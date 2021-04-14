أسرار تحضير تتبيلة الفراخ المنزلية بمذاق شهي ولذيذ

يمكن تصنيف الفراخ المشوية على أنها أكثر الوجبات شهية وأكثرها لذة ولعل السبب في ذلك هو التتبيلة الخاصه بها حيث تحتوي على العديد من أصناف التوابل التي تجعلها تكتسب مذاق لذيذ ولا يوجد لتتبيلة الفراخ نسق معين يتم تتبع خطواته بل تختلف طريقة تحضيرها من شخص لآخر حسب المكونات المتوفرة المضافة لدي كل شخص، وبسبب كثرة إستهلاك الفراخ في شهر رمضان يومياً وتفضيل الكثير من الأمهات والأبناء للفراخ المشوية بعيداً عن طرق الإعداد الأخري، بعيداً عن المذاق الرائع التي تتميز به الفراخ المشوية إلا أنها غنية بالفوائد الغذائية وتحتوي على الحديد والبروتينات اللازمة لبناء الجسم وتساعد على إكتساب الطاقة ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية اللذيذة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية المكونات: دجاجه صغيرة الحجم.

فنجان زيت زيتون أو إستبداله بالزيت النباتي.

فنجان من الخل.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فنجان من صلصة الصويا. طريقة التحضير: دمج المكونات المضافة من الخل وزيت الزيتون ومقدار صلصة الصويا وكلاً من مسحوق بودرة الثوم والفلفل الأسود ونترك خليط التوابل جانباً. نقوم بتقطيع الدجاجه إلي قطع صغيرة وتنظيفها جيداً بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة التي تم إحضارها من قبل لمدة لا تقل عن خمس ساعات ويفضل أن يتم تركها لمدة يوم كامل في الثلاجة. تحضير الشواية ووضع كمية من الزيت عليها وفردها بفرشاة ناعمة ثم نقوم بإدخال الشواية إلي الفرن ونقوم بالتقليب بإستمرار على الوجهين حتى النضوج ويتم تقديمها مباشرة بجانب أصناف أخري مثل الأرز والخبز وغيرهم. نصائح يجب إتباعها: طريقة التحضير:نصائح يجب إتباعها: يجب إختيار دجاجه صغيرة الحجم بحيث يتم نضجها سريعاً، عدم ترك قطع الدجاج في إناء بدون غطاء في الثلاجة يجب أن يُضع عليها غطاء محكم الغلق. الوسوم

يمكن تصنيف الفراخ المشوية على أنها أكثر الوجبات شهية وأكثرها لذة ولعل السبب في ذلك هو التتبيلة الخاصه بها حيث تحتوي على العديد من أصناف التوابل التي تجعلها تكتسب مذاق لذيذ ولا يوجد لتتبيلة الفراخ نسق معين يتم تتبع خطواته بل تختلف طريقة تحضيرها من شخص لآخر حسب المكونات المتوفرة المضافة لدي كل شخص، وبسبب كثرة إستهلاك الفراخ في شهر رمضان يومياً وتفضيل الكثير من الأمهات والأبناء للفراخ المشوية بعيداً عن طرق الإعداد الأخري، بعيداً عن المذاق الرائع التي تتميز به الفراخ المشوية إلا أنها غنية بالفوائد الغذائية وتحتوي على الحديد والبروتينات اللازمة لبناء الجسم وتساعد على إكتساب الطاقة ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية اللذيذة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية المكونات: دجاجه صغيرة الحجم.

فنجان زيت زيتون أو إستبداله بالزيت النباتي.

فنجان من الخل.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فنجان من صلصة الصويا. طريقة التحضير: دمج المكونات المضافة من الخل وزيت الزيتون ومقدار صلصة الصويا وكلاً من مسحوق بودرة الثوم والفلفل الأسود ونترك خليط التوابل جانباً. نقوم بتقطيع الدجاجه إلي قطع صغيرة وتنظيفها جيداً بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة التي تم إحضارها من قبل لمدة لا تقل عن خمس ساعات ويفضل أن يتم تركها لمدة يوم كامل في الثلاجة. تحضير الشواية ووضع كمية من الزيت عليها وفردها بفرشاة ناعمة ثم نقوم بإدخال الشواية إلي الفرن ونقوم بالتقليب بإستمرار على الوجهين حتى النضوج ويتم تقديمها مباشرة بجانب أصناف أخري مثل الأرز والخبز وغيرهم. نصائح يجب إتباعها: طريقة التحضير:نصائح يجب إتباعها: يجب إختيار دجاجه صغيرة الحجم بحيث يتم نضجها سريعاً، عدم ترك قطع الدجاج في إناء بدون غطاء في الثلاجة يجب أن يُضع عليها غطاء محكم الغلق.

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