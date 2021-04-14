أفضل الطرق لعمل اللحم تعرف على طريقة الأستيك المشوي وطريقة كرات اللحم المتبل، تعتبر اللحم وجبة أساسية معانا بشكل شبه يومي على السفرة وبشكل خاص في خلال شهر رمضان المبارك، ولهذا نبحث جميعا عن طرق جديدة لتحضير اللحم، ولكن يجب أن تكون وصفات سهلة وذات طعم جميل وشهي، لذا فسوف نقدم لكم اليوم أجمل وصفات لتحضير اللحم، طريقة تحضير الاستيك المشوي بالصوص، وطريقة تحضير مكعبات اللحم المتبل كما يلي. أفضل الطرق لعمل اللحم طريقة عمل الأستيك المشوي بالصلصة البيضاء أولا المقادير : عدد ثلاث من الشرائح الرفيعة من لحم أستيك أحمر.

ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

فلفل أسود مطحون وطازج، ملح،حسب الحاجة.

مكوّنات الصوص الأبيض: كوب كريمة خفق، ملعقة من الزبد، وفلفل أسود مطحون وطازج، وملح كلا حسب الحاجة ثانيا طريقة التحضير: نضع شرائح الستيك داخل وعاء، ونقوم برش الملح، والفلفل الأسود عليه، ووضع زيت الزّيتون عليه أيضا .

ثم نقوم بشوي قطع الأستيك لخمس دقائق من كلا الجانبين

وبعد ذلك نضعه على لوح التقطيع، ونتركه ليرتاح فترة عشر دقائق.

ثم نضع الزبد داخل وعاء لتذوب حتي نحضير الصوص الأبيض، وبعد ذلك نضع الكريمة، والفلفل الأسود، والملح

ثم نترك الخليط على نار هادئة إلي أن يصبح سميكاً.

ثم نقطع الأستيك إلى شرائح رفيعة، ونضعه في طبق التّقديم، ونضع فوقه الصوص الأبيض، ولكل عشاق البطاطس طرق مختلفة لعمل البطاطس مكعبات اللحم المتبل مكعبات اللحم المتبل أولا المقادير : كيلو لحم بقري ومقطع لمكعبات

بصلتين مقطعة إلي شرائح

حبيتين من الطماطم مقطعة مكعبات

كوب ونصف من الخل

كوب ونصف من ماء البصل

بهارات وصلصة الطماطم ثانيا طريقة التحضير : اولا يتم تحضير التتبيلة بأن نقوم بوضع ماء البصل والخل الابيض داخل وعاء عميق ونضع معه الملح وبهارات اللحم والفلفل الاسود وصلصة الطماطم ونقلبهم معا جيدا.

وبعد ذلك بعد أن نغسل اللحم جيدا نضعها مع التتبيلة ونخلطهم معا جيدا ثم نضع فوقها غطاء، ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

وبعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونحضر أعواد الشيش طاووق ثم نقوم بوضع شريحة الطماطم ثم مكعب اللحمة وشريحة البصل ثم شريحة الفلفل رومى ونستمر بتكرار هذا حتى تنتهي الكمية الموجودة جميعها.

ثم. نقوم بوضعها على الشواية أو فى صينية داخل الفرن حتى تما النضج من كلا الجانبين ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتقدم مع الصوص والسلطة، ويمكنك التعرف أيضا على طريقة عمل البيتزا الإيطالي والشرقي بكل تكاتها الوسوم

أفضل الطرق لعمل اللحم تعرف على طريقة الأستيك المشوي وطريقة كرات اللحم المتبل، تعتبر اللحم وجبة أساسية معانا بشكل شبه يومي على السفرة وبشكل خاص في خلال شهر رمضان المبارك، ولهذا نبحث جميعا عن طرق جديدة لتحضير اللحم، ولكن يجب أن تكون وصفات سهلة وذات طعم جميل وشهي، لذا فسوف نقدم لكم اليوم أجمل وصفات لتحضير اللحم، طريقة تحضير الاستيك المشوي بالصوص، وطريقة تحضير مكعبات اللحم المتبل كما يلي. أفضل الطرق لعمل اللحم طريقة عمل الأستيك المشوي بالصلصة البيضاء أولا المقادير : عدد ثلاث من الشرائح الرفيعة من لحم أستيك أحمر.

ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

فلفل أسود مطحون وطازج، ملح،حسب الحاجة.

مكوّنات الصوص الأبيض: كوب كريمة خفق، ملعقة من الزبد، وفلفل أسود مطحون وطازج، وملح كلا حسب الحاجة ثانيا طريقة التحضير: نضع شرائح الستيك داخل وعاء، ونقوم برش الملح، والفلفل الأسود عليه، ووضع زيت الزّيتون عليه أيضا .

ثم نقوم بشوي قطع الأستيك لخمس دقائق من كلا الجانبين

وبعد ذلك نضعه على لوح التقطيع، ونتركه ليرتاح فترة عشر دقائق.

ثم نضع الزبد داخل وعاء لتذوب حتي نحضير الصوص الأبيض، وبعد ذلك نضع الكريمة، والفلفل الأسود، والملح

ثم نترك الخليط على نار هادئة إلي أن يصبح سميكاً.

ثم نقطع الأستيك إلى شرائح رفيعة، ونضعه في طبق التّقديم، ونضع فوقه الصوص الأبيض، ولكل عشاق البطاطس طرق مختلفة لعمل البطاطس مكعبات اللحم المتبل مكعبات اللحم المتبل أولا المقادير : كيلو لحم بقري ومقطع لمكعبات

بصلتين مقطعة إلي شرائح

حبيتين من الطماطم مقطعة مكعبات

كوب ونصف من الخل

كوب ونصف من ماء البصل

بهارات وصلصة الطماطم ثانيا طريقة التحضير : اولا يتم تحضير التتبيلة بأن نقوم بوضع ماء البصل والخل الابيض داخل وعاء عميق ونضع معه الملح وبهارات اللحم والفلفل الاسود وصلصة الطماطم ونقلبهم معا جيدا.

وبعد ذلك بعد أن نغسل اللحم جيدا نضعها مع التتبيلة ونخلطهم معا جيدا ثم نضع فوقها غطاء، ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

وبعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونحضر أعواد الشيش طاووق ثم نقوم بوضع شريحة الطماطم ثم مكعب اللحمة وشريحة البصل ثم شريحة الفلفل رومى ونستمر بتكرار هذا حتى تنتهي الكمية الموجودة جميعها.

ثم. نقوم بوضعها على الشواية أو فى صينية داخل الفرن حتى تما النضج من كلا الجانبين ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتقدم مع الصوص والسلطة، ويمكنك التعرف أيضا على طريقة عمل البيتزا الإيطالي والشرقي بكل تكاتها

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