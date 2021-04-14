نصائح غذائية لمرضى ارتجاع المريء الحمضي

ارتجاع المريء من أكثر الأمراض الشائعة في جميع أنحاء العالم، ويصاب به الكثير من الناس.

وهناك عدة أنواع لارتجاع المريء، فمنه الخفيف ومنه المعتدل، ومنه الارتجاع الحاد، كما هناك بعض الأعراض المختلفة المصاحبة له مثل الاضطرابات في البلع، أو انخفاض الوزن، أو الإصابة بفقر الدم.

يحدث ارتجاع المريء الحمضي نتيجة صعود محتويات المعدة للمريء نتيجة ارتخاء العضلة العاصرة السفلية. وهناك العديد من العوامل التي تزيد من ارتداد الحمض بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع "هيلث لاين" الطبي، منها وضعية الجسم بعد الأكل، وكمية ونوعية الطعام التي تؤكل خلال الوجبة الواحدة.

وبالتالي فإن إدخال بعض التعديلات الغذائية، يسهم في منع تفاقم ارتجاع المريء الحمضي، مثل تعديل وضع الجسم إلى وضعية منتصبة بعد الوجبة الغذائية، وتناول كميات أصغر من الطعام في الوجبة الواحدة.

كذلك ينصح الموقع الطبي المختص، بتجنب مجموعة من الاطعمة والمشروبات التي تزيد من حدة ارتجاع المرء الحمضي والتي نستعرضها سوياً اليوم.

اطعمة ومشروبات يجب تجنبها من قبل مرضى ارتجاع الحمض المريء

فضلاً عن تعديل وضعية الجسم اثناء الاكل، ينصح مرضى ارتجاع المريء الحمضي بتجنب الاطعمة والمشروبات التالية التي تفاقم من حالتهم الصحية: