فطور رمضان صحي : فطور رمضان صحي أفكار لذيذة واقتصادي

تفصلنا ساعات قليلة على حلول شهر رمضان المبارك لذلك تبحث ربات المنزل عن أفكار جيدة تمكنهن من تحضير فطور رمضان صحي ومشبع وفخم في نفس الوقت لتوفير أكبر قدر من الجهد والوقت طوال نهار رمضان وأثناء الصيام، لذلك تابعونا في هذا المقال لمعرفة عدة أفكار لتحضير الفطار بالإضافة إلى نصائح لضمان صحة هذا الفطور.

فطور رمضان صحي نصائح عند تحضير الفطور:

من المهم قبل الإقدام عى تناول الفطور أن يبدأ المسلم بتناول التمر أولاً فهو سنة عن الرسول صل الله عليه وسلم كما أنه يمد الجسم بالطاقة الكبيرة ويعوضه عن المواد الغذائية التي كان يحتاجها طوال النهار.

يمكنك نقع التمر في القليل من اللبن وقطع الفواكه بالإضافة إلى الفواكه المجففة كالتين والمشمش المنتشر في رمضان مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء بمجرد البدئ في الفطور.

لابد على الحرص أن يكون الطعام قليل الدهون فالجسم يتعرض لصدمة عند تناول هذا الق\ر الكبير من الدهون والمواد الزيتية على الفطور وهذا ما يشعرك بالكسل والخمول والإجهاد بعد تناول الفطور مباشرة.

اهتم بإضافة السلطة الخضراء كل يوم على الفطور أياً كانت الأصناف حتى تحصل على الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسمك وتخلصك من السموم ولا تنسى عصر الليمون عليها.

يمكنك تناول الحلويات أيضاً في رمضان ولكن ينصح بعدم الإكثار منها لأنها تسبب التخمة وتمد بقدر هائل من السكر غير نافع للجسم.

أفكار فطور رمضان صحي:

يمكنك عمل صينية من البطاطس بكونة من نصف كيلو من البطاطس مع دجاجة مشوية كاملة متوسطة الحجم فهذه الوجبة لذيذة وقليلة الدهون كما تكفي لأربع أشخاص.

يمكنك أيضاً تحضير قطع الدجاج بالماشروم وتقديمها مع المكرونة أو عمل كل هذا في صينية ليشبه المكرونة بالباشاميل.