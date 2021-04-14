عجينه السمبوسة الاصليه شهيه ومقرمشه بدون ماتشرب زيت ولن تحتاجي لشراء سمبوسة ابدا

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طريقة عمل عجينة السمبوسة ، يعد طبق السمبوسة من أنواع المقبلات التي يرغب الكثير من الأشخاص بأفراد الأسرة بتناولها بأنواع متعددة من الحشوات الشهية واللذيذ فيمكن أن يتم تحضيره حلو وحادق، فقومي بتحضيره كما يرغب افراد الأسرة فأنت الشيف الخاص بكل فرد منهم فاحرصي على أن تقدمين كل ما يريدون منكِ، ومن خلال هذا الموضوع المميز سوف نقدم لكِ سيدتي أسهل طريقة لتحضير عجينة السمبوسة في البيت.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
هناك العديد من الحشوات التي تستخدم عند تحضير السمبوسة ولكن بعض النساء لا تعلم الطريقة الصحيحة التي تستخدم عند تحضير عجينة السمبوسك والتي تتمثل فيما يلي:المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- كوب واحد ماء.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة.
- 1 كوب ماء.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ضعي قدر على النار ضيفي له الماء ومن ثم الزيت النباتي والملح تترك المكونات مع بعضها حتى تصل لدرجة عالية من الغليان.
- قومي بعد ذلك بإضافة الدقيق وقلبي المكونات مع بعضها ثم ارفعيه من على النار مع التقليب بواسطة ملعقة خشبية.
- ارفعي الخليط من على النار ثم تركيه حتى أن يبرد قليلاً ومن ثم البدء بفرك العجين باليدين حتى أن تحصلين على عجينة جيدة ومن ثم تترك لكي ترتاح لمدة 10 دقائق.
- على سطح أملس قومي بثر القليل من الدقيق وافردي عليه عجينة السمبوسة باستخدام النشابة حتى تصبح عجينة رقيق.
- يتم تقطيعها لشرائح طويلة حتى يكون من السهل حشوها، ثم ابدئي في تجهيز الحشو المرغوب به.
- واستمري على ذلك حتى أن تنتهي قطع السمبوسة واغلقيها بطريقة جيدة.
- ثم ضعي طاسة على النار أضيفي لها كمية وفيرة من الزيت النباتي واحرصي على رفع درجة الحرارة حتى أن يصبح ساخن تماماً.
- ابدئي بعد ذلك في وضع قطع السمبوسة حتى أن تصبح ذهبية اللون ويتم تقدميها وهي ساخنة.
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طريقة عمل عجينة السمبوسة ، يعد طبق السمبوسة من أنواع المقبلات التي يرغب الكثير من الأشخاص بأفراد الأسرة بتناولها بأنواع متعددة من الحشوات الشهية واللذيذ فيمكن أن يتم تحضيره حلو وحادق، فقومي بتحضيره كما يرغب افراد الأسرة فأنت الشيف الخاص بكل فرد منهم فاحرصي على أن تقدمين كل ما يريدون منكِ، ومن خلال هذا الموضوع المميز سوف نقدم لكِ سيدتي أسهل طريقة لتحضير عجينة السمبوسة في البيت.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
هناك العديد من الحشوات التي تستخدم عند تحضير السمبوسة ولكن بعض النساء لا تعلم الطريقة الصحيحة التي تستخدم عند تحضير عجينة السمبوسك والتي تتمثل فيما يلي:المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- كوب واحد ماء.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة.
- 1 كوب ماء.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ضعي قدر على النار ضيفي له الماء ومن ثم الزيت النباتي والملح تترك المكونات مع بعضها حتى تصل لدرجة عالية من الغليان.
- قومي بعد ذلك بإضافة الدقيق وقلبي المكونات مع بعضها ثم ارفعيه من على النار مع التقليب بواسطة ملعقة خشبية.
- ارفعي الخليط من على النار ثم تركيه حتى أن يبرد قليلاً ومن ثم البدء بفرك العجين باليدين حتى أن تحصلين على عجينة جيدة ومن ثم تترك لكي ترتاح لمدة 10 دقائق.
- على سطح أملس قومي بثر القليل من الدقيق وافردي عليه عجينة السمبوسة باستخدام النشابة حتى تصبح عجينة رقيق.
- يتم تقطيعها لشرائح طويلة حتى يكون من السهل حشوها، ثم ابدئي في تجهيز الحشو المرغوب به.
- واستمري على ذلك حتى أن تنتهي قطع السمبوسة واغلقيها بطريقة جيدة.
- ثم ضعي طاسة على النار أضيفي لها كمية وفيرة من الزيت النباتي واحرصي على رفع درجة الحرارة حتى أن يصبح ساخن تماماً.
- ابدئي بعد ذلك في وضع قطع السمبوسة حتى أن تصبح ذهبية اللون ويتم تقدميها وهي ساخنة.
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