بقطعة صوف.. الوصفة الهندية السرية لتكثيف الشعر الخفيف وإعادة إنباته في الفراغات في شهر واحد فقط

تكثيف الشعر الخفيف هو ما يحلم به الرجال والسيدات، وبخاصة ممن يعانون من تساقط الشعر بغزارة أو يعانون من الصلع المبكر، ويرغبون في علاج الشعر المتساقط بسرعة فائقة وبوصفات طبيعية وآمنة، سنذكر لكم طريقة الهنود السرية للعناية بالشعر وإنبات الشعر مجدداً، ولكن يشترط ألا يكون هناك أي مشكلات طبية كالأنيميا أو هرمونية أدت لتساقط الشعر، لذا يجب علاج السبب أولاً قبل البدء في الوصفة.

تكثيف الشعر الخفيف

الشعر الثقيل الكثيف والغزير هو ما تصبو إليه كل فتاة، كما يحاول الرجال أيضاً الحصول على شعر كثيف والتخلص من الصلع للأبد، ويسعى البعض لاستخدام بعض التقنيات الحديثة مثل زراعة الشعر، وبعض التقنيات الأخرى التي قد تكون مكلفة نوعاً ما، إلا أنه يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في إعادة إنبات الشعر المتساقط مجدداً، بل وسوف يظهر نبت شعري بعد الصلع وذلك في حال استخدام الوصفات الطبيعية قبل موت بصيلة الشعر، أما بالنسبة للسيدات ستساهم تلك الوصفة في علاج فراغات الشعر في مقدمة الرأس وتكثيف الشعر مجدداً بعد تساقطه.

عصير البصل والبطاطس لتكثيف الشعر

الوصفة سهلة وبسيطة، كل ما سنحتاج إليه هو:

المكونات:

عصير ثمرة من البصل.

عصير ثمرة من البطاطس.

عشر قطرات من زيت الخروع.

طريقة الاستخدام

قم بعصر البصل والبطاطس باستخدام محضرة الطعام أو الخلاط الكهربي.

قم بتصفية المزيج جيداً، وضع العصير النقي في إناء زجاجي.

امزج القليل من زيت الخروع مع الوصفة، ورج الزجاجة جيداً.

في الفراغات قم بتدليك فروة الرأس بقطعة من الصوف الطبيعي، ثم ضع الوصفة.

تترك الوصفة لمدة ساعتين على الأقل، ثم تشطف بالماء والبلسم.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً، وستلاحظون نتائج مذهلة.

علاج فراغات الشعر الأمامية

تعد فراغات الشعر الأمامية في مقدمة الرأس سواء للرجال أو للنساء من أكثر ما يؤرقهم حول مظهرهم، ويمكن إنبات الشعر مجدداً وتكثيف الشعر الخفيف في حال أن البصيلات لازالت حية، ويمكن إعادة تنشيطها، عن طريق تدليك نصف فص من الثوم جيداً، ثم توضع الوصفة السابقة يومياً وبعد شهر سيظهر البيبي هير مرة أخرى.