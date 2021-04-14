وصفة هندية رهيبة لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة فائقة مجربة ومضمونة 100%

وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة فائقة مجربة مضمونة مئة بالمئة لزيادة طول وكثافة الشعر، نقدم لكي اليوم عزيزتي المرأة خلطة هندية رائعة ونتائجها مبهرة من أول استعمال، ومع استخدامها سوف تلاحظين الفرق في غضون أيام قليلة في طول وكثافة ولمعان شعرك بصورة لافتة للنظر، بالاضافة إلى ذلك فهي تحتوي عناصر مفيدة للغاية في تقوية الشعر الضعيف وزيادة كثافة المناطق الخفيفة من الشعر، لذا أنصحك بشدة بتجربتها إذا كانت لديك ضعف في فورة الرأس بحيث لا يستطيع شعرك النمو بشكل طبيعي، فهي يعمل على إرجاع الشعر إلى طبيعته وتغذيته بشكل سريع وفعال.

تطويل وتكثيف الشعر بسرعة فائقة

مكونات الوصفة الهندية ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الذي يساعد على ترطيب وتنعيم الشعر، فهو مصدر غني بالعديد من الفيتامينات وبذلك يعالج تكسر وتقصف الشعر، ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع الذي يحفز الدورة الدموية التي تعمل على انتعاش فروة الرأس، فله القدرة على اختراق مسامات الرأس ودخول الزيت مما يسبب بالتالي نمو الشعر بشكل أسرع وأكثر كثافة، بالإضافة إلى ذلك فهو يعالج مشكلة تساقط الشعر ويمنحه النعومة واللمعان.

3-4 ملاعق كبيرة من أوراق السدر المطحون الذي يعمل على تقوية بصيلات وجذور الشعر، وكذلك يقضي على قشرة فروة الرأس والتي تعد من أسباب تساقط الشعر، والأهم انه يحفز الشعر على النمو بوقت سريع جدا ويساعد على التخلص من الشعر المجعد التالف، حبة بصل واحدة وهو يعالج مشكلة تساقط الشعر ويخلص الفروة من الالتهابات الفطرية كما يمنح الشعر لمعان طبيعي، فصين من الثوم الذي يساعد على إطالة الشعر بشكل سريع جدا ويحمي فروة الرأس من الجراثيم ويقضي عليها، كما يساعد على الحصول على شعر صحي وقوي بشكل مستمر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ويضاف إليه مقدار كلا من زيت الزيتون وزيت الخروع وأيضاً مقدار مطحون أوراق السدر ثم يتم المزج جيدا، ومن ناحية أخرى يتم تحضير حبة البصل ويتم تقشيرها ثم تغسل ويتم تقطيعها إلى أربعة قطع ثم يتم وضعها في إناء، ثم يُضاف إلى الإناء مقدار الثوم و 3-4 أكواب من الماء أيضاً، ثم يوضع الإناء على نار هادئة وتترك إلى أن تبدأ بالغليان ثم يتم تقسيم قطع البصل من المنتصف وتترك المكونات على النار إلى أن تقل كمية الماء ويصبح لون الخليط أصفر.

بعد ذلك يتم تصفية الخليط ويضاف إلى الوعاء الذي به خليط الزيوت السابق وضعها مع مطحون السدر الطبيعي، ثم يتم الخلط بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام يشبه عجينة الحنة، يوضع المزيج الناتج على الشعر وهو دافئ ويدلك الشعر به جيدا ثم يوضع بلاستيك غذائي على الشعر، ويترك من المساء حتى صباح اليوم التالي ثم يتم غسل الشعر بعناية، تستعمل هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للحفاظ على صحة شعرك باستمرار.