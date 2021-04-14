بدون قمع طريقة عمل بلح الشام المقرمش باللون الذهبي بطعم لذيذ ورائع

أشتهر بلح الشام في العصر العثماني فهو من الحلويات الشرقية القديمة، والتي مازالت حتى عصرنا هذا، حيث تعد من الحلويات التي يعشقها الجميع ويتم تناولها باستمرار، وخاصة في الشهر الكريم، لذلك تزداد عمليات البحث عن طريقة عمل بلح الشام المقرمش، ولسهولة البحث عليكم سوف نشرح لكم طريقة عمل بلح الشام بدون قمع، وبهذه الطريقة لن تحتاجي لشرائه من المحلات، يذكر أن البعض قد يعاني من عدم توافر القمع، ولكن يوجد بديل سهل وسريع لهذا الأمر، يمكنك عمل بلح الشام من خلاله بكل سهولة عبر الخطوات التي سنوضحها لكم أدناه. مكونات عمل بلح الشام ملعقة كبيرة نشا.

كوب دقيق أبيض.

كوب من الماء.

ربع كوب زبدة.

4 حبات بيض.

ربع ملعقة صغيرة خل.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوبين قطر جاهز.

كوبين زيت للقلي. طريقة عمل بلح الشام المقرمش أولاً نقوم بوضع الماء مع الزبدة في إناء على النار ونتركهم حتى درجة الغليان

بعد ذلك سنقوم بإضافة النشا والدقيق والفانيليا ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة.

ثم نرفعها من النار ونتركها على جنب حتى تبرد.

بعد ذلك سنقوم بخفق البيض مع الخل والفانيليا جيداً.

ثم نضيفهم على العجينة ونقلب مرة أخري حتى يتجانسوا مع بعضهم.

نحضر كيس بلاستيك من النوع الثقيل، ثم نقوم بثقبه من الأسفل، هذه الحالة مجرد بديل مؤقت يمكن استخدامها عندما لا يتوافر لدينا القمع.

نحضر طاسة بها زيت غزير ونضعها على النار.

نضع العجينة في الكيس ونضغط ونشكل أصابع بلح الشام ونضعها في الزيت مع التقليب المستمر، حتى يصبح لونها ذهبى.

بعد ذلك نخرجها من النار ونضعها في الشربات ثم نصفيه ونرش عليه جوز الهند ويقدم بالف هنا. مكونات عمل بلح الشامطريقة عمل بلح الشام المقرمش الوسوم

أشتهر بلح الشام في العصر العثماني فهو من الحلويات الشرقية القديمة، والتي مازالت حتى عصرنا هذا، حيث تعد من الحلويات التي يعشقها الجميع ويتم تناولها باستمرار، وخاصة في الشهر الكريم، لذلك تزداد عمليات البحث عن طريقة عمل بلح الشام المقرمش، ولسهولة البحث عليكم سوف نشرح لكم طريقة عمل بلح الشام بدون قمع، وبهذه الطريقة لن تحتاجي لشرائه من المحلات، يذكر أن البعض قد يعاني من عدم توافر القمع، ولكن يوجد بديل سهل وسريع لهذا الأمر، يمكنك عمل بلح الشام من خلاله بكل سهولة عبر الخطوات التي سنوضحها لكم أدناه. مكونات عمل بلح الشام ملعقة كبيرة نشا.

كوب دقيق أبيض.

كوب من الماء.

ربع كوب زبدة.

4 حبات بيض.

ربع ملعقة صغيرة خل.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوبين قطر جاهز.

كوبين زيت للقلي. طريقة عمل بلح الشام المقرمش أولاً نقوم بوضع الماء مع الزبدة في إناء على النار ونتركهم حتى درجة الغليان

بعد ذلك سنقوم بإضافة النشا والدقيق والفانيليا ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة.

ثم نرفعها من النار ونتركها على جنب حتى تبرد.

بعد ذلك سنقوم بخفق البيض مع الخل والفانيليا جيداً.

ثم نضيفهم على العجينة ونقلب مرة أخري حتى يتجانسوا مع بعضهم.

نحضر كيس بلاستيك من النوع الثقيل، ثم نقوم بثقبه من الأسفل، هذه الحالة مجرد بديل مؤقت يمكن استخدامها عندما لا يتوافر لدينا القمع.

نحضر طاسة بها زيت غزير ونضعها على النار.

نضع العجينة في الكيس ونضغط ونشكل أصابع بلح الشام ونضعها في الزيت مع التقليب المستمر، حتى يصبح لونها ذهبى.

بعد ذلك نخرجها من النار ونضعها في الشربات ثم نصفيه ونرش عليه جوز الهند ويقدم بالف هنا. مكونات عمل بلح الشامطريقة عمل بلح الشام المقرمش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون قمع طريقة عمل بلح الشام المقرمش باللون الذهبي بطعم لذيذ ورائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.