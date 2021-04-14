الفطيرة التركية الرهيبه شهيه ورطبه وهشه جدا مثل القطن بالطريقه الاصليه الرائعه وبعجينه سحريه

طريقة عمل الفطيرة التركية ، الفطيرة التركية بصدور الدجاج هي أفضل وجبة غذائية يمكنك أن تقومين بتحضيرها في رمضان الكريم، حيث أنها من الوجبات التي تحتوي على نسبية عالية من البروتينات والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم ليصبح صحي، كما أن من السهل جداً تحضيرها في البيت بواسطة بعض من المكونات الغير مكلفة والتي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك. طريقة عمل الفطيرة التركية بصدور الدجاج نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير الفطيرة التركية بصدور الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة تتمثل في التالي: مقادير العجينة: سأسهل 3 أكواب دقيق.

ملعقة ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خل.

بيضة حجم كبير.

4 ملاعق حليب بودر.

2/1 كوب زيت نباتي.

ماء دافئ. مقادير الحشو: صدر دجاج مقطع لمكعبات.

بصل مقطع لشرائح.

فلفل رومي مقطع لشرائح.

فطر مقطع شرائح.

زيت زيتون.

ذرة.

ملح.

فلفل أسود.

حبهان.

بابريكا.

بودرة ثوم.

بودرة بصل.

مكعب ماجي.

ملعقة صغيرة صوص الصويا.

ملعقة صغيرة خل. مقادير التزين: صلصة طماطم.

حبة البركة.

جبن قشوان.

موزاريلا. طريقة تحضير: أولاً قومي بتحضير الحشوة عن طريق وضع طاسة على النار ضيفي لها زيت الزيتون ومن ثم يتم تشويح البصل ثم يضاف إليه مكعبات صدور الدجاج.

ضيفي له الملح والفلفل الأسود والحبهان المطحون والبابريكا الحلوة مع بودرة الثوم والبصل ومكعبات ماجي وملعقة صغيرة من صوص الصويا وقليل من الخل وقلبي المكونات مع بعضهم.

ثم يضاف ما تبقى من مكونات الحشو وقلبيهم مع بعضهم حتى تستوي قطع الدجاج.

ثم احضري وعاء ضعي به مكونات العجينة واعجني جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

بعدها يتم تقسيم العجينة إلى قسمين استخدمي القسم الأول عن طريق فرده بواسطة الشوبك وضعيها في صينية مدهونة بالسمن ثم يوضع فوقها الحشو والجبن الموزاريلا وجبن قشقوان.

ثم يتم فرد القسم الثاني من العجينة وضعيها فوق الحشو واغلقيها من الأطراف ثم يتم دهنها بصلصة الطماطم وحبة البركة والموزاريلا المبشورة.

ادخليها للفرن وتركيها حتى تنضج تماماً. الوسوم

طريقة عمل الفطيرة التركية ، الفطيرة التركية بصدور الدجاج هي أفضل وجبة غذائية يمكنك أن تقومين بتحضيرها في رمضان الكريم، حيث أنها من الوجبات التي تحتوي على نسبية عالية من البروتينات والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم ليصبح صحي، كما أن من السهل جداً تحضيرها في البيت بواسطة بعض من المكونات الغير مكلفة والتي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في مطبخك. طريقة عمل الفطيرة التركية بصدور الدجاج نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير الفطيرة التركية بصدور الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة تتمثل في التالي: مقادير العجينة: سأسهل 3 أكواب دقيق.

ملعقة ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خل.

بيضة حجم كبير.

4 ملاعق حليب بودر.

2/1 كوب زيت نباتي.

ماء دافئ. مقادير الحشو: صدر دجاج مقطع لمكعبات.

بصل مقطع لشرائح.

فلفل رومي مقطع لشرائح.

فطر مقطع شرائح.

زيت زيتون.

ذرة.

ملح.

فلفل أسود.

حبهان.

بابريكا.

بودرة ثوم.

بودرة بصل.

مكعب ماجي.

ملعقة صغيرة صوص الصويا.

ملعقة صغيرة خل. مقادير التزين: صلصة طماطم.

حبة البركة.

جبن قشوان.

موزاريلا. طريقة تحضير: أولاً قومي بتحضير الحشوة عن طريق وضع طاسة على النار ضيفي لها زيت الزيتون ومن ثم يتم تشويح البصل ثم يضاف إليه مكعبات صدور الدجاج.

ضيفي له الملح والفلفل الأسود والحبهان المطحون والبابريكا الحلوة مع بودرة الثوم والبصل ومكعبات ماجي وملعقة صغيرة من صوص الصويا وقليل من الخل وقلبي المكونات مع بعضهم.

ثم يضاف ما تبقى من مكونات الحشو وقلبيهم مع بعضهم حتى تستوي قطع الدجاج.

ثم احضري وعاء ضعي به مكونات العجينة واعجني جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

بعدها يتم تقسيم العجينة إلى قسمين استخدمي القسم الأول عن طريق فرده بواسطة الشوبك وضعيها في صينية مدهونة بالسمن ثم يوضع فوقها الحشو والجبن الموزاريلا وجبن قشقوان.

ثم يتم فرد القسم الثاني من العجينة وضعيها فوق الحشو واغلقيها من الأطراف ثم يتم دهنها بصلصة الطماطم وحبة البركة والموزاريلا المبشورة.

ادخليها للفرن وتركيها حتى تنضج تماماً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطيرة التركية الرهيبه شهيه ورطبه وهشه جدا مثل القطن بالطريقه الاصليه الرائعه وبعجينه سحريه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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