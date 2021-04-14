عجينه السمبوسة الاصليه شهيه ومقرمشه بدون ماتشرب زيت ولن تحتاجي لشراء سمبوسة ابدا

طريقة عمل عجينة السمبوسة ، يعد طبق السمبوسة من أنواع المقبلات التي يرغب الكثير من الأشخاص بأفراد الأسرة بتناولها بأنواع متعددة من الحشوات الشهية واللذيذ فيمكن أن يتم تحضيره حلو وحادق، فقومي بتحضيره كما يرغب افراد الأسرة فأنت الشيف الخاص بكل فرد منهم فاحرصي على أن تقدمين كل ما يريدون منكِ، ومن خلال هذا الموضوع المميز سوف نقدم لكِ سيدتي أسهل طريقة لتحضير عجينة السمبوسة في البيت.

هناك العديد من الحشوات التي تستخدم عند تحضير السمبوسة ولكن بعض النساء لا تعلم الطريقة الصحيحة التي تستخدم عند تحضير عجينة السمبوسك والتي تتمثل فيما يلي:

2 كوب دقيق.

كوب واحد ماء.

ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة.

1 كوب ماء.

ملعقة صغيرة ملح.