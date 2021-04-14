التخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان نهائيًا بأفضل الوصفات الطبيعية

التخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان ، خاصة أنه في هذا الشهر الكريم، يمتنع المسلم طوال النهار عن الطعام وعن الشراب، فتعد رائحة الفم الكريهة من المشاكل المحرجة جدًا، وبسبب أن رائحة الفم من المشاكل التي لا توجد طريقة ليعرف صاحبها بها، إلا في حال أن قام أحد بتنبيهه لها، فهي تعد مشكلة مزدوجة، من ناحية الإحراج الذي يتعرض له الإنسان من نفور الشخص المقابل له من رائحة الفم، ومن ناحية أخرى أن أسباب رائحة الفم الكريهة، متشعبة ومتعددة، فلابد من معرفة أهم أسباب رائحة الفم الكريهة لمعالجتها، وبعد ذلك بإمكانك اتباع الوصفة الطبيعية المعدة منزليًا، للتخلص من تلك المشكلة نهائيًا، لمزيد من الثقة في النفس، والتي سنوضحها تفصيليًا في التالي.

ومن المعلومات الهامة التي لا يدركها الجميع، أن حوالي أكثر من 85% من البكتريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، متواجدة على آخر اللسان، وبسبب صعوبة تفريش طرف اللسان الداخلي، فبيكون البديل له الغرغرة أو غسول الفم، وكذلك في شهر رمضان المبارك، بسبب جفاف الفم طوال النهار، المؤدي إلى قلة اللعاب، والمسببة لالتهاب اللسة، وبالتالي لبعض تسوس في الأسنان المؤدي إلى رائحة الفم الكريهة أيضًا، وأيضًا تناول بعض الأكلات المسببة لغازات المعدة، تؤدي بدورها أيضًا لرائحة فم كريهة، كما أن التدخين بشكل عام يؤدي بدوره إلى مشكلة رائحة الفم الكريهة، والجدير بالعلم أيضًا أن التهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللوزتين، خاصة لمرض مرض السكري، وهناك أسباب أخرى تعود للمعدة نذكرها في التالي.

أسباب رائحة الفم الكريهة الخاصة بالمعدة

هناك أسباب لرائحة الفم الكريهة، خاصة بالمعدة نذكرها بالترتيب التالي:

أولا: جرثومة المعدة ، لابد من تحليل جرثومة المعدة المسببة رائحة الفم الكريهة، ففي حالة نقصان البكتريا النافعة الموجودة بالمعدة، تتسبب في تلك المشكلة، ويكون حلها في اتباع نظام غذائي يحتوي على أكلات غنية بالبايوبايتيك Probiotics، مثل المخللات مثل مخلل القرنبيط، وجبنة الريكفورد، والزبادي، كل تلك الأكلات الغنية بالبكتريا النافعة للمعدة، تحد من تلك المشكلة.

، لابد من تحليل جرثومة المعدة المسببة رائحة الفم الكريهة، ففي حالة نقصان البكتريا النافعة الموجودة بالمعدة، تتسبب في تلك المشكلة، ويكون حلها في اتباع نظام غذائي يحتوي على أكلات غنية مثل المخللات مثل مخلل القرنبيط، وجبنة الريكفورد، والزبادي، كل تلك الأكلات الغنية بالبكتريا النافعة للمعدة، تحد من تلك المشكلة. ثانيًا: في رمضان لابد من تناول الزبادي على السحور، لأنه من العلاج الطبيعي الذي يزيد من البكتريا النافعة، ويحد من مشكلة رائحة الفم الغير مرغوبة، في نهار رمضان، مع الحرص على تفريش الأسنان بعد الوجبات.

هناك عدة طرق للوقاية، وهي خير من العلاج، نذكرها من الترتيب التالي:

استخدام زيت الأورجانو ، هذا الزيت ينتمي لعائلة زيوت الزعتر والنعناع وبالتالي فهو غني بمجموعة هائلة من مضادات الأكسدة، المساعدة من التخفيف من التهابات اللسة والتهابات الحلق، ويعمل على تطهير الفم من الروائح الغير مرغوبة. شرب كميات كبيرة من المياه، بعد الإفطار وأثناء السحور. تناول كميات كبيرة من الزبادي. تفريش الأسنان مرتين على الأقل طوال اليوم، خاصة في شهر رمضان. استخام الخيط الطبي، لتسليك الطعام العالق بين الأسنان، وتنظيف فراغات بين الأسنان، وهو متوفر في كافة الصيدليات. استخدام غسول الفم، أو الصفة التالي ذكرها، للتخلص من رائحة الفم الكريهة. بإمكانك استخدام مضمضة بكوب ماء مذاب فيه ملح الطعام، وبإمكانك استخدام تلك المضمضة مع وصفة للتخلص من اصفرار الأسنان، في حال كنتي تعاني من تلك المشكلة أيضًا.

وصفة المضمضة للقضاء نهائيًا على مسببات الرائحة الكريهة في الفم، هي وصفة طبيعية صالحة لمدة ثلاث أسابيع، مع الحرص على وضعها في الثلاجة، نذكرها كالتالي:

مكونات الوصفة

3 أعواد من القرفة.

1 ملعقة كبيرة من أعواد القرنفل.

1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، أو النعناع الطازج، وفق المتاح.

ماء.

طريقة تحضير الوصفة

أحضري وعاء، وضعي به كمية من المياه، مقدار2 كوب وارفعيه على النار، حتى تمام الغليان. نخلط مكونات الوصفة سويًا في وعاء، ثم نضع الماء المغلي، على المكونات السابقة بالكامل. قومي بتغطية الوعاء جيدًا، بشكل محكم، لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات. يترك بعدها يبرد تمامًا، ولا يتم تصفيته، حيث يستخدم للمضمضة مباشرةً، دون تصفيته. ضعي الوصفة في زجاجة محكمة الغلق، ويحتفظ بها في الثلاجة.

الوصفة في نهار

بعد الاستيقاظ من النوم، يتم تفريش الأسنان، ويستخدم الخيط الطبي، وبعده مباشرةً تستخدم وصفة التخلص من رائحة الفم الكريهة، عن طريق المضمضة ثلاث مرات بالوصفة، مع الاستمرار في المضمضة مدة 10 دقائق، مع الحرص على عدم دخوله للحلق أو ابتلاعه، تلك الوصفة تقضي تمامًا على أي بكتريا موجودة في الثلث الأخير من اللسان