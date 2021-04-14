كنافة بقطع المانجو وكنافة بالقشدة تحضيرها بطرق سهلة بسفرة رمضان

كنافة بقطع المانجو وكيفية تحضيرها بشكل سهل وسريع ليتم تقديمها علي سفرة رمضان وأيضاً ما هي الطريقة التي يتم بها تحضير كنافة بالقشطة والمكونات الخاصة بها بالمقادير حيث أن طريقة عمل كنافة داخل المنزل بشكل سهل ومضمون بنظافة الكنافة التي يتم تقديمها وهي تعتبر من الأكلات اللذيذة والخفيفة التي يحبها الكثيرين في شهر رمضان وهي من الحلويات ذات المذاق المعتدل من حيث المكونات الخاصة بها ، كنافة بالمانجة من النوعيات أيضاً التي يكون مذاقها يجمع ما بين طعم المنجو الرائع ذو المذاق المعروف وخليط الكنافة بمكوناتها الأخري يجعل طعم الكنافة بمذاق رائع ، طريقة عمل الكنافة بالقشطة نتعرف عليها بكافة الخطوات والتي يتم تحضيرها بشكل سريع ووقت قليل وسوف نقدم ما هو أفضل عجينة الكنافة التي يمكن استخدامها في صنع الكنافة وطريقة كنافة المنجو و كنافة بالقشطة .

كنافة بقطع المانجو والطريقة الخاصة بتحضيرها وما هي المقادير والمكونات لصنعها داخل المنزل

المقادير الخاصة بعمل كنافة بالمانجة وما هو مقدار كل صنف يتم استخدامه في تصنيعها كالآتي :-

طريقة عمل كنافة المنجو بمقدار 500 جرام من الكنافة ويتم تقطيعها لقطع صغيرة جداً . كنافة بالمانجة ومقدار ثلاث قوالب من الزبد أو يتم التعويض عنه بعدد 1 كوب ونصف من السمن . كنافة بالمانجو ومقدار 1 كوب من السكر بودر مع عدد 1 كوب من الحليب بودر ونصف كوب عصير المنجو لسقي الكنافة كنافة نابلسية الاسم الشهير لعمل كنافة بقطع المانجو ويتم تحضير نصف لتر من عصير طازج مانجو . عجينة الكنافة المستخدمة ليتم عمل طريقة كنافة من المفضل أن يتم تجميدها قبل الاستخدام حتي يتم فركها بشكل سهل .

كنافة بالمانجة ويتم خلط المزيج من الزبد أو السمن حسب الاختيار في وعاء عميق ويتم وضع 500 جرام من الكنافة به ويتم وضعه علي النار ويتم تقليب الخليط بشكل مستمر علي النار .

ويتم خلط المزيج من الزبد أو السمن حسب الاختيار في وعاء عميق ويتم وضع 500 جرام من به ويتم وضعه علي النار ويتم تقليب الخليط بشكل مستمر علي النار . كنافة بالمانجو وبعد أن يتم تقليب الكنافة المستمر علي النار وتلاحظين لونها تحول إلي اللون الذهبي ترفع من علي النار .

وبعد أن يتم تقليب المستمر علي النار وتلاحظين لونها تحول إلي اللون الذهبي ترفع من علي النار . طريقة عمل كنافة المنجو ومقدار السكر ومقدار الحليب بودر ومقدار المنجو المشار إليه يتم وضعهما في خلاط لعمل الشربات الذي يتم سقي الكنافة به بعد ضربه في الخلاط بشكل مستمر حتي يمتزجا معاً .

المنجو ومقدار السكر ومقدار الحليب بودر ومقدار المنجو المشار إليه يتم وضعهما في خلاط لعمل الشربات الذي يتم سقي به بعد ضربه في الخلاط بشكل مستمر حتي يمتزجا معاً . كنافة بالمانجة ويتم عمل الكريمة الخاصة بها تتم بنصف كوب من المنجو ونصف كوب أخر من السكر بودر ويتم خلطهما ببعضهما بمضرب كهربائي لعمل الكريمة .

طريقة عمل الكنافة بالقشطة تتم بمقدار 500 جرام من عجينة الكنافة . طريقة كنافة بالقشطة بمقدار نصف كوب من أي نوعية سمن مرغوبة . طريقة عمل كنافة بالقشطة بمقدار عدد 2 ملعقة سكر ويكون ناعماً . كنافة نابلسيه بالقشطة بمقدار 2 ملعقة كبيرة من العسل الغلوكوز . المكونات الخاصة بمقادير القشطة لعمل كنافة بالقشطة بمقاديرها بالأسفل . طريقة عمل الكنافة بالقشطة وتحضير القشطة بمقدار 1 كيلو من الحليب . عجينة الكنافة بالقشطة يجهز لها عدد 4 ملاعق بحجم كبير من النشا . كنافة بالقشطة وتجهيز القشطة لها بمقدار 4 ملاعق كبير من الكريم شانتيه . كنافة بالقشطة وتجهيز القشطة لها بعدد 4 ملاعق بحجم كبير من الحليب بودر . طريقة كنافة بالقشطة ومقدار عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر لتجهيز القشطة . طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالمقادير السابقة في الكنافة والقشطة ويتم إضافة مقدار صغير من الفانيلا .

كنافة نابلسيه ومقادير الشربات الخاص في الكنافة بالقشطة تحضير الشربات لها بمقدار 2 كوب من السكر .

ومقادير الشربات الخاص في بالقشطة تحضير الشربات لها بمقدار 2 كوب من السكر . كنافة بالقشطة والشربات يتم تحضيره بعدد 1 كوب كبير من الماء ليتم تذويب السكر به .

والشربات يتم تحضيره بعدد 1 كوب كبير من الماء ليتم تذويب السكر به . طريقة عمل الكنافة بالقشطة ولعمل الشربات بمقدار عدد 2 ملعقة كبيرة من الغلوكوز .

ولعمل الشربات بمقدار عدد 2 ملعقة كبيرة من الغلوكوز . طريقة عمل الكنافة بالقشطة ويتم إضافة نصف ليمونه مع المقادير السابق ذكرها لعمل الكنافة .

كنافة بالقشطة ويتم وضع مقدار السمن مع مقدار الغلوكوز مع بعضهما في وعاء علي النار الهادئة إلي أن يذوب الخليط وبعدها يتم إضافة مقدار الكنافة مع مقدار السكر ويتم التقليب لكل الخليط حتي يمتزجا ويتم إطفاء النار . طريقة عمل الكنافة بالقشطة ويتم وضع المكونات الخاصة بالقشطة المشار أليها عالياً ويتم وضعها علي النار الهادئة مع التقليب المستمر لهما حتي يتم الغليان وبعدها إطفاء النار وتركها حتي تصل للبرودة . كنافة نابلسيه بالقشطة ويتم وضع المكونات الخاصة بالشربات المشار أليه في وعاء علي النار وبعد أن تصل للغليان يتم إطفاء النار وتترك إلي أن تصل للبرودة . كنافة بالقشطة ويتم وضع نصف المقدار من الكنافة في وعاء ويتم وضع مقدار من القشطة من الأعلى وبعدها طبقة ثانية من الكنافة ويتم وضع الوعاء داخل الفرن بدرجة حرارة لا تتعدي 180 درجة . كنافة بالقشطة ويتم أخراج الوعاء من داخل الفرن بعد نضوج الكنافة ويتم توزيع الشربات علي الكنافة بشكل متساوي .

الطريقة الخاصة بتحضير طريقة عمل كنافة بالمانجو بالمكونات السابقةطريقة عمل الكنافة بالقشطة وما هي المكونات الخاصة بها لصنعها بالمنزلما هي المقادير التي يتم عمل الشربات في طريفة عمل الكنافة بالقشطةالطريقة التي يتم بها تحضير طريقة عمل الكنافة بالقشطة

كنافة بقطع المانجو والطريقة الخاصة بها وطريقة تحضير كنافة بالقشطة تم توضيح كافة الخطوات الخاصة بطرق التحضير والمقادير التي يتم استخدامها في تحضير نوعين من الكنافة ليتم عملها داخل المنزل بشكل مضمون وسريع ليتم تقديمها في سفرة رمضان طوال الشهر أذأ ما كانت هناك الرغبة لذلك .