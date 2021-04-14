طريقة عمل قطايف بالسميد وسر نجاح عجينة القطايف

طريقة عمل قطايف بالسميد من أفضل وصفات الحلويات المحببة لدى الكثير من الأفراد خاصةً في شهر رمضان؛ حيث ارتبط عمل عجينة القطايف بشهر رمضان المبارك، وحشوها بالحشوات المختلفة سواء الحلو أو الحادق؛ حيث يمكن حشو القطايف بالمكسرات وغمسها في القطر البارد، كما يمكن حشوها بالجبن أو اللحم المفروم وتقدم إلى جانب الوجبات.

طريقة عمل قطايف بالسميد

تعد طريقة عمل قطايف من أفضل الوصفات الرمضانية التي تختلف طريقة التحضير من بلد لآخر، بل إنها تختلف من مطبخ لآخر داخل نفس البلد؛ وهذا يرجع لاختلاف الأذواق؛ حيث يمكن عمل عجينة القطايف بالسميد، وكذلك عجينة القطايف بالدقيق، وفيما يلي مكونات عجينة القطايف بالسميد.

سميد ناعم حوالي نصف كوب.

دقيق أبيض فاخر حوالي كوبان.

كوبان ونصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة خميرة سريعة الذوبان.

قليل من الملح.

سكر ناعم بمقدار ملعقة ونصف.

نشاء الذرة بمقدار ملعقة كبيرة.

نضع الدقيق والسميد في وعاء كبير مناسب حجم المكونات. نضيف السكر ونشاء الذرة والبيكنج بودر والملح ونخلط المكونات الجافة جيدًا حتى تمتزج. نضع الخميرة الجافة “سريعة الذوبان” في الماء ونقلبها جيدًا، ثم نضعها في وعاء المكونات الجافة. نخلط مكونات عجينة القطايف جيدًا حتى تتشكل عجينة لينة القوام خالية تمامًا من التكتلات. نضع وعاء عجينة القطايف في مكان جاف ودافئ ونعطيه. نترك عجينة القطايف حتى تختمر وتصبح ضعف المقدار الأصلي. نضع وعاء ” غير لاصق” مدهونة بطبقة خفيفة من المادة الدهنية المتوفرة على نار متوسطة الحرارة. نسكب عجينة القطايف على شكل أقراص متوسطة الحجم، وننتظر حتى تنضج وتبدأ في الاحمرار من الأسفل. نرفع القطايف ونتركها حتى تبرد تمامًا ثم نقوم بحشوها بالحشو المفضل سواء حلو أو حادق. نقلي القطايف في وعاء به زيت غزير حتى تأخذ اللون الذهبي. نغمس القطايف في القطر في حال تحضير القطايف بالمكسرات، ثم تقدم.

مكونات عجينة القطايفخطوات تحضير عجينة القطايف

في النهاية نكون قدمنا طريقة عمل قطايف بالسميد خطوة بخطوة، ويعد السر الرئيسي وراء نجاح عجينة القطايف هو الالتزام بالمقادير والمكونات كما هي، وترك العجينة حتى تختمر ويتضاعف الحجم، ويظهر ذلك عند التسوية فنجد على سطح القطايف فقاعات، وهذا يدل على نجاح عملية التخمير.