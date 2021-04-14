بكل أسرارها أحلي طريقة عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة مش هتفرقيها عن المحلات

من أشهر الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها على الموائد هي الكنافة، وتشتهر الكنافو في شهر رمضان فلا يوجد بيت لم يقوم بتحضيرها، نظراً لطعمها اللذيذ وتتعدد طرق تحضيرها واصنافها حيث تتميز بالحشوات اللذيذة كالمانجا والقشطة وغيرها من الحشوات الرائعة، ولكن الاكثر بحثاً هي طريقة عمل الكنافة بالقشطه فهي بسيطة غير مكلفة ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، جدير بالذكر ان شهر رمضان هو شهر الخيرات والعبادات، وايضاً شهر يكثر فيه تناول الحلويات اللذيذة، وبالرغم من وجود الكثير من الحلويات الا ان صينية الكنافه الاكثر تناولا، لذلك يتم شراؤها من محلات الحلويات، ولكن من خلال هذه الطريقة التي سنرفقها لكم لن تحتاجى إلي شرائها من الخارج. مكونات عمل الكنافة بالقشطة مكونات عمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من السكر البودرة. الحشوة 2 كوب من الحليب.

2 ملعقة من النشا.

رشة من الفانيليا.

4 ملاعق من السكر. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة اولا نقوم بوضع الكنافة في الفريزر حتي تتجمد تماماً.

ثم نقوم بإخراجها وفركها جيداً حتى تتفتت تماماً، نضع عليها الزبدة السائلة والسكر ونقلبهم جيداً.

وفي نفس اللحظة نضع إناء علي النار نضيف اليه الحليب البارد ونضع ملعقتين من النشا ونقلب جيداً ثم نضع الفانيليا و4 ملاعق السكر، ونقلبهم مرة أخري ونتركهم على النار حتى يصبح القوام كالكريمة.

ثم نرفعها ونتركها جانباً حتى تبرد لمدة دقائق.

نحضر صينية وندهنها سمنة ثم نضع نصف كمية الكنافة ونضغط جيدا باليد.

ثم نضع القشطة ونفردها جيدا ثم نضع كمية الكنافة المتبقية ونضغط جيدا ع الوجه بالقليل من السمنة.

نضع الصينية في فرن ساخنة ونتركها حتى يصبح لونها ذهبى.

ثم نضع عليها الشربات البارد وتغطي 10 دقائق ثم تقدم بالهنا والشفا. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الوسوم

من أشهر الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها على الموائد هي الكنافة، وتشتهر الكنافو في شهر رمضان فلا يوجد بيت لم يقوم بتحضيرها، نظراً لطعمها اللذيذ وتتعدد طرق تحضيرها واصنافها حيث تتميز بالحشوات اللذيذة كالمانجا والقشطة وغيرها من الحشوات الرائعة، ولكن الاكثر بحثاً هي طريقة عمل الكنافة بالقشطه فهي بسيطة غير مكلفة ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، جدير بالذكر ان شهر رمضان هو شهر الخيرات والعبادات، وايضاً شهر يكثر فيه تناول الحلويات اللذيذة، وبالرغم من وجود الكثير من الحلويات الا ان صينية الكنافه الاكثر تناولا، لذلك يتم شراؤها من محلات الحلويات، ولكن من خلال هذه الطريقة التي سنرفقها لكم لن تحتاجى إلي شرائها من الخارج. مكونات عمل الكنافة بالقشطة مكونات عمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من السكر البودرة. الحشوة 2 كوب من الحليب.

2 ملعقة من النشا.

رشة من الفانيليا.

4 ملاعق من السكر. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة اولا نقوم بوضع الكنافة في الفريزر حتي تتجمد تماماً.

ثم نقوم بإخراجها وفركها جيداً حتى تتفتت تماماً، نضع عليها الزبدة السائلة والسكر ونقلبهم جيداً.

وفي نفس اللحظة نضع إناء علي النار نضيف اليه الحليب البارد ونضع ملعقتين من النشا ونقلب جيداً ثم نضع الفانيليا و4 ملاعق السكر، ونقلبهم مرة أخري ونتركهم على النار حتى يصبح القوام كالكريمة.

ثم نرفعها ونتركها جانباً حتى تبرد لمدة دقائق.

نحضر صينية وندهنها سمنة ثم نضع نصف كمية الكنافة ونضغط جيدا باليد.

ثم نضع القشطة ونفردها جيدا ثم نضع كمية الكنافة المتبقية ونضغط جيدا ع الوجه بالقليل من السمنة.

نضع الصينية في فرن ساخنة ونتركها حتى يصبح لونها ذهبى.

ثم نضع عليها الشربات البارد وتغطي 10 دقائق ثم تقدم بالهنا والشفا. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكل أسرارها أحلي طريقة عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة مش هتفرقيها عن المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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