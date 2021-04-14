نصائح غذائية لمرضى ارتجاع المريء الحمضي

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جمانة الصباغ الثلاثاء,13 نيسان (أبريل) 2021 - 22:00
ارتجاع المريء من أكثر الأمراض الشائعة في جميع أنحاء العالم، ويصاب به الكثير من الناس.
وهناك عدة أنواع لارتجاع المريء، فمنه الخفيف ومنه المعتدل، ومنه الارتجاع الحاد، كما هناك بعض الأعراض المختلفة المصاحبة له مثل الاضطرابات في البلع، أو انخفاض الوزن، أو الإصابة بفقر الدم.
يحدث ارتجاع المريء الحمضي نتيجة صعود محتويات المعدة للمريء نتيجة ارتخاء العضلة العاصرة السفلية. وهناك العديد من العوامل التي تزيد من ارتداد الحمض بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع "هيلث لاين" الطبي، منها وضعية الجسم بعد الأكل، وكمية ونوعية الطعام التي تؤكل خلال الوجبة الواحدة.
وبالتالي فإن إدخال بعض التعديلات الغذائية، يسهم في منع تفاقم ارتجاع المريء الحمضي، مثل تعديل وضع الجسم إلى وضعية منتصبة بعد الوجبة الغذائية، وتناول كميات أصغر من الطعام في الوجبة الواحدة.
كذلك ينصح الموقع الطبي المختص، بتجنب مجموعة من الاطعمة والمشروبات التي تزيد من حدة ارتجاع المرء الحمضي والتي نستعرضها سوياً اليوم.
اطعمة ومشروبات يجب تجنبها من قبل مرضى ارتجاع الحمض المريء
فضلاً عن تعديل وضعية الجسم اثناء الاكل، ينصح مرضى ارتجاع المريء الحمضي بتجنب الاطعمة والمشروبات التالية التي تفاقم من حالتهم الصحية:
- الاطعمة الدسمة والمقلية: كونها تضغط على العضلة المريئية السفلى، وتؤخر تفريغ المعدة، وتزيد من احتمالات الارتجاع. ومن هذه الاطعمة، البطاطس المقلية، والزبدة، والحليب كامل الدسم، واللحوم الحمراء وغيرها.
- الاطعمة الحارة: وهي الاطعمة التي يضاف اليها التوابل والفلفل الحار لإضفاء نكهة مميزة لها. وقد ربطت دراستن طبية عدة بين هذه الاطعمة وارتجاع المريء، لكن الأطباء يؤكدون أن التعرض المنتظم للكابسيسين، وهو المركب الذي يجعل طعم الفلفل حارا، قد يحسًن من الارتجاع الحمضي، وبالتالي ينصحون باستشارة الطبيب المختص قبل اعتماد التوابل في نظامهم الغذائي.
- الفواكه والخضراوات: وتعد من مصادر الطعام الاساسية في النظام الغذائي الصحي، لكن بعض انواع الخضروات والفواكه قد تتسبب في الاصابة بارتجاع المريء الحمضي او تزيد من حدته. وينصح الاطباء بضرورة تجنب الحمضيات مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون والطماطم والثوم والبصل من قبل مرضى ارتجاع المريء الحمضي.
- المشروبات: بعضها قد يزيد من حدة اعراض ارتجاع المريء الحمضي لدى الاشخاص المصابين بهذه المشكلة، ومن هذه المشروبات القهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصير البرتقال والليمون.
- اطعمة وأدوية أخرى: يمكن لاطعمة اخرى مثل الشوكولاته والاطعمة المصنعة ان تزيد من مشكلة ارتجاع المريء الحمضي. كما ان مكملات الحديد والبوتاسيوم والاسبرين ومسكنات الالم والمضادات الحيوية، يمكن ان تفاقم مشكلة ارتجاع المريء الحمضي، لذا ينصح بتجنبها او التخفيف منها قدر الامكان.
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