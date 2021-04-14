أصابع البقلاوة الرمضانية السريعة أسهل وألذ بقلاوة ممكن تتدوقيها في حياتك

تعتبر البقلاوة من أكثر أصناف الحلويات شهرة في البلاد العربية وخاصة في بلاد الشام وتركيا، والتي ترجع تسميتها الى اللغة التركية العثمانية، كما تعد من الحلويات الأكثر تناولاً في شهر رمضان الكريم، فهي عبارة عن رقائق من العجين يتم حشوها بطرق متعددة على حسب الرغبة، حيث يوجد منها البقلاوة بجوز الهند والفستق، وفي كل بلد يتم طريقة عملها بشكل مختلف، فبعض الأشخاص يقومون بقليها في الزيت، والبعض الأخر يضعها في الفرن، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أفضل طريقة لعمل أصابع البقلاوة الرمضانية السريعة. مكونات عمل أصابع البقلاوة الرمضانية مكونات عمل أصابع البقلاوة الرمضانية مكوّنات البقلاوة: نصف كيلوغرام من عجينة البقلاوة.

كأس من الزبدة المذوبة. مكوّنات الحشوة: كأس من البندق المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل. مكوّنات الشربات: كأسان من السكر.

كأس من الماء.

نصف حبة ليمون معصورة.

رشة من خلاصة الفانيلا. طريقة تحضير أصابع البقلاوة نقوم بخلط البندق المطحون والعسل في وعاء صغير.

و نقلب جيدا ثم نضع ورق العجينة على مكان مسطح.

ثم نقوم بوضع الحشوة على الطرف، ومن ثم نلف العجينة على هيئة أسطوانة وهكذا حتي النهاية.

ثم نقوم بتقطيعها على شكل أصابع متساوية الحجم.

بعد ذلك نرص الأصابع في صينية وندهن الوجه بالقليل من السمن، ثم نضعها في فرن ساخنة أو ممكن أن تقومي بقليها في الزيت وهذا حسب الرغبة.

وننتظر حتي يتحول لونها للون الذهبي، بعد ذلك نسكب عليها الشربات وتقدم بالهنا والشفا. طريقة تحضير الشربات نحضر أناء ونضع فيه القليل كوب الماء وكوبان من السكر ونقلبهم جيداً.

ثم نضع القليل من عصير الليمون والفانليا ونتركهم حتي نحصل على قوام خفيف.

نضع أصابع البقلاوة على الشربات وتقدم ساخنة أو باردة بالهنا والشفا. طريقة تحضير أصابع البقلاوةطريقة تحضير الشربات الوسوم

تعتبر البقلاوة من أكثر أصناف الحلويات شهرة في البلاد العربية وخاصة في بلاد الشام وتركيا، والتي ترجع تسميتها الى اللغة التركية العثمانية، كما تعد من الحلويات الأكثر تناولاً في شهر رمضان الكريم، فهي عبارة عن رقائق من العجين يتم حشوها بطرق متعددة على حسب الرغبة، حيث يوجد منها البقلاوة بجوز الهند والفستق، وفي كل بلد يتم طريقة عملها بشكل مختلف، فبعض الأشخاص يقومون بقليها في الزيت، والبعض الأخر يضعها في الفرن، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أفضل طريقة لعمل أصابع البقلاوة الرمضانية السريعة. مكونات عمل أصابع البقلاوة الرمضانية مكونات عمل أصابع البقلاوة الرمضانية مكوّنات البقلاوة: نصف كيلوغرام من عجينة البقلاوة.

كأس من الزبدة المذوبة. مكوّنات الحشوة: كأس من البندق المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل. مكوّنات الشربات: كأسان من السكر.

كأس من الماء.

نصف حبة ليمون معصورة.

رشة من خلاصة الفانيلا. طريقة تحضير أصابع البقلاوة نقوم بخلط البندق المطحون والعسل في وعاء صغير.

و نقلب جيدا ثم نضع ورق العجينة على مكان مسطح.

ثم نقوم بوضع الحشوة على الطرف، ومن ثم نلف العجينة على هيئة أسطوانة وهكذا حتي النهاية.

ثم نقوم بتقطيعها على شكل أصابع متساوية الحجم.

بعد ذلك نرص الأصابع في صينية وندهن الوجه بالقليل من السمن، ثم نضعها في فرن ساخنة أو ممكن أن تقومي بقليها في الزيت وهذا حسب الرغبة.

وننتظر حتي يتحول لونها للون الذهبي، بعد ذلك نسكب عليها الشربات وتقدم بالهنا والشفا. طريقة تحضير الشربات نحضر أناء ونضع فيه القليل كوب الماء وكوبان من السكر ونقلبهم جيداً.

ثم نضع القليل من عصير الليمون والفانليا ونتركهم حتي نحصل على قوام خفيف.

نضع أصابع البقلاوة على الشربات وتقدم ساخنة أو باردة بالهنا والشفا. طريقة تحضير أصابع البقلاوةطريقة تحضير الشربات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصابع البقلاوة الرمضانية السريعة أسهل وألذ بقلاوة ممكن تتدوقيها في حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.