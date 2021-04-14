فوائد الشاي الأخضر وأضراره الصحية

فوائد الشاي الأخضر وأضراره من الموضوعات التي يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف عليها، حيث أصبح في الآونة الأخيرة ينافس الكثير من أنواع المشروبات الأخرى، بل ويتفوق عليهم في بعض الأحيان ومع هذا الانتشار الكبير يأتي السؤال عن فوائد الشاي الأخضر للجسم وهل يسبب تناوله أي أضرار صحية؟ وهل هو بالفعل من المشروبات الضرورية والصحية للجسم؟ وهل هناك حد لتناوله؟ والكثير من الأسئلة التي تدور في ذهنك الآن التي نعدك أنك سوف تجد إجابتها عبر السطور التالية.

الشاي الأخضر

يُعد المشروب الأكثر تداولًا وانتشارًا حول العالم هو القهوة ويحتل الشاي المركز الثاني ضمن قائمة المشروبات الأكثر انتشارًا حول العالم والشاي المعروف لنا منذ وقت طويل هو الشاي الأحمر الذي نعرفه منذ عشرات السنوات إلى أن خرجت علينا الصين بالشاي الأخضر ليبدأ رحلته حول العالم ويكسب جَمهور جديد كل يوم مع مذاق ونكهة جديدة ويتم استخلاص الشاي الأحمر والشاي الأخضر من أشجار الكاميليا ولكن اختلاف اللون والمذاق ينتج من تجفيف أوراق الشاي والأكسدة التي يتعرض لها أوراق الشاي وأوراق الشاي الأخضر لا يتم أكسدتها وذلك هو السر وراء أنها أكثر صحة وأقل ضرر للصحة.

يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من نمو الخلايا السرطانية بالجسم كما يساعد في تحسين التمثيل الغذائي بالجسم مما يساهم على تحسين الصحة.

يساهم بصورة فعالة للغاية في تفتيت الدهون المخزنة في الجسم التي يصعب على الكثير من العقاقير والأدوية التغلب عليها حيث نجد أن معظم الأدوية الخاصة بالتنحيف حول العالم تساعد على سد الشهية ولكن حرق الدهون المخزونة بالجسم من الأمور الصعبة ولكنها لا تُشكل أي عقبة أمام الشاي الأخضر.

تناول كوب من الشاي الأخضر قبل ممارسة التمارين الرياضية يساعد بصورة كبيرة على رفع معدلات الحرق بالجسم بشكل ملحوظ بناء على دراسات تمت على مجموعة من الأفراد يقومون بتناول كوب من الشاي الأخضر قبل البَدْء في التمارين الرياضية وآخرون لا يتناولون أي مشروبات وكانت النتائج مذهلة.

فوائد الشاي الأخضر الصحيةأضرار الشاي الأخضر على الجسم

كما سبق وتحدثنا عن فوائد تناول الشاي الأخضر تقتضي الأمانة العلمية أن نوضح أيضًا أضرار تناوله حيث أظهرت الدراسات أن هناك بعض الأضرار من تناول الشاي الأخضر في بعض الحالات الصحية التي سوف نوضحها معكم الآن: