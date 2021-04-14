طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها أفضل من الجاهزة

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة، الزلابية أو ما يطلق عليها لقمة القاضي من الحلويات الشرقية اللذيذة التي نحب تناولها جميعاً وخاصة في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار، والكثير منا يعرف الطريقة التقليدية لتحضيرها في المنزل، وكما نعلم جميعاً فإن الزلابية يطلق عليها في بعض الدول العربية اسم لقمة القاضي أو العوامات، ويكون شكلها إما كروي أو أقراص دائرية، لذلك نقدم لكم اليوم طرق جديدة لتحضير الزلابية بنكهات مختلفة عن المعتاد. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة المكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من ماء الصودا.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

صفار حبة واحدة من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أربع حبات من الموز.

عسل أبيض.

سمسم محمص. طريقة التحضير في طبق كبير نخلط الدقيق والنشا والملح والسكر الأبيض والبيكنج صودا جيداً، نضيف ماء الصودا وصفار البيضة ونقلب جيداً.

نغطي الخليط السابق وندخله الثلاجة ونتركه لمدة نصف ساعة.

نقشر حبات الموز ونقطعها إلى قطع متوسطة الحجم، ثم نضعها في طبق كبير ونغطيها بالسكر البني.

نغمس قطع الموز في خليط الدقيق ثم نتركهم جانباً.

نسخن زيت غزير ثم نقلي فيه قطع الموز ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نرفعها على مصفاة.

نوزع القليل من العسل على زلابية الموز ونزينها بالسمسم. طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كيلو من الشوكولاتة الخام (شوكولاتة المطبخ).

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

شربات بارد. طريقة التحضير في طبق كبير نخلط الدقيق مع الماء ونصف كمية الزيت.

نضيف النشا والخميرة ونعيد التقليب، ثم نغطي الخليط ونتركه يخمر قليلاً.

نسخن زيت غزير ثم نستخدم ملعقة صغيرة لتشكيل كرات صغير من عجينة الزلابية ثم قليها في الزيت.

نرفع كرات الزلابية من الزيت بعد أن تكتسب اللون الذهبي ثم نضعها في الشربات فوراً.

بعدها نرفع الزلابية ونتركها في مصفاة.

نحضر صوص الشوكولاتة عن طريق خلط الشوكولاتة مع الحليب وبقية الزيت على البارد ثم نقوم بوضع الخليط في حمام مائي ساخن حتى تتجانس جميع المكونات.

نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد لمدة خمس دقائق وبعد ذلك نوزعه على الزلابية. الوسوم

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة، الزلابية أو ما يطلق عليها لقمة القاضي من الحلويات الشرقية اللذيذة التي نحب تناولها جميعاً وخاصة في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار، والكثير منا يعرف الطريقة التقليدية لتحضيرها في المنزل، وكما نعلم جميعاً فإن الزلابية يطلق عليها في بعض الدول العربية اسم لقمة القاضي أو العوامات، ويكون شكلها إما كروي أو أقراص دائرية، لذلك نقدم لكم اليوم طرق جديدة لتحضير الزلابية بنكهات مختلفة عن المعتاد. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة المكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من ماء الصودا.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

صفار حبة واحدة من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أربع حبات من الموز.

عسل أبيض.

سمسم محمص. طريقة التحضير في طبق كبير نخلط الدقيق والنشا والملح والسكر الأبيض والبيكنج صودا جيداً، نضيف ماء الصودا وصفار البيضة ونقلب جيداً.

نغطي الخليط السابق وندخله الثلاجة ونتركه لمدة نصف ساعة.

نقشر حبات الموز ونقطعها إلى قطع متوسطة الحجم، ثم نضعها في طبق كبير ونغطيها بالسكر البني.

نغمس قطع الموز في خليط الدقيق ثم نتركهم جانباً.

نسخن زيت غزير ثم نقلي فيه قطع الموز ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نرفعها على مصفاة.

نوزع القليل من العسل على زلابية الموز ونزينها بالسمسم. طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كيلو من الشوكولاتة الخام (شوكولاتة المطبخ).

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

شربات بارد. طريقة التحضير في طبق كبير نخلط الدقيق مع الماء ونصف كمية الزيت.

نضيف النشا والخميرة ونعيد التقليب، ثم نغطي الخليط ونتركه يخمر قليلاً.

نسخن زيت غزير ثم نستخدم ملعقة صغيرة لتشكيل كرات صغير من عجينة الزلابية ثم قليها في الزيت.

نرفع كرات الزلابية من الزيت بعد أن تكتسب اللون الذهبي ثم نضعها في الشربات فوراً.

بعدها نرفع الزلابية ونتركها في مصفاة.

نحضر صوص الشوكولاتة عن طريق خلط الشوكولاتة مع الحليب وبقية الزيت على البارد ثم نقوم بوضع الخليط في حمام مائي ساخن حتى تتجانس جميع المكونات.

نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد لمدة خمس دقائق وبعد ذلك نوزعه على الزلابية.

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