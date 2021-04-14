في ثواني طريقة عمل عجينة السمبوسة باللحمة المفرومة مقرمشة ولذيذة

من المعروف أن السمبوسة من أحلى وأشهى المقبلات التي يعشقها الكثير من الاشخاص، فهي من الاكلات الأساسية المتواجدة على المائدة المصرية، وخاصة في شهر رمضان، فقد تتعدد أصنافها حيث يوجد منها الحلو والحادق، ولكن أكثر ما يزعج في عملها هي العجينة وبالتالي يقبل الكثير على شرائها من الخارج، ومن خلال موقعنا فقد وفرنا عليكم كل هذا العناء، وسنتحدث عن أفضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة. مكونات عجينة السمبوسة 4 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب وربع من الماء الدافئ.

القليل من النشا لفرد العجين.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشوة اللحمة المفرومة نصف كيلو من اللحم المفروم ناعماً.

بصلة صغيرة الحجم.

حبة جزر متوسطة الحجم ومقطعة إلى قطع صغيرة في الحجم.

بازلاء خضراء.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

زيت نباتي للقلي. طريقة تحضير العجينة نضع الدقيق في وعاء مع الملح والزيت ونخلطهم بشكل جيد.

ثم نضيف اليهم الماء بشكل تدريجي ونقلب مرة أخري حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمده عشر دقائق ثم نقوم بفرد العجينة على سطح به القليل من الدقيق، وباستخدام العصا الخاصة بالفرد نقوم بفردها جيدا حتى يصبح سمكها خفيف جدا مثل الجاهزة.

ثم نقوم بتقسيمها على شكل مستطيلات متساوية في الحجم. طريقه تحضير الحشوة نحضر مقلاة بها القليل من الزيت ثم نقوم بوضع البصل المقطع على شكل مربعات صغيرة ويتم التقليب حتى تذبل نهائياً.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ثم نضيف اليها البهارات والملح والفلفل الاسود والجزر المقطع والبازلاء

مع الأستمرار في التقليب.

مع الأستمرار في التقليب. نتركهم على نار هادئة حتى تنضج.

نحضر العجينة ونقوم بوضع الحشوة على طرفها ثم نلفها جيدا حتى النهاية.

نضع قطع السمبوسة في زيت ساخن على النار، ونقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.

نضع السمبوسة على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

وتقدم بالهناء والشفاء. مكونات عجينة السمبوسةمكونات حشوة اللحمة المفرومةطريقة تحضير العجينةطريقه تحضير الحشوة الوسوم

من المعروف أن السمبوسة من أحلى وأشهى المقبلات التي يعشقها الكثير من الاشخاص، فهي من الاكلات الأساسية المتواجدة على المائدة المصرية، وخاصة في شهر رمضان، فقد تتعدد أصنافها حيث يوجد منها الحلو والحادق، ولكن أكثر ما يزعج في عملها هي العجينة وبالتالي يقبل الكثير على شرائها من الخارج، ومن خلال موقعنا فقد وفرنا عليكم كل هذا العناء، وسنتحدث عن أفضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة. مكونات عجينة السمبوسة 4 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب وربع من الماء الدافئ.

القليل من النشا لفرد العجين.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشوة اللحمة المفرومة نصف كيلو من اللحم المفروم ناعماً.

بصلة صغيرة الحجم.

حبة جزر متوسطة الحجم ومقطعة إلى قطع صغيرة في الحجم.

بازلاء خضراء.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

زيت نباتي للقلي. طريقة تحضير العجينة نضع الدقيق في وعاء مع الملح والزيت ونخلطهم بشكل جيد.

ثم نضيف اليهم الماء بشكل تدريجي ونقلب مرة أخري حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمده عشر دقائق ثم نقوم بفرد العجينة على سطح به القليل من الدقيق، وباستخدام العصا الخاصة بالفرد نقوم بفردها جيدا حتى يصبح سمكها خفيف جدا مثل الجاهزة.

ثم نقوم بتقسيمها على شكل مستطيلات متساوية في الحجم. طريقه تحضير الحشوة نحضر مقلاة بها القليل من الزيت ثم نقوم بوضع البصل المقطع على شكل مربعات صغيرة ويتم التقليب حتى تذبل نهائياً.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ثم نضيف اليها البهارات والملح والفلفل الاسود والجزر المقطع والبازلاء

مع الأستمرار في التقليب.

مع الأستمرار في التقليب. نتركهم على نار هادئة حتى تنضج.

نحضر العجينة ونقوم بوضع الحشوة على طرفها ثم نلفها جيدا حتى النهاية.

نضع قطع السمبوسة في زيت ساخن على النار، ونقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.

نضع السمبوسة على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

وتقدم بالهناء والشفاء. مكونات عجينة السمبوسةمكونات حشوة اللحمة المفرومةطريقة تحضير العجينةطريقه تحضير الحشوة

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