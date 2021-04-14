التخلص من الخطوط البيضاء إلى الأبد في رمضان بهذه الوصفة

الخطوط البيضاء والتي تواجهها معظم النساء في مرحلة ما من الحياة، علامات التمدد هي خطوط مثبتة يمكن أن تظهر على أي منطقة من جسمك، يمكن أن تكون الأسباب كثيرة مثل الحمل أو زيادة الوزن أو البلوغ على سبيل المثال لا الحصر. قد لا تكون علامات التمدد ضارة ولكنها قد تجعل الجلد جافًا ومثيرًا للحكة في بعض الأحيان. تعاني معظم النساء من الخطوط البيضاء أثناء الحمل. هناك العديد من المنتجات في السوق التي تميل إلى معالجة علامات التمدد وفي نفس الوقت لدينا الإنترنت أيضًا من أجل العلاجات التي لا نهاية لها لعلاج علامات التمدد في المنزل، إليك دليل حول أسباب علامات التمدد وكيفية التخلص منها.

نمو الجلد هو أحد الأسباب الرئيسية للخطوط البيضاء، تؤدي زيادة الوزن أو فقدان الوزن المفاجئ إلى ظهور علامات تمدد الجلد، تساهم زيادة الكورتيزون أيضًا في تكوين علامات تمدد الجلد. زيادة الوزن لها أيضا تأثير أخر سيئ على البشرة استطلع أسوء الأطعمة للبشرة. الحمل حيث تعاني النساء اللائي يعانين من الحمل من علامات تمدد في أجزاء معينة من الجسم ، وهو أمر طبيعي أيضًا. إنها ليست مؤلمة ولكنها يمكن أن تسبب حكة في الجلد. التغيرات الهرمونية يمكن أن تساهم التغيرات الهرمونية في تكوين علامات تمدد الجلد، قد تختفي علامات التمدد الناتجة عن التغيرات الهرمونية تلقائيًا بمرور الوقت وإلا يمكنك استشارة طبيبك للحصول على العلاج المناسب.

أسباب الخطوط البيضاءكيفية التخلص من علامات الخطوط البيضاء

هناك العديد من المنتجات التي تميل إلى معالجة علامات التمدد ، لكن العلاجات المنزلية طريقة طبيعية لمعالجتها.

سكر + زيت جوز الهند

مقشر السكر له خصائص تقشير تساعد على التئامها ومن ناحية أخرى زيت جوز الهند له خصائص ترطيب ، لذلك فهو يحافظ على البشرة ناعمة ونضرة لهذا العلاج ، تحتاج إلى إضافة كوب سكر مع 1/4 كوب من زيت جوز الهند وإضافة بعض عصير الليمون إليه. امزجيه جيدًا ثم ضعي هذا المقشر في الحمام وافركيه جيدًا لمدة 8-10 دقائق.

خيار + عصير ليمون

يشتهر الخيار بخصائصه المهدئة والمبردة وعصير الليمون له خصائص علاجية طبيعية تساعد في معالجة علامات التمدد، لهذا العلاج ، تحتاجين إلى خلط عصير الليمون وعصير الخيار في أجزاء متساوية وتطبيق الخليط على المناطق المصابة، دعي الجلد يتشرب الخليط ثم بعد 10-15 دقيقة يمكنك شطفه بالماء الفاتر.

قناع المشمش

يحتوي المشمش على خصائص تقشير رائعة وثبت فعاليته في علاج علامات التمدد البيضاء. لهذا العلاج ، خذي 2-3 حبات مشمش ، وقطعيها واخرجي البذور، اصنعي عجينة منه وضعي هذا القناع على علامات التمدد أو المناطق المصابة واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. اغسليه بالماء الفاتر.

يمكن أن تحدث الخطوط البيضاء لأسباب عديدة ستساعدك هذه العلاجات في التخلص من علامات التمدد.